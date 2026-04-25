La familia Santos Robledo dona un nuevo manto a la Virgen de la Montaña en un acto de inclusión

La Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, lució este sábado el manto número 138 de su colección en una jornada de especial significado para la ciudad, marcada por la devoción y la participación de numerosos fieles. La pieza, confeccionada en tejido de seda brocado en tonos malvas, verdes, azules y dorados, con forro en lamé oro y rematada con pasamanería, fue donada por Doña María Antequera Congregado en febrero de 2019 como acción de gracias, sumándose así al valioso conjunto textil que acompaña a la imagen.

La Virgen de la Montaña luce el manto número 138 en una jornada de devoción en Cáceres / Jorge Valiente

La jornada estuvo además marcada por un acto destacado que añadió un carácter especialmente emotivo a la celebración: la bendición y entrega de un nuevo manto donado por la familia Santos Robledo, que tuvo lugar en el transcurso de la misa celebrada a partir de las 13:00 horas en la concatedral de Santa María. Este gesto, impulsado por María José Santos, se concibió como un homenaje a las personas con enfermedades o con discapacidad, a quienes la promotora de la iniciativa prefiere denominar "personas con capacidades limitadas", en un intento por subrayar una visión más inclusiva y respetuosa.

Según explicó, el objetivo de esta donación es transmitir un mensaje de igualdad e inclusión. "Todos somos iguales, todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes", señaló, destacando además el valor simbólico de la Virgen como figura protectora que "cuida de todos". Aunque se define como católica no practicante, María José Santos quiso poner de relieve la importancia personal que tiene la Virgen de la Montaña en su vida, lo que ha motivado este gesto cargado de significado tanto a nivel íntimo como colectivo.

Una tradición profundamente arraigada

La Virgen de la Montaña es una de las imágenes más representativas de Cáceres y constituye un símbolo esencial de identidad para la ciudad. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando, según la tradición, fue hallada por el pastor Francisco Paniagua en la sierra que hoy lleva su nombre. Desde entonces, la imagen ha sido objeto de una intensa devoción popular que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Carlos Gil

Cada año, la bajada de la Virgen de la Montaña, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, congrega a miles de personas que acompañan a la imagen desde su santuario hasta el casco histórico. Este traslado no solo tiene un profundo carácter religioso, sino que también simboliza el vínculo permanente entre la patrona y la ciudadanía, reforzando una tradición que combina elementos culturales, sociales y espirituales.

La colección de mantos que posee la Virgen forma parte también de este patrimonio devocional. A lo largo de los años, particulares, familias y colectivos han contribuido con sus donaciones a enriquecer el ajuar de la imagen, en muchos casos como muestra de agradecimiento o promesa cumplida. Estas piezas no solo tienen un valor artístico, sino que reflejan la relación emocional de generaciones de cacereños con su patrona.

Un símbolo de identidad y cohesión

Más allá de su dimensión estrictamente religiosa, la Virgen de la Montaña representa un importante elemento de cohesión social en Cáceres. Su figura está presente en numerosos actos y celebraciones, y su imagen forma parte del imaginario colectivo de la ciudad, trascendiendo incluso el ámbito de la fe.

Fotogalería | Las imágenes de la procesión de bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres /

La entrega de nuevos mantos, como la realizada este sábado, se enmarca en esta tradición de participación ciudadana, en la que la devoción se expresa a través de gestos simbólicos que refuerzan los lazos comunitarios. En este caso, el homenaje a las personas con capacidades limitadas añade además una dimensión social al acto, poniendo el foco en valores como la inclusión, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad.

De este modo, la jornada no solo ha servido para mantener viva una tradición centenaria, sino también para actualizar su significado, integrando en ella mensajes acordes a la realidad social actual. La Virgen de la Montaña vuelve así a erigirse como un símbolo compartido, capaz de unir a la ciudad en torno a sus raíces, pero también de proyectar valores que miran al presente y al futuro.