La Comisión Jurídica avala rechazar una reclamación de 200.000 euros al SES por una operación derivada a Cáceres

La Comisión Jurídica de Extremadura ha avalado la propuesta del Servicio Extremeño de Salud (SES) para desestimar una reclamación de responsabilidad patrimonial de 200.000 euros presentada por una paciente tras una intervención quirúrgica realizada en el Hospital Ciudad de Coria que fue derivada a Cáceres. El dictamen, aprobado el pasado 19 de marzo, concluye que no procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria al considerar que la asistencia prestada se ajustó a la denominada "lex artis", es decir, a los criterios técnicos exigibles en la práctica médica.

El caso tiene su origen en una operación practicada el 28 de enero de 2021 por el Servicio de Ginecología, Obstetricia y Cirugía del Hospital Ciudad de Coria ante la sospecha de masas tumorales. Según recoge el dictamen, la paciente sostuvo que como consecuencia de aquella intervención sufrió una perforación intestinal por la que tuvo que ser reintervenida dos días después y trasladada posteriormente al Hospital Universitario de Cáceres, donde ingresó en la UCI por un shock séptico abdominal.

La reclamación fue presentada ante el SES el 29 de enero de 2024. En ella, la afectada solicitaba una indemnización de 200.000 euros por las complicaciones sufridas y por el deterioro físico y psíquico que, según su versión, se habría derivado de la operación. En un primer momento, el SES inadmitió la reclamación por considerarla extemporánea, pero posteriormente estimó un recurso de reposición de la interesada al quedar acreditado que existió un procedimiento penal previo que interrumpió el plazo de prescripción.

La vía penal previa

La paciente había presentado denuncia en 2021, lo que dio lugar a unas diligencias previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria. Ese procedimiento fue archivado mediante auto de 10 de febrero de 2023, decisión que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Cáceres el 21 de abril de ese mismo año y notificada el 26 de abril.

La Comisión Jurídica ha considerado que esa vía penal interrumpió el plazo para reclamar por responsabilidad patrimonial, por lo que la solicitud presentada en enero de 2024 no estaba prescrita. El dictamen corrige en este punto uno de los razonamientos contenidos en la propuesta administrativa, al señalar que el plazo debía computarse desde la notificación de la resolución judicial firme.

Consentimiento informado

Uno de los aspectos analizados por el órgano consultivo ha sido el consentimiento informado. La paciente alegó durante el trámite de audiencia que no se le había facilitado un documento adecuado antes de la intervención quirúrgica. Sin embargo, la Comisión Jurídica ha señalado que en la historia clínica consta un consentimiento firmado el 19 de enero de 2021 para una laparotomía exploradora, suscrito por la paciente y por el facultativo correspondiente.

El dictamen recoge que ese documento incluía expresamente las complicaciones de la intervención y citaba, entre ellas, las lesiones intestinales. También señala que, según los informes médicos incorporados al expediente, la paciente fue informada "en todo momento" del procedimiento quirúrgico y de los posibles riesgos.

Una cirugía de alto riesgo

La Comisión Jurídica da especial relevancia al informe del Servicio de Inspección Sanitaria, emitido el 22 de mayo de 2025. Este informe concluyó que la actuación médica fue adecuada y que la cirugía del 28 de enero de 2021 se realizó ante el hallazgo de una masa anexial sospechosa, con la gravedad que supone un posible cáncer de ovario.

El documento también subraya que se trataba de una cirugía de alto riesgo por los antecedentes personales de la paciente, que ya había sido intervenida en varias ocasiones y presentaba adherencias. Según el informe médico citado por la Comisión, la intervención fue "meticulosa" y se comprobó "in situ" la integridad de los órganos con los medios disponibles.

El Servicio de Inspección Sanitaria concluyó además que la sintomatología compatible con peritonitis no apareció de forma inmediata, sino dos días después de la operación, y que la nueva cirugía realizada el 31 de enero de 2021 fue rápida, necesaria y adecuada a la situación clínica de la paciente. También consideró correcto el posterior traslado a un centro hospitalario de mayor nivel por la necesidad de ingreso en UCI.

Sin mala praxis acreditada

El dictamen sostiene que no se ha incorporado al expediente ninguna prueba que permita establecer una relación de causalidad entre la actuación de los profesionales sanitarios y el daño alegado. La Comisión Jurídica recuerda que, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial sanitaria, corresponde a quien reclama acreditar que ha existido una infracción de la "lex artis" y que esa infracción ha causado directamente los daños por los que solicita indemnización.

En este caso, el órgano consultivo asume las conclusiones del Servicio de Inspección Sanitaria y señala que tanto una causa iatrogénica como un proceso isquémico por bridas o adherencias pueden explicar una perforación intestinal. Añade que la perforación intestinal aparece descrita como una posible complicación en los consentimientos informados, "sin que ello suponga una mala praxis por parte del facultativo actuante".

La Comisión también alude al informe forense emitido durante el procedimiento penal, según el cual la opción de tratamiento elegida fue correcta conforme a los protocolos, el seguimiento fue adecuado y la perforación pudo producirse probablemente por las adherencias derivadas de cirugías previas.

Reproche por la demora

Pese a avalar la desestimación de la reclamación, la Comisión Jurídica ha realizado un reproche a la Administración por la duración del procedimiento. La reclamación fue presentada el 29 de enero de 2024 y la solicitud de dictamen no llegó al órgano consultivo hasta febrero de 2026, más de dos años después.

El dictamen recuerda que el plazo máximo para resolver este tipo de procedimientos es de seis meses y advierte de la "excesiva dilación" registrada en este expediente. Aun así, concluye que esa demora no impide dictar resolución expresa y que, salvo esa observación y la necesidad de incorporar al expediente el informe médico forense citado, no se han vulnerado los derechos de la interesada.

La conclusión final de la Comisión Jurídica es clara: no procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura en este caso. Por ello, avala la propuesta de resolución desestimatoria del SES y considera innecesario entrar a valorar la cuantía de la indemnización solicitada.