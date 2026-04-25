Homenaje a Lourdes Mendoza en la III Carrera Solidaria por el TDAH 'Jóvenes Titanes' en Cáceres

Cáceres celebrará este domingo, 26 de abril, la III Carrera Solidaria por el TDAH "Jóvenes Titanes", una cita benéfica en el Parque del Príncipe con pruebas infantiles, recorridos de 5 y 10 kilómetros y una ruta senderista.

Una cita abierta en el Parque del Príncipe

El Ayuntamiento de Cáceres ha invitado a los vecinos a participar este domingo en la III Carrera Solidaria por el TDAH "Jóvenes Titanes", que se celebrará a partir de las 11.00 horas en el Parque del Príncipe, con entrada por la avenida Rodríguez de Ledesma.

La prueba, organizada por la Asociación Jóvenes Titanes, TDAH Cáceres, nace con un doble objetivo: fomentar la participación ciudadana a través del deporte y dar visibilidad al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha señalado que se trata de una actividad abierta a todos los públicos y orientada también a recaudar fondos para actividades terapéuticas.

Talleres para menores y adolescentes

La recaudación de la carrera se destinará a los talleres terapéuticos que la asociación desarrolla con niños y adolescentes con TDAH. Según ha detallado Rodríguez, Jóvenes Titanes trabaja durante todo el año con menores diagnosticados con TDAH, TEA, trastornos de conducta y trastornos emocionales.

En esos talleres se abordan aspectos como la atención, el control de impulsos, la gestión emocional y las habilidades sociales. La finalidad, según la información municipal, es facilitar herramientas prácticas que puedan ayudar a los menores y a sus familias en el día a día.

Pruebas de 5 y 10 kilómetros

El evento contará con distintas modalidades para favorecer la participación de perfiles diversos. Habrá carrera infantil, pruebas de 5 y 10 kilómetros y una ruta senderista. El precio del dorsal es de 12 euros e incluye la bolsa del corredor.

Las inscripciones permanecen abiertas a través de la plataforma extremenamente.com. Además, la organización ha habilitado un dorsal 0 para aquellas personas que quieran colaborar con la causa sin participar en las pruebas.

Homenaje a Lourdes Mendoza

La carrera tendrá también un componente emotivo con el homenaje a Lourdes Mendoza, fallecida de cáncer, que fue fundadora y monitora de la Asociación Jóvenes Titanes. El reconocimiento quiere poner en valor su labor y su compromiso con los niños y sus familias.

Rodríguez ha destacado que esta prueba solidaria es "una pieza fundamental para garantizar la continuidad de las actividades de la asociación" y ha vinculado la iniciativa con el compromiso de la ciudad con el deporte y la solidaridad. Cáceres ostenta en 2026 el reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte, una condición que el ayuntamiento quiere reforzar con actividades abiertas a la participación vecinal.

"Animamos a los cacereños y cacereñas a sumarse a esta jornada deportiva y solidaria en un entorno privilegiado como nuestro Parque del Príncipe", ha resaltado la concejala.