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Deporte solidario

La solidaridad cacereña brilla en la VIII Carrera del Colegio Diocesano a favor de la ELA

La jornada solidaria pretende recaudar fondos y concienciar sobre la ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 100 personas en Extremadura

La solidaridad cacereña brilla en la VIII Carrera del Colegio Diocesano a favor de la ELA

La solidaridad cacereña brilla en la VIII Carrera del Colegio Diocesano a favor de la ELA

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La solidaridad cacereña brilla en la VIII Carrera del Colegio Diocesano a favor de la ELA / Jorge Valiente

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Cáceres

La comunidad educativa del Colegio Diocesano José Luis Cotallo volvió a volcarse este sábado con la celebración de la VIII Carrera Solidaria, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y social de la ciudad que congregó a numerosos participantes en sus instalaciones desde primera hora de la mañana.

El evento, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres, la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura y diversas entidades colaboradoras, combinó deporte, convivencia y solidaridad en una jornada marcada por la alta participación.

El objetivo principal de esta iniciativa fue recaudar fondos y sensibilizar a la sociedad sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que, según establece la Sociedad Española de Neurología, afecta a alrededor de 100 personas en Extremadura, diagnosticándose unos 20 nuevos casos cada año.

Todo lo recaudado durante la jornada se destinará a la Asociación ELA Extremadura, entidad que trabaja en el acompañamiento y apoyo a pacientes y familiares en la región.

Un evento consolidado en la ciudad

La Carrera Solidaria del Colegio Diocesano surgió hace casi una década como una propuesta impulsada por el propio centro educativo con el objetivo de fomentar valores como la solidaridad, el deporte y la implicación social entre el alumnado. Con el paso de los años, la iniciativa ha ido creciendo tanto en participación como en repercusión, convirtiéndose en una cita abierta a toda la ciudadanía.

En ediciones anteriores, la carrera ha contado con cientos de participantes de todas las edades, desde escolares hasta familias completas, lo que ha permitido consolidar un ambiente festivo y participativo. Además, el carácter solidario del evento ha contribuido a dar visibilidad a distintas causas sociales, reforzando su dimensión educativa y comunitaria.

Deporte para todos los públicos

La jornada incluyó distintas modalidades deportivas adaptadas a diferentes edades y niveles. Los participantes pudieron elegir entre carreras a pie de 3 y 6 kilómetros, pruebas infantiles, carreras de patines y recorridos para bicicletas sin pedales, lo que facilitó la participación de los más pequeños.

El ambiente festivo se completó con la entrega de premios a los tres primeros clasificados en las distintas categorías, así como medallas para los participantes infantiles. Además, se celebraron sorteos de productos y regalos, contribuyendo a hacer de la jornada una experiencia lúdica y participativa.

Visibilizar una enfermedad poco conocida

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que provoca la degeneración progresiva de las neuronas motoras, encargadas de controlar el movimiento voluntario. Esto se traduce en una pérdida gradual de la movilidad, la capacidad de hablar, tragar e incluso respirar, mientras que las funciones cognitivas suelen permanecer intactas. Actualmente no existe una cura, aunque los tratamientos disponibles pueden ayudar a ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En este contexto, asociaciones como ELA Extremadura desempeñan un papel fundamental. La entidad ofrece apoyo integral a personas afectadas y a sus familias, facilitando recursos asistenciales, orientación y acompañamiento. Asimismo, trabaja en la sensibilización social y en la reivindicación de mayores recursos para la investigación y la atención sociosanitaria.

Una cita que une deporte y solidaridad

Más allá del componente deportivo, la Carrera Solidaria del Colegio Diocesano se ha consolidado como un espacio de encuentro en el que se refuerzan valores como la empatía, la cooperación y el compromiso social. La implicación de instituciones, empresas y ciudadanía ha permitido que esta iniciativa crezca año tras año, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el deporte puede servir como herramienta de transformación social.

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Con una nueva edición marcada por la participación y la solidaridad, lo cacereños demostraron una vez más su capacidad para movilizarse en torno a causas que trascienden lo deportivo, poniendo el foco en la importancia de apoyar a quienes conviven con enfermedades como el ELA.

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