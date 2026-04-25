El Centro de Cirugía de Mínima Invasión recibe un impulso de la Diputación de Cáceres para fortalecer la formación e investigación con nuevas becas

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, reafirmó este viernes el compromiso de la institución provincial con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón tras mantener una reunión con su fundador y presidente de honor, Jesús Usón. Un respaldo que se traduce ahora en nuevas iniciativas destinadas a fortalecer la investigación y la formación en el ámbito biomédico en Extremadura.

Uno de los principales anuncios surgidos de este encuentro es la próxima firma de un convenio para la creación de becas dirigidas a titulados extremeños en biomedicina. Según explicó Usón, estas ayudas permitirán a los beneficiarios avanzar en su carrera investigadora hasta alcanzar el grado de doctor, consolidando así el talento científico en la región. La medida busca no solo fomentar la especialización, sino también reforzar el papel del centro como referente en la formación avanzada de profesionales sanitarios.

Colaboración con Human Bodies

Durante la reunión, Usón también quiso destacar la colaboración de la diputación en la difusión de la exposición 'Human Bodies. Anatomía de la vida', que actualmente puede visitarse en las instalaciones del centro. Esta muestra ofrece una aproximación didáctica y rigurosa al cuerpo humano mediante el uso de técnicas de plastinación, un procedimiento que sustituye los líquidos corporales por polímeros para preservar los tejidos con gran fidelidad.

Reunión de Usón con Morales. / Diputación de Cáceres

La aportación de la institución provincial, cifrada en 20.000 euros, ha permitido el desarrollo de audioguías accesibles a través de códigos QR, facilitando así la comprensión de los contenidos por parte de los visitantes. La exposición está abierta al público general, aunque pone un énfasis especial en estudiantes y escolares, que pueden acceder a una experiencia educativa singular con la exhibición de 12 cuerpos humanos reales y más de 150 órganos conservados.

Candidatura al Premio Princesa de Asturias

Más allá de estas iniciativas, el encuentro sirvió también para reforzar el apoyo institucional a la candidatura del centro al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Morales subrayó que el CCMI es “un referente mundial” y destacó su impacto en una provincia como Cáceres, que recibe cada año a profesionales sanitarios de todo el mundo interesados en formarse en sus instalaciones.

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón se ha consolidado como una institución clave en la formación, la investigación y la innovación médico-quirúrgica. Su actividad abarca desde la capacitación de especialistas hasta el desarrollo de ensayos preclínicos para la industria farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos, lo que lo sitúa en una posición estratégica dentro del ecosistema científico internacional.

El Centro de Mínima Invasión Jesús Usón. / EL PERIÓDICO

Las cifras respaldan esta trayectoria: más de 32.000 profesionales procedentes de más de un centenar de países se han formado en el centro, donde además se han impartido cerca de 3.000 cursos y se han desarrollado más de 500 proyectos de investigación. Estos datos han impulsado su candidatura al galardón internacional, promovida por diversas instituciones como la propia diputación, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra o la Universidad de Zaragoza.

Jesús Usón

Jesús Usón Gargallo (Quintana de Ebro, Zaragoza; 1947) es Doctor en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza (UNIZAR, 1975), es fundador del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres.

Desde julio 2012 es el presidente de honor del centro. Durante el periodo 1995 hasta junio 2012 fue el Director Científico de la Fundación. En 1986 fue nombrado Catedrático de Patología Quirúrgica y Cirugía de la Universidad de Extremadura (UEx). Durante el periodo (1978 – 1986) fue Director de la Escuela de Cirugía Animal del Instituto Experimental de Cirugía y Reproducción. Universidad de Zaragoza. Anteriormente, durante el periodo (1973 – 1986): fue Profesor Ayudante, Interino, Agregado Interino y Adjunto Numerario sucesivamente, del Departamento de Cirugía, Obstetricia y Patología de la Reproducción. Universidad de Zaragoza (UNIZAR).

Ha dirigido 43 Tesis doctorales y Tesinas de investigación y ha sido tutor de 28 becarios de investigación financiados por agencias públicas y entidades privadas. Ha formado a 19.180 profesionales sanitarios nacionales y extranjeros de los campos de la Medicina, Veterinaria, Farmacia y la Enfermería, entre otros, en diversas especialidades como la laparoscopia, la microcirugía, la endoscopia, el diagnóstico, la terapia endoluminal y la anestesiología, entre otras. También tiene una importante labor docente. Ha desarrollado e impartido 19 cursos monográficos de doctorado en la Universidad de Extremadura (UNEX).

Jesus Usón. / Ayuntamiento de Cáceres

Ha obtenido financiación para 49 Proyectos de I+D+I financiados por agencias públicas y entidades privadas. Es coautor del proyecto La Ciudad de la Salud y la Innovación. Cáceres, (2007).

Ha participado en más de 400 Congresos Científicos Nacionales e Internacionales. Es autor de más de 200 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, y es autor de 37 Libros y 4 capítulos de libros, 4 monografías, 32 publicaciones de póster, 35 videos científicos, 12 CD interactivos y 4 DVD. Ha sido Profesor Invitado en 10 Estancias en Centros de Investigación europeos y americanos.

Tiene 23 patentes y modelos de utilidad de diversos dispositivos e instrumental quirúrgico, 10 aplicaciones para móviles (Apps 3D interactivas) y 10 diseños industriales.

En el año 1986 fundó el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Es miembro de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias (2005), de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental (2015) y de 19 Sociedades Científicas nacionales e internacionales. Es autor del libro Formación en Cirugía Laparoscópica. Paso a Paso, premiado como mejor proyecto de postgrado y/o formación de especialistas. Cuenta también con la Cátedra de Educación Médica de la Fundación Lilly-UCM (2008).

Ha recibido 38 premios de Investigación, entre ellos, el Premio Nacional de Investigación Excma. Diputación Provincial de Zamora en Cirugía Mínimamente Invasiva, Cirugía Laparoscópica e Investigación clínico-experimental. (2009), la Medalla de Oro de Extremadura, otorgada por la Junta de Extremadura (1996), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2007).

También es Hijo Adoptivo de la Ciudad de Cáceres, distinción concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres. (2008) e Hijo Predilecto de la Villa de Quinto, Zaragoza (2008). Entre otros méritos recibidos, destaca la concesión de la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio (2009) y la Cruz al Mérito Policial (2013), respectivamente.