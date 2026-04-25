Cultura en Cáceres este sábado con Willy Wylazo, Cecilia Zango y la obra teatral 'El verano que mi madre tuvo los ojos verdes'

Opciones para todas las edades en la ciudad.

Willy Wylazo actúa este sábado en El Corral de las Cigüeñas

Este sábado 25 de abril, el espacio cultural 'El Corral de las Cigüeñas', acogerá el concierto de Willy Wylazo, que tendrá lugar de 18.00 a 19.30 horas. El artista extremeño, nombre artístico de Jesús Figueredo, ofrecerá una actuación en formato íntimo en la que desplegará su característico sonido, una mezcla de reggae con influencias de rap, raggamuffin y otros ritmos mestizos. Willy Wylazo comenzó su relación con la música desde niño, aprendiendo melodías de oído con un pequeño teclado y escribiendo sus primeras letras en la adolescencia. Con el paso del tiempo se ha consolidado en la escena reggae, género en el que ha desarrollado una trayectoria marcada por la evolución constante, la versatilidad y unas letras de carácter emocional y social, además de una destacada presencia en directo.

Cecilia Zango regresa este sábado a Cáceres con concierto en Casa Palacchio

Este sábado, de 18.00 a 19.30 horas, Casa Palacchio acoge el concierto de Cecilia Zango + Libra Loggia, en un formato que combina directo acústico y sesión DJ. La protagonista de la velada será la cantante extremeña Cecilia Zango, natural de Cáceres, una de las voces jóvenes más destacadas de la escena musical de la región. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por una constante búsqueda de identidad artística, en la que fusiona influencias del folclore, la música urbana y sonoridades contemporáneas, construyendo un estilo propio y reconocible.

Cartel oficial del evento en casa Palacchio. / Ayuntamiento de Cáceres

Zango ha desarrollado su carrera dentro y fuera de Extremadura, consolidándose como una artista versátil, con especial cuidado por la interpretación en directo y la experimentación sonora. En esta ocasión, compartirá escenario con Libra Loggia en una propuesta que une el formato acústico con la energía de la música electrónica.

'El verano que mi madre tuvo los ojos verdes' llega a La Nave del Duende

Este sábado, de 21.00 a 22.00 horas, la La Nave del Duende acoge la representación de la obra El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, una adaptación teatral. La historia sigue a Aleksy, un pintor que, marcado por un bloqueo creativo, se ve obligado a revivir el último verano que pasó con su madre tras la recomendación de su psiquiatra. Ese viaje a la memoria lo confronta con heridas profundas, como la pérdida de su hermana, el rechazo materno y la enfermedad que consumió a su madre. A través del recuerdo, la obra construye un relato íntimo sobre el dolor, el perdón y la reconciliación, en un verano decisivo en el que madre e hijo intentan, por fin, hacer las paces con el pasado y consigo mismos.