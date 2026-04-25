La otra cara de la sede tributaria en Cáceres: un mirador panorámico oculto con vistas a Cánovas

La calle María Telo, que reemplazó en el callejero a la antigua Comandante Sánchez Herrero, conserva algunos de los edificios que mejor explican la expansión institucional de Cáceres a lo largo del siglo XX. Entre los más reconocibles figura el inmueble que hoy ocupa la Delegación de Cáceres de la Agencia Tributaria (AEAT), una construcción de porte rotundo y perfil reconocible que ha acompañado durante décadas la vida administrativa de la ciudad hasta integrarse en su paisaje cotidiano como una de esas construcciones sobrias capaces de imponer carácter en el centro de la ciudad.

La apertura excepcional de sus puertas permite ahora asomarse a un lugar que muchos cacereños conocen por fuera, pero pocos han recorrido por dentro. Su origen se remonta a 1964, cuando se inauguró como sede de la Delegación de Hacienda, a partir de un proyecto de los arquitectos Rafael Lozano Prieto y Pablo Pintado y Riba. Construido en la esquina entre la avenida de España y la calle Alfonso IX, junto al Hospital Nuestra Señora de la Montaña, se inscribió en una etapa en la que Cáceres fue reforzando su red de sedes oficiales en áreas urbanas que empezaban a consolidarse como nuevos espacios de centralidad. En ese contexto, no solo asumió una función administrativa, sino que también encarnó una idea de solidez institucional muy propia de la arquitectura pública de la época.

El inmueble también guarda recuerdos de quienes pasaron por sus despachos en sus primeros años de funcionamiento. Entre ellos figura el escritor cacereño Antonio Bueno, que trabajó allí entre 1966 y 1969 en el área de intervención junto a Ignacio Montaño, entonces al frente de ese departamento. De aquella etapa conserva la imagen de la oficina que ocupó durante un tiempo en la parte delantera, desde donde tenía una vista privilegiada al paseo de Cánovas mientras desarrollaba sus labores diarias.

Rasgos propios

La configuración del edificio ayuda a entender esa vocación representativa. De planta irregular y organizado en cuatro alturas sobre rasante y sótano, presenta una fachada de composición simétrica, articulada en torno a un cuerpo central ligeramente retranqueado que ordena el conjunto. La escalinata de cantería y el hueco adintelado de entrada refuerzan esa imagen de monumentalidad contenida que lo caracteriza.

A ello se suman el zócalo de granito de la parte baja, el revestimiento pétreo del resto de la fachada, los detalles ornamentales de las ventanas y la vivienda situada en el ático, que actualmente se encuentra deshabitada. Ya en el interior, frente al acceso principal, destaca una vidriera de diseño abstracto que aporta un contrapunto artístico y una nota de color al espacio. Aunque el inmueble no destaca por su belleza, estos elementos introducen matices decorativos sin romper la severidad general.

Paso del tiempo

En 1988, el edificio fue sometido a obras de rehabilitación a cargo de Juan José Ligues Creus y Rafael de Goicoechea Echaide. Aquella intervención permitió actualizar sus instalaciones y asegurar su continuidad funcional sin romper con los rasgos que habían definido su imagen desde el origen.

Décadas después, en 2021, el edificio volvió a ser objeto de una remodelación, esta vez orientada a mejorar la distribución del espacio destinado a la atención de los contribuyentes.

Por sus dependencias han pasado —y pasan a diario— miles de contribuyentes, funcionarios y gestiones vinculadas a la vida económica de la provincia. Pero reducir su trayectoria a esa dimensión burocrática sería quedarse corto. Como ocurre con otros inmuebles de la ciudad, su valor no reside solo en lo que ha albergado, sino también en lo que ha representado para varias generaciones: una imagen reconocible del Estado en el corazón urbano de Cáceres.