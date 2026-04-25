El corredor pendiente con Portugal gana fuerza como proyecto estratégico para Cáceres

La autovía entre Moraleja y Castelo Branco vuelve a situarse en el centro del debate territorial con un mensaje que va más allá del asfalto. La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura-Beira Baixa ha elevado la presión política y social para que los 72 kilómetros pendientes de este enlace internacional dejen de ser una reivindicación histórica y pasen, de una vez, a fase de obras. El objetivo que se ha marcado el colectivo es claro: que la conexión esté terminada antes del Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

El acto de esta mañana en Mérida. / CEDIDA

La plataforma defiende que esta infraestructura no puede analizarse únicamente como una carretera entre dos territorios fronterizos. La presenta como una pieza clave para construir un nuevo corredor entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura, con capacidad para atraer empresas, reforzar el turismo internacional, mejorar la logística y ofrecer una respuesta estructural a la despoblación que sufren las comarcas cacereñas y portuguesas afectadas.

"No es solo una carretera", ha sido una de las ideas repetidas por los representantes de la alianza, que insisten en que la autovía puede convertirse en una palanca de desarrollo para territorios que llevan décadas reclamando mejores comunicaciones. La reivindicación se concentra en los tramos pendientes entre Moraleja y Castelo Branco, una conexión que permitiría cerrar el enlace por carretera entre el norte extremeño y la Beira Baixa portuguesa.

Economía y logística

Uno de los principales argumentos de la Alianza Territorial Europea es el impacto económico que podría generar esta autovía. El colectivo sostiene que la mejora de las comunicaciones permitiría atraer actividad empresarial a una zona que necesita suelo industrial, conexiones rápidas y capacidad logística para competir con otros territorios mejor comunicados.

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En ese contexto, la autovía aparece ligada a otro proyecto complementario: la creación de una plataforma logística de unas 300 hectáreas en Fuentidueñas. La alianza considera que ambas actuaciones deben avanzar de forma coordinada para construir un eje industrial en el norte de Extremadura, conectado con Navalmoral, las comarcas cacereñas del norte, Castelo Branco, Covilhã, Guarda y Penamacor.

La idea de fondo es que la carretera no funcione como una infraestructura aislada, sino como la columna vertebral de un espacio económico transfronterizo. Mejorar la conexión con Portugal podría facilitar el transporte de mercancías, reducir tiempos de desplazamiento, abrir nuevas rutas empresariales y hacer más atractiva la implantación de industrias en zonas que ahora parten con desventaja.

Turismo internacional

La cercanía del Mundial de 2030 se ha convertido en uno de los grandes argumentos de la plataforma. La ATE sostiene que España y Portugal deben aprovechar esa cita para reforzar sus conexiones internas y ofrecer nuevos recorridos a los visitantes internacionales. En ese escenario, la autovía entre Moraleja y Castelo Branco permitiría articular una ruta alternativa entre Madrid y Lisboa, con paradas naturales en el norte de Extremadura y el centro de Portugal.

La Ex-A1, que va de Navalmoral de la Mata a Moraleja, a su paso por Plasencia. / Toni Gudiel

La alianza defiende que los turistas no se mueven solo entre grandes capitales, sino también por el territorio cuando existen infraestructuras que lo permiten. Por eso, plantea que esta conexión podría beneficiar a destinos como Plasencia, Cáceres, Mérida, Castelo Branco, Covilhã, Guarda o Penamacor, al integrarlos en un corredor más accesible para visitantes que entren por Madrid y salgan por Lisboa, o al contrario.

El impacto turístico no sería inmediato ni automático, pero sí podría abrir una oportunidad a largo plazo para zonas de interior que buscan aumentar pernoctaciones, mejorar la circulación de viajeros y conectar su patrimonio, naturaleza y gastronomía con grandes flujos internacionales.

Despoblación y futuro

La reivindicación tiene también una lectura demográfica. La ATE vincula directamente la falta de infraestructuras con la pérdida de oportunidades laborales y la marcha de jóvenes. Paco Martín ha advertido de que muchas familias siguen viendo cómo sus hijos se marchan de Extremadura por la falta de industria y de futuro en sus comarcas.

La plataforma recuerda que la provincia de Cáceres ha perdido casi 34.000 habitantes en los últimos 40 años, una cifra que compara con el cierre simbólico de 113 pueblos. Para la alianza, la autovía no resolvería por sí sola el problema de la despoblación, pero sí sería una condición necesaria para atraer inversiones, generar empleo y mejorar la competitividad de los municipios situados en el entorno de la ruta.

En ese sentido, la infraestructura se ha convertido en un símbolo. La propia ATE la define como la "autovía de la esperanza", una expresión que resume la carga emocional y económica de una demanda que lleva 25 años sobre la mesa.

Coordinación entre administraciones

El proyecto exige la implicación de varias administraciones. En la parte española, la responsabilidad principal recae en la Junta de Extremadura, al tratarse de una autovía autonómica. Según la alianza, en el lado extremeño quedarían unos 20 kilómetros pendientes y no existirían ya grandes problemas ambientales, de proyecto o expropiaciones que impidan avanzar.

En Portugal, el Gobierno luso debe ejecutar más de 50 kilómetros, divididos en dos tramos. La plataforma sostiene que parte de esa tramitación también estaría avanzada y reclama coordinación política entre Mérida y Lisboa para fijar plazos, presupuestos y calendario de ejecución. Además, pide al Gobierno de España impulso político, al entender que la conexión tiene dimensión peninsular y encaja en las relaciones ibéricas entre ambos países.

Los ayuntamientos, grupos de desarrollo, empresarios y colectivos sociales de la zona están llamados a jugar un papel de presión territorial. La ATE quiere que la demanda no quede en manos de un solo partido ni de una sola administración, sino que se convierta en una causa compartida por ambos lados de la frontera.

Movilización social

La presión política irá acompañada de movilización ciudadana. La alianza ha convocado una concentración autorizada y pacífica el próximo 20 de mayo en el puente internacional de Monfortinho. La protesta se celebrará a las 19.30 horas en horario español (18.30 horas en Portugal) y pretende reunir a vecinos, empresarios, representantes públicos y colectivos de Extremadura y Portugal.

La intención es convertir esa cita en una demostración de unidad territorial. La ATE ha iniciado una ronda de reuniones con grupos políticos extremeños y portugueses, pero quiere que la ciudadanía tenga también un papel visible. Su mensaje es que ha llegado el momento de pasar de los estudios, anuncios y declaraciones de apoyo al comienzo real de las obras.

Tras 25 años de espera, la "autovía de la esperanza" vuelve a reclamar sitio en la agenda política. Y esta vez lo hace con una fecha simbólica en el horizonte, 2030, y con una exigencia concreta: que el norte de Extremadura y la Beira Baixa dejen de mirar al mapa como una promesa pendiente.