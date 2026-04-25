Un viaje por la infancia y el trauma en el primer libro de la psicóloga de Cáceres Violeta Acedo

Violeta Acedo, psicóloga cacereña, ha publicado su primer libro, La familia que habitamos, una obra que ya ha sido presentada en distintas ciudades como Toledo y que próximamente llegará a Cáceres. "Desde hace muchos años rondaba en mi cabeza la idea de escribir un libro, pero el ritmo de trabajo no me permitía encontrar el momento para sentarme y desarrollarla con calma. Todo cambió cuando pasé un año viviendo fuera de España, esa etapa me dio el tiempo y la distancia necesarios para empezar a ordenar ideas y dar forma al proyecto. Más adelante, la llegada de mi editora, May Bass, fue decisiva, porque su apoyo y confianza me ayudaron a dar el paso definitivo y convertir aquella idea en un libro".

De la infancia a la adultez: un recorrido marcado por el trauma

En su práctica como psicóloga trabaja principalmente con adolescentes y adultos, aunque sitúa la infancia como punto de partida, especialmente por su enfoque en el trauma. Por ello, tenía claro que el libro debía construirse desde esa base. La obra plantea así un recorrido vital que arranca en la infancia, transita por la adolescencia y culmina en la adultez, entendida como el resultado de todo ese proceso. "Abordo principalmente temas como los secretos familiares, algo que tenía claro que debía estar presente en el libro. Me refiero a todo aquello que forma parte de la historia de una familia,a veces conocido y otras incluso inconsciente, pero de lo que no se habla. Muchas familias tienden a evitar ciertos temas, y ese silencio también deja huella. Además, trabajo mucho los vínculos y las dinámicas familiares que, sin darnos cuenta, vamos repitiendo. Esas repeticiones acaban convirtiéndose en patrones y, en muchos casos, en traumas transgeneracionales. Ese es, en el fondo, el hilo conductor que atraviesa toda la obra".

Realidad, ficción y reflexión

Asimismo, el libro se nutre de historias reales que la autora ha ido recopilando a lo largo de su trayectoria, tanto en su labor como psicóloga como en su trabajo como perito, aunque la familia que vertebra la obra es ficticia. En cuanto a su recorrido de presentaciones, la autora lo presentará este lunes en Toledo, mientras que en Cáceres estará en la librería La Puerta de Tannhäuser durante el mes de mayo. Además, ya ha tenido ocasión de compartir la obra en su localidad natal, Montánchez. "Me lo estoy tomando con mucha tranquilidad, porque para mí era algo que quería hacer y ya lo he conseguido. A partir de ahí, todo lo que venga es bienvenido, si el libro puede ayudar a alguien a reflexionar o a encontrar herramientas, ya habrá cumplido su propósito".