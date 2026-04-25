Música diaria y entrada gratuita en la Caseta Municipal de Cáceres para San Fernando 2026

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación el servicio de gestión, programación y explotación de la Caseta Municipal de la Feria de San Fernando 2026, una de las piezas centrales del recinto ferial durante las fiestas de mayo. El contrato tiene un importe de 36.240 euros, impuestos incluidos, y un valor estimado de 50.177,68 euros, según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La edición de 2026 está prevista entre el 22 y el 31 de mayo, ambos inclusive, con un plazo de ejecución de diez días. El adjudicatario podrá acceder a la caseta tres días antes del inicio para acondicionarla y deberá dejarla libre y vacía en un máximo de cinco días desde el último día oficial de las fiestas.

Música todos los días y entrada gratuita

El pliego técnico fija una programación ambiciosa para la Caseta Municipal. La empresa adjudicataria deberá presentar actuaciones concretas para cada jornada de feria, desde la inauguración hasta la clausura. Como mínimo, tendrá que ofrecer tres actuaciones diarias de grupos locales o regionales, una actuación diaria de grupos nacionales y una propuesta diaria dirigida al público infantil.

La programación deberá desarrollarse con grupos u orquestas de reconocido prestigio, música en directo y actividad "de forma ininterrumpida". Además, uno de los días tendrá que incluir una programación especial destinada "al mayor", según recoge el pliego de condiciones técnicas.

El acceso a los eventos será libre y gratuito. El documento también establece que no podrá existir discriminación por razones de edad, raza, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, más allá del cumplimiento de las normas legales y de convivencia propias de este tipo de instalaciones.

Menú diario, barra y al menos ocho camareros

La concesión no se limita a la parte musical. La Caseta Municipal deberá contar también con una oferta gastronómica durante la feria. El adjudicatario estará obligado a ofrecer al menos un menú diario, tanto para comidas como para cenas, compuesto por cinco primeros platos y cinco segundos a elegir, además de bebida, postre y pan incluidos.

La lista de precios de comidas y bebidas tendrá que permanecer visible en la entrada de la caseta y en distintos puntos de las barras interiores. El pliego exige, además, una dotación mínima de ocho camareros y una barra de al menos 20 metros.

La Caseta Municipal se ubicará en la parcela habitual del recinto ferial y contará con una carpa de al menos 1.000 metros cuadrados, con aseos sanitarios en su interior. El Ayuntamiento asumirá la aportación de la carpa, el escenario, los contenedores de residuos, la contratación del suministro eléctrico, los cuadros de protección, las tomas de corriente, los consumos eléctricos y el suministro de agua.

Por su parte, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del alumbrado básico, las luces ornamentales y artísticas, la decoración de ambiente ferial, el suelo de madera a una sola altura y la iluminación suficiente para no obstaculizar la visibilidad. También tendrá que instalar las máquinas de aire acondicionado necesarias para la superficie concesionada.

Ofertas hasta el 7 de mayo

El procedimiento se tramita como abierto simplificado y de forma ordinaria. Las ofertas deberán presentarse electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 7 de mayo a las 14.00 horas. La apertura del sobre único, que incluye la declaración responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes, está prevista para el 8 de mayo a las 10.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento.

Los criterios de adjudicación dan el mayor peso a la baja económica sobre el importe de licitación inicial, con 35 puntos. También se valorarán las actuaciones musicales propuestas, con 30 puntos; la baja sobre los precios de consumición, con 15 puntos; la dotación de personal, con otros 15; y la propuesta de barra a instalar en la caseta, con 5 puntos.

La empresa adjudicataria deberá cumplir, además, la normativa sanitaria, alimentaria, laboral y de Seguridad Social. El contrato prohíbe expresamente el arriendo, subarriendo, traspaso o cesión de la concesión, y obliga a identificar la Caseta Municipal en un lugar visible, sobre la puerta de entrada, con una lona de al menos cuatro metros de largo por uno de ancho, con el logotipo del Ayuntamiento y el nombre de la caseta.