La Virgen de la Montaña de Cáceres, con un manto que cumple una década y que tiene un significado especial

Cáceres ha entrado de lleno en el Novenario de la Virgen de la Montaña y la concatedral de Santa María ha sido un no parar de gente entrando un día más. Este viernes fue el tercer día de la fiesta, que es de Interés Turístico Regional, y el intento de averiguar el manto desde antes de acceder al templo se ha vuelto a convertir en uno de los rituales más realizados por los cacereños.

En la madrugada del jueves al viernes, la camarera de la Virgen, Julita Herrera, vistió a la patrona con un manto especial que cumple una década en el rico inventario de la cofradía. Se trata del número 133, de una colcha color rosa bordado en colores. Fue donado por Pilar Martín Gil en recuerdo de sus padres en diciembre de 2026.

Cultos

Durante este viernes, los cultos fueron constantes a lo largo de toda la jornada. Por la mañana, hubo misas a todas las horas entre las 8.00 y las 13.00. Además, por la tarde hubo otras dos a las 17.30 y 18.30. Una hora más tarde se celebró el Rosario y la Novena. A las 20.00 fue la misa solemente y la segunda predicación del Novenario. Este año el predicador es fray Guillermo Cerrato, guardián y custodio del Convento de San Antonio de Padua. La última cita de este viernes fue la misa por los Guardadores del Señor.

Para este sábado, volverán a oficiarse misas entre las 8.00 y las 13.00 horas. La de las 10.00 será del Movimiento Cursillos de Cristiandad, y la de las 11.00 por los Hermanos de la Cruz Blanca. Por la tarde se celebrarán los mismos actos que este viernes, pero la misa de las 22.00 horas será por la asociación cacereña de folklore El Redoble.