Un sello con identidad propia: La Moderna Editora destaca en la Feria del Libro de Cáceres por su feminismo y compromiso

La Feria del Libro de Cáceres sirve también como escaparate para conocer más de cerca el trabajo de La Moderna Editora, un sello que se define por su apuesta por los derechos humanos, la mirada feminista y un catálogo amplio en géneros y enfoques. Así lo explica su editor, David Matías, durante su presencia en la cita literaria cacereña, donde resume el espíritu de la editorial como el de una casa "que se preocupa por los derechos humanos" y que mantiene un catálogo "ecléctico y feminista".

Matías señala que la editorial busca dos elementos esenciales a la hora de decidir la publicación de un libro. Por un lado, una clara "calidad literaria", entendida como una propuesta estética cuidada y una forma trabajada. Por otro, una "calidad ética", es decir, que el contenido de la obra esté alineado con los valores que defiende el sello. Esa doble exigencia marca la línea de una editorial que no solo mira al texto como creación literaria, sino también como espacio de pensamiento y compromiso.

Literatura con valores propios

Para quienes aún no conocen el catálogo de La Moderna, el editor pone el acento en una de las líneas más reconocibles del sello: su vertiente feminista. En ese ámbito ha citado a autoras como Laura Freixas, Amelia Valcárcel, Ana Pérez Cañamares o Carmen Hernández Urbano, nombres que reflejan una apuesta por obras atravesadas por el pensamiento crítico, la igualdad y una mirada comprometida con el presente.

Preguntado por qué libros históricos le habría gustado publicar, Matías ha mencionado a autores como Lorca o Borges, además de obras perseguidas o prohibidas en otros momentos de la historia, como El lazarillo de Tormes o La Celestina, por el valor que habría tenido apoyar su difusión.

Cita el viernes 1 de mayo

La presencia de La Moderna en la Feria del Libro de Cáceres tendrá uno de sus momentos destacados el próximo viernes 1 de mayo con la presentación de Grita Casandra, de Julia Ripodás. La cita será a las 13.00 horas y, según ha avanzado el propio editor, llegará con ambiente de puente y vocación de encuentro entre lectores, autora y editorial.

La propuesta refuerza el papel de la Feria del Libro como punto de reunión para editoriales, escritores y lectores, pero también como espacio desde el que descubrir proyectos literarios con una identidad marcada. En el caso de La Moderna, esa identidad pasa por unir literatura, derechos humanos, memoria y feminismo desde una mirada propia.

Programación de este domingo

La programación de este domingo arranca a las 12.00 horas con la presentación del libro de Javier Negrete 'Sertorio, el elegido de la diosa blanca'. Continúa una hora después con 'El Evangelio según Caravaggio', de Jaime de los Santos. A las 18.00 horas, habrá cuenta cuentos de 'La guardiana de los libros'. Y a las 19.30, Karl Ösh presentará 'Poemas klandestinos'.