El Edificio Atenas en la plaza de Cáceres que huele a azahar pero que no cuida sus escudos

Hay una plaza en Cáceres donde brotan los naranjos, huele a azahar, sobresalen altísimas palmeras y en primavera está más bonita que nunca. La plaza de Andalucía está flanqueada por las calles Berlín, Pisa, Florencia, Marisa Sotelo Ávila (llamada así en honor a la jurista feminista cacereña especialista en políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades), María de la O Pérez Garcia (en homenaje a la deportista de élite en la modalidad de ciclismo; cacereña que participó con el equipo nacional de ciclismo en las paralimpiadas de 1992 en Barcelona y 1999 en Atlanta) y la avenida Ruta de la Plata.

Urbanísticamente concebida como foco de la modernidad, en el centro de la plaza hay una fuente con los escudos de las ocho provincias andaluzas. Es lamentable el estado que presenta, llena de grafitis, con los blasones escudos destrozados y perdida en el abandono desde hace años sin que el ayuntamiento ejecute medida alguna para su limpieza y adecuada conservación. De la fuente, eso sí, brota agua, igual que de otro pequeño surtidor situado frente al monumento, por desgracia dañado a causa del incivismo.

La zona está rodeada por diversos negocios como Seguros Generali, The Business Store, la peluquería de caballeros Nueva Imagen, Altai, Ingeniería Sociedad Limitada (dedicada a la ingeniería y a la construcción), Helvetia, la tienda especializada en armarios empotrados, vestidores y armarios a medida de la mano de la marca Imor y Aspy del Grupo Atris, una compañía especializada en prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud y formación, con una amplia trayectoria y un equipo multidisciplinar altamente cualificado que acompaña a empresas de todos los sectores en la gestión integral de la salud y la seguridad en el trabajo.

A la plaza la circundan otros negocios como Extrephone, empresa que que ofrece servicios gratuitos de consultoría en telefonía fija y móvil para particulares, microempresas y pymes; Comunica, que es un centro de diseño y de impresión, que se dedican al diseño gráfico, a la impresión en vinilo, la imprenta, la cartelería, tarjetas de visita, lonas y rótulo vinilo deportivo e Infoceres, especialista en informática servicio técnico.

Fotogalería | La plaza de Andalucía de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La plaza tiene a dos pasos las oficinas de Aesa (calle Pisa, número 1). Los inicios de Construcciones Aesa como empresa constructora se sitúan a mediados de la década de los ochenta. A partir del momento de su consolidación, ha realizado innumerables proyectos de construcción de edificación de viviendas unifamiliares y en bloque, en el ámbito público y privado, naves industriales, edificios de oficinas, rehabilitación de edificios singulares y en los últimos tiempos, ha desarrollado una vertiente de proyectos de reforma y decoración en viviendas, restaurantes, etcétera.

Construcciones Aesa cuenta con una amplia trayectoria en sus cerca de 40 años de andadura en la comunidad autónoma de Extremadura, y es conocida como un referente de prestigio constructivo, pero también de un nivel profundo de compromiso con sus clientes y colaboradores. El secreto de la excelencia constructiva reside en el equilibrio entre las técnicas tradicionales de construcción y la vanguardia tecnológica en el plano profesional, y el afán de superación, la seguridad y prevención y el respeto al medio ambiente a nivel humano.

Sus edificios

Ha firmado inmuebles emblemáticos como el Edificio París (ubicado en la avenida del mismo nombre en el polígono Cabezarrubia, la impresionante fachada de este edificio ha sido reconocida como una de las mejores en la opinión de nuestros clientes. Cuenta con una peculiaridad en su interior donde se halla una réplica a gran escala de la Torre Eiffel de París, que da acceso a los garajes. Y en sus amplios patios, reside un mural con motivos alusivos a la ciudad francesa y sus monumentos. El edificio París se compone de 40 viviendas, locales, garajes y trasteros y fue entregado en el año 1997), y el Residencial Los Miradores (se construyó en dos fases, entregadas ambas en 1998, consta de 95 viviendas con piscina, garajes y locales y está situado en el polígono residencial Los Castellanos. En su interior encontramos un gran número de patios escalonados, con fuentes ornamentales y unas magníficas piscinas infantil y de adultos. La esquina curva del edificio se pintó con un color atrevido rompiendo la uniformidad de las fachadas para crear un cuerpo independiente, pero a la vez perfectamente integrado en el entorno).

A la empresa se deben también el Edificio Zigurat (supuso un hito en la construcción en Cáceres, por su situación privilegiada en el centro de la ciudad recibe al visitante, y se alza con su perfil escalonado, la fachada de líneas rectas y amplias terrazas, y en la fachada posterior el trazado continuo de balconadas. Destacan las viviendas de extraordinarias dimensiones, y excelentes calidades, incluido el empleo de domótica y el diseño vanguardista presente en cada detalle del edificio terminado en 2004) o el nuevo tanatorio de Cáceres, Serfátima, proyectado en 2017 con un diseño innovador frente a la estacion de autobuses. El edificio cuenta con más de 3.000 metros construidos de alta singularidad y complejidad, albergando diferentes espacios funcionales, así como grandes zonas ajardinadas y aparcamientos.

Y justo en la plaza de Andalucía se levanta otro de sus inmuebles. Majestuoso, el Edificio Atenas, inspirado en la Grecia clásica, fue proyectado por Aesa sobre una parcela de 1.233 metros cuadrados. Construido en 1998, es todo un referente del estilo ecléctico, icónico y de gran calidad material, consolidando así una arquitectura de "marca", capaz de reconfigurar áreas urbanas con un nuevo concepto, donde se empezaron a incluir zonas comunes ajardinadas o espacios más amplios en las nuevas urbanizaciones, anticipando el modelo de promoción inmobiliaria del año 2000. En el Edificio Atenas está la consulta de la dermatóloga Mari Carmen Vizán de Uña y el despacho de las abogadas María José Iglesias Toro y María Dolores Neira Castellano.

Extremadura Hotel

De ahí, a la avenida Ruta de la Plata y otro de los grandes edificios de Cáceres: el Hotel Extremadura, construido por Pinilla. Un establecimiento de cuatro estrellas donde cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar el placer, bienestar y descanso de sus huéspedes. El establecimiento abre las puertas a un mundo de exclusividad y elegancia, con luminosas habitaciones, delicadamente decoradas, espacios, modernos y funcionales y servicios, variados y únicos.

Dirigido por Alejandro Picardo, la historia del Hotel Extremadura se remonta al año 1951, cuando prácticamente solo estaban el Extremadura y el Alcántara. Vieron nacer la hostelería en la ciudad, y vivieron grandes momentos. El Cimov tenía jura de bandera cada 45 días y solo con ellas podía haber una demanda hotelera de 4.000 plazas. El antiguo hotel, ubicado en la avenida Virgen de Guadalupe, se levantó en un solar en el que originariamente había tres chalets que se unieron para hacer este edficio que tenía un jardín por el que pasaba toda la ciudad. Allí sucedía algo parecido al Gran Café: todo el mundo conocía a los camareros, al recepcionista...

Fue en el año 2000 cuando se inauguró el nuevo hotel situado en la confluencia de Virgen de Guadalupe con Ruta de la Plata, un gigante de 151 habitaciones que conserva en su entrada el busto de Julio Robles del que precisamente se cumplen veinticinco años de aquel fatídico domingo de comienzos del año 2001, día en que el torero charro falleció a la edad de 49 años, tras una larga década, postrado por la tetraplejía causada por una tremenda voltereta, sufrida en la plaza francesa de Beziers. Tomó la alternativa el 9 de julio de 1972 en la Monumental de Barcelona, siendo el padrino Diego Puerta y el testigo Paco Camino. El toro se llamaba Clarinero de Juan María Pérez Tabernero. La confirmación tuvo lugar en Las Ventas el 22 de mayo de 1973, por Antonio Bienvenida y Palomo Linares, con el toro Pernote de Caridad Cobaleda.

En el libro de firmas del Hotel Extermadura un ramillete de nombres desde Alejandro Talavante (que para eso este establecimiento es cuna de la tauromaquia y ha hospedado a los grandes) hasta los cantantes Fito, El Barrio y Bisbal pasando por el baloncestista Pau Gasol, la cantaora Estrella Morente, el grupo de música Estopa, el diestro Curro Romero, el dibujante Forges o la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Ahí es nada.