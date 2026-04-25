El pendón de San Jorge, una joya histórica de Cáceres con un origen desmentido

La primavera ha irrumpido con fuerza en Cáceres, que vive estos días un auténtico frenesí de actos. En esta semana, la ciudad se ha reencontrado con sus patronos, presenciando la bajada de la Virgen de la Montaña y el inicio de su novenario, así como con la celebración de la festividad de San Jorge. En medio de este calendario cargado de simbolismo, merece la pena detenerse en uno de los objetos más representativos de nuestra historia y de nuestra identidad: el pendón de San Jorge.

Nos encontramos ante una de las piezas históricas más valiosas de Cáceres. Se trata de la antigua bandera concejil de la villa, una de las enseñas municipales más antiguas de España. Bajo este pendón se representaba la autoridad del Concejo, siendo utilizado tanto en actos solemnes como en proclamaciones reales o incluso en contextos bélicos, lo que da muestra de su enorme relevancia institucional a lo largo de los siglos.

Origen

En torno a su origen, la tradición ha sostenido durante siglos que este pendón fue la enseña bajo la cual el rey Alfonso IX conquistó la ciudad a los musulmanes en el año 1229. Esta creencia ha formado parte del imaginario colectivo de generaciones de cacereños, dotando al pendón de un profundo valor simbólico vinculado a la conquista cristiana de la ciudad. Así lo recogía ya en 1885 un artículo publicado en el periódico cacereño La Opinión, en el que se describía como «la gloriosa enseña que en la noche de San Jorge y bajo el glorioso reinado de D. Alfonso IX sustituyó al estandarte de Mahoma en esta noble y leal ciudad, arrancándola del poder de los musulmanes, y convirtiendo sus mezquitas en templos sagrados, en cuyos altares, torres, alcázares, baluartes, etc., se colocó nuestro signo de redención: la Santa Cruz».

Nada más lejos de la realidad. Ya a comienzos del siglo XX, el erudito cacereño don Marcelino Gutiérrez del Caño —bibliotecario provincial y archivero del Ayuntamiento— desmontó con rigor esta creencia en un estudio publicado en 1905. El propio análisis del pendón desmiente que pudiera tratarse de la enseña del rey leones Alfonso IX. En él aparecen claramente representadas las armas de Castilla y de León —un castillo y un león—, símbolo de la unión de ambos reinos, que no se produciría hasta el reinado de Fernando III el Santo, hijo del monarca leonés. Difícilmente, por tanto, pudo enarbolar Alfonso IX una bandera que incorporaba una realidad política aún inexistente.

Reveladora

De hecho, la evolución de estas armas en la propia villa resulta especialmente reveladora. Tras la conquista, el concejo utilizó inicialmente como emblema el león, propio del reino de León. Sin embargo, con la posterior unión dinástica, comenzaron a emplearse también las armas de Castilla, dando lugar a una dualidad de sellos que reflejaba no solo una transición heráldica, sino también las tensiones internas entre los distintos linajes locales.

No sería hasta la intervención de los Reyes Católicos cuando esta situación quedó definitivamente resuelta. En las ordenanzas otorgadas por Isabel la Católica en 1477 se dispuso la supresión de los dos sellos y la creación de uno único: «Item mando y ordeno que luego la justicia y regidores de esta villa desfagan los dos sellos que tienen del concejo y fagan uno, y no más, que tenga un escudo de armas, y en la mitad dél un castillo, y en la otra mitad un león; las cuales dichas armas yo doy por armas propias suyas a la dicha villa de Cáceres para siempre jamás», estableciendo así, de forma definitiva, el blasón que ha llegado hasta nuestros días.

Isabel la Católica

La tradición, no obstante, quiso ir más allá, llegando incluso a atribuir a la propia Isabel la Católica la ejecución de un bordado en el pendón. Según esta versión, la enseña habría mostrado en origen únicamente el emblema del reino de León, siendo la reina quien, tras la unificación de los blasones, incorporó con sus propias manos el castillo de Castilla. Una hipótesis tan evocadora como poco verosímil.

Desde hace unos meses, el pendón de San Jorge se expone en el Museo de Cáceres, que con tanto mimo dirige Raquel Preciados, pregonera este año de la festividad del patrón. Hasta entonces, la enseña se custodiaba en el despacho de la Alcaldía. Antes lo hizo en las casas del alférez mayor de la villa, cargo que ostentó por primera vez Pedro Rol de la Cerda, perteneciente al linaje de los Ovando, nombrado en 1566. Entre otros cometidos, al alférez mayor le correspondía alzar el pendón en las proclamaciones reales, guardarlo en su casa y encabezar con él los actos más solemnes de la ciudad, actuando como depositario de su honor y representación.

Custodia municipal

No obstante, ya en 1885 el pendón parece encontrarse bajo custodia municipal, como puede deducirse de un episodio hoy poco conocido en la ciudad. En el contexto de la llamada crisis de las Carolinas —un conflicto internacional provocado por la pretensión de Alemania de ocupar este archipiélago del Pacífico, entonces bajo soberanía española— se desató en todo el país una oleada de fervor patriótico. Cáceres no fue ajena a ese clima, y en septiembre de aquel año tuvo lugar una multitudinaria manifestación. Con motivo de aquella movilización, el pueblo solicitó al alcalde que sacara la enseña del Ayuntamiento. Tras algunas reticencias iniciales, el pendón fue mostrado desde el balcón consistorial, desatando una reacción de entusiasmo curioso de describir. La crónica de la época relata cómo miles de cacereños, de toda condición social, descubrieron sus cabezas ante «tan preciada reliquia», saludando en ella no solo un símbolo histórico, sino también la encarnación de la identidad colectiva y del fervor patriótico de la ciudad.

En la actualidad, cada 23 de abril, la corporación municipal, en procesión cívica, se dirige desde el Ayuntamiento hasta la Concatedral de Santa María para asistir a la misa en honor de San Jorge. En este cortejo, una réplica del pendón ocupa un lugar central y es portado por el concejal más joven. A su regreso, la enseña es nuevamente alzada y tremolada desde el balcón consistorial, culminando así uno de los gestos más simbólicos de la jornada. Esta costumbre es, en realidad, relativamente reciente. Tras años en los que el pendón había quedado relegado a un segundo plano, fue en plena Guerra Civil cuando el Ayuntamiento decidió recuperar su protagonismo. Por iniciativa del entonces alcalde de Cáceres, don Manuel López Hidalgo, se reactivó en 1937 la costumbre de trasladar el pendón hasta Santa María en solemne manifestación, en un contexto marcado por la recuperación y exaltación de la tradición, la religión y el patriotismo, valores que, como hemos señalado, el pendón encarnaba de manera especialmente significativa.

Imaginario simbólico

En ese afán por incorporar el pendón al nuevo imaginario simbólico de la época, debemos señalar que la enseña local estuvo presente el 19 de julio de 1939 en Madrid, participando en el conocido como "desfile de la Victoria", junto a otros estandartes de profundo significado histórico. Entre ellos figuraban banderas tan emblemáticas como las de las Navas de Tolosa, San Fernando o Bailén, en un intento de proyectar una imagen de continuidad entre las gestas del pasado y el momento que entonces vivía el país.

Hoy más que nunca, el pendón de San Jorge —nuestra bandera cacereña— debe ser entendido como un símbolo de unidad. Frente a otros momentos de la historia en los que fue alzado en contextos de conflicto, hoy estamos llamados a volver a tremolarlo por motivos más esperanzadores, como expresión de una identidad compartida que mira con ilusión al mañana. Ojalá podamos verlo ondear de nuevo desde el balcón del Ayuntamiento a final de año, el día en que Cáceres sea proclamada Capital Europea de la Cultura 2031.