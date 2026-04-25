La Feria del Libro de Cáceres celebra una jornada completa este sábado con gran afluencia de público

La Feria del Libro de Cáceres volvió a llenar el Paseo de Cánovas este sábado en una de las jornadas más completas de su programación, con una amplia afluencia de público que aprovechó el buen tiempo para acercarse a uno de los principales eventos culturales de la ciudad. La variedad de propuestas, que combinaron divulgación científica, ensayo, narrativa y poesía, convirtió el día en un reflejo del carácter plural de la feria.

Divulgación y patrimonio para abrir la jornada

La mañana arrancó con una propuesta de carácter divulgativo centrada en la astronomía, en la que se abordaron los fundamentos de los eclipses solares y su relevancia en distintos ámbitos del conocimiento. La actividad despertó el interés de un público diverso, interesado tanto en la ciencia como en su proyección cultural.

A continuación, el protagonismo recayó en el patrimonio local con la presentación de una publicación dedicada a la riqueza cultural de Cáceres. La obra puso en valor aspectos históricos, arquitectónicos y sociales de la ciudad, reforzando el vínculo entre la feria y el territorio.

Historia, memoria y nuevos formatos

Ya por la tarde, la programación se adentró en el ámbito de la investigación histórica con una obra centrada en la presencia judía en la provincia, un trabajo que recupera y documenta una parte esencial del pasado cacereño. Esta línea continuó con propuestas de carácter más personal, como la presentada por Ángel Doncel Cervantes, en la que la memoria, la pérdida y la superación se convirtieron en ejes narrativos.

En paralelo, el público pudo acercarse a formatos más experimentales como el fotolibro, donde la imagen y la palabra se combinan para explorar emociones vinculadas a la libertad o el cambio. Este tipo de propuestas contribuyó a enriquecer la programación y a ampliar las formas de expresión presentes en la feria.

La poesía como protagonista

La poesía también tuvo un papel destacado durante la jornada, con iniciativas que pusieron el foco tanto en la creación contemporánea como en el trabajo editorial. En este sentido, la participación de Ediciones Liliputienses permitió visibilizar su trayectoria en la difusión de la poesía, especialmente en el ámbito latinoamericano.

La programación continuó con la presentación de nuevas obras poéticas que profundizan en la introspección y la expresión emocional, consolidando la presencia del género dentro de la feria. El recorrido literario se completó con propuestas narrativas que combinaron intriga e historia, acercando al público a relatos que exploran episodios y figuras del pasado desde una perspectiva literaria.

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En este contexto, la feria sirvió también como escaparate para conocer más de cerca el trabajo de La Moderna Editora, un sello que se define por su apuesta por los derechos humanos, la mirada feminista y un catálogo amplio en géneros y enfoques.

Su editor, David Matías, explicó durante su presencia en la cita literaria que la editorial se concibe como una casa "que se preocupa por los derechos humanos" y que mantiene un catálogo "ecléctico y feminista". Según detalló, a la hora de seleccionar obras buscan una doble vertiente: por un lado, la calidad literaria, entendida como una propuesta estética cuidada; y por otro, una calidad ética, vinculada a contenidos coherentes con los valores que defiende el sello.

Encuentro entre autores y lectores

A lo largo de toda la jornada, las firmas de ejemplares facilitaron el contacto directo entre autores y lectores, reforzando uno de los principales valores del evento: el encuentro en torno al libro.

Con una programación diversa y una notable respuesta del público, la Feria del Libro de Cáceres vivió así uno de sus días más intensos y representativos, consolidando su papel como espacio de referencia para la cultura y la literatura en la ciudad.

La novela histórica abrirá la jornada

El domingo se retomará la actividad a partir de las doce de la mañana, con la presentación de 'Sertorio. El elegido de la diosa blanca', una obra del escritor Javier Negrete editada por HarperCollins. La obra propone una recreación del contexto romano en el que se desarrolla la figura de Quinto Sertorio, en un escenario marcado por conflictos políticos, amenazas externas y luchas de poder. La novela aborda el crecimiento del protagonista desde su juventud, en un relato en el que se entrelazan elementos históricos, épicos y personales.

A las 13:00 horas será el turno de Jaime de los Santos con 'El Evangelio según Caravaggio', una obra que profundiza en la figura del pintor Michelangelo Merisi. El libro reconstruye su trayectoria vital y artística desde una perspectiva que combina rigor histórico y narrativa literaria, ofreciendo una mirada renovada sobre uno de los grandes genios del arte universal.

Actividades familiares por la tarde

La programación continuará a las 18:00 horas con el cuentacuentos 'La guardiana de los libros', una propuesta participativa dirigida a todos los públicos. A través de la narración, los asistentes podrán formar parte del proceso creativo de una historia, descubriendo los elementos que componen un libro y contribuyendo a la creación de un relato colectivo. La actividad, centrada en valores como la imaginación, la creatividad y la lectura, reforzará el carácter educativo y familiar de la feria.

Poesía y emoción para el cierre

La jornada culminará a las 19:30 horas con la presentación de 'Árido. Poemas klandestinos', de Karl Ösh, publicados por la editorial Talón de Aquiles. Ambas obras giran en torno a los efectos de la pasión, la pérdida y el amor, explorando las emociones humanas desde una perspectiva íntima y reflexiva. La sesión incluirá firma de ejemplares, facilitando el encuentro entre autor y lectores.

Con esta programación, la Feria del Libro de Cáceres afrontará su jornada dominical reforzando su apuesta por la diversidad de géneros y públicos. El Paseo de Cánovas volverá a ser escenario de un evento que, a lo largo de estos días, se establece como uno de los principales escaparates culturales de la ciudad, ofreciendo un espacio abierto al diálogo entre la literatura, sus creadores y la ciudadanía.