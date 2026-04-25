La memoria histórica resuena en Cáceres con el arte de Manuel Gerena

El cantaor Manuel Gerena será el encargado de inaugurar una nueva sesión del programa 'Tiempo Negro', impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, con el espectáculo 'Un cantaor para la Memoria'. Acompañado a la guitarra por Juan Ignacio González y con la colaboración de la Asociación Amigos del Flamenco de Extremadura, el artista pondrá música y voz a una propuesta que combina creación artística y reflexión histórica. Será el próximo martes, 28 de abril, a las 19.00 horas en CEI Presidenta Charo Cordero.

Una figura clave del flamenco comprometido

Gerena, natural de La Puebla de Cazalla en Sevilla, es una de las figuras más destacadas del flamenco comprometido. Su trayectoria, ampliamente documentada por instituciones culturales y estudios sobre música popular española, ha estado marcada por un firme posicionamiento político y social, especialmente durante los últimos años del franquismo. Considerado uno de los principales exponentes del llamado "flamenco protesta", su obra se caracteriza por la defensa de la libertad, la justicia social y los derechos humanos.

Desde sus comienzos en concursos locales hasta su consolidación profesional a finales de los años sesenta, desarrolló una intensa actividad artística dentro y fuera de España. A lo largo de su carrera ha publicado más de treinta discos y varios libros de poesía, además de ofrecer miles de conciertos.

Su cercanía a figuras como Rafael Alberti o Paco Ibáñez favoreció su integración en los circuitos de la canción de autor y la cultura antifranquista. Parte de su obra fue censurada durante la dictadura, lo que refuerza su reconocimiento como símbolo de resistencia cultural. En 2013 recibió la Medalla de Andalucía a la Cultura.

‘Tiempo Negro’, memoria desde la cultura

El programa 'Tiempo Negro' se enmarca en las políticas públicas de memoria democrática de la Diputación de Cáceres, en línea con la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática. Su objetivo es recuperar y difundir episodios vinculados a la Guerra Civil, la dictadura franquista y el exilio, a través de propuestas culturales, conferencias y actividades que acerquen estos contenidos a la ciudadanía.

El ciclo continuará el miércoles 29 de abril con la conferencia 'Mujeres y niños. Los grandes olvidados del exilio', impartida por la profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, María del Carmen Fernández Albéndiz. La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón de actos del edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres.

Investigación y enfoque historiográfico

Fernández Albéndiz es especialista en historia política española de los siglos XIX y XX, con una amplia trayectoria académica respaldada por numerosas publicaciones y proyectos de investigación sobre memoria histórica. Sus estudios se centran en la II República, la Guerra Civil, el franquismo y el exilio republicano. Entre sus obras destacan 'Los andaluces y el exilio republicano de 1939', de 2014, y 'Caídos por la República y por la Patria: los Diputados por Andalucía de 1936', de 2021.

En su intervención abordará el papel de mujeres y menores durante el exilio republicano, colectivos tradicionalmente relegados en los relatos oficiales. Su análisis se apoyará en fuentes documentales y testimonios que permiten reconstruir las experiencias de quienes se vieron obligados a abandonar España tras la Guerra Civil.

Con iniciativas como 'Tiempo Negro', la Diputación de Cáceres sigue impulsando la memoria democrática como herramienta de conocimiento y reflexión colectiva, combinando rigor histórico y propuestas culturales para acercar al público episodios clave del pasado reciente.