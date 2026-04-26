La alta demanda de vivienda asequible en Cáceres impulsa la construcción de 200 pisos públicos

La promoción pública de vivienda en El Junquillo sigue dando pasos adelante. Urvipexsa, la empresa pública dependiente de la Junta de Extremadura, avanza en la construcción de las 200 viviendas previstas en esta zona de Cáceres, un proyecto dividido en dos fases de 100 pisos cada una.

La primera de ellas se encuentra ya en un estado más avanzado y ha entrado en una fase clave: la formalización de las reservas. Según han trasladado desde la propia empresa, ya se están firmando los documentos correspondientes con los adjudicatarios, después de que el proceso de sorteo se completara el pasado verano.

Parcela de El Junquillo donde se construirán viviendas públicas / Carlos Gil

En paralelo, la segunda fase continúa su recorrido administrativo, aunque a un ritmo más pausado. En estos momentos, se está redactando el proyecto de ejecución, paso previo imprescindible para poder iniciar las obras. Además, Urvipexsa sigue recopilando encuestas entre la población interesada, con el objetivo de medir la demanda real y ajustar la promoción a las necesidades detectadas. Es el estudio de arquitectura cacereño Luis Durán el que se va a encargar de la redacción del proyecto, que se adjudicó el pasado mes de noviembre por 117.975 euros.

Estrategia regional

Este desarrollo urbanístico forma parte de la estrategia regional para ampliar el parque de vivienda protegida con hasta 3.000 pisos por todo el territorio, en un contexto marcado por la creciente demanda de acceso a vivienda asequible. La evolución de ambas fases marcará el ritmo de uno de los proyectos residenciales más relevantes actualmente en marcha en la ciudad.

Los afortunados a los que les tocó el sorteo pronto comenzarán a ver cómo se levantan sus casas

Esta promoción de vivienda no va a ser la única en la ciudad, ya que se pretenden levantar hasta 344 pisos en otros enclaves como Residencial Universidad, Nueva Ciudad, Vegas del Mocho y Residencial Gredos. El impulso definitivo al proyecto llegó con el trabajo iniciado por el anterior gerente, Alfonso Encinas, y que ahora continúa la directora Marta Herrera.

Galería | Solares de Cáceres en los que construirá Urvipexsa 293 viviendas /

La demanda está disparada ya que en los primeros meses de trabajo de esta nueva parcela ya había recibido más de 300 encuestas para la segunda fase, de apenas 100 casas, aunque estas expresiones de interés no garantizan el acceso: los solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases de vivienda protegida.

Dificultad de acceso

La elevada demanda refleja la dificultad actual de acceder a la vivienda en Cáceres, donde los precios del mercado privado han escalado durante el último año. Aunque el precio medio del metro cuadrado en la ciudad ronda los 1.300 euros, las viviendas protegidas de El Junquillo se ofrecen entre 110.000 y 139.000 euros (60–80 metros cuadrados) con plaza de garaje y trastero incluidos.

Las futuras viviendas contarán con ocho plantas más bajo (un total de unos 25 metros de altura), 41 pisos de tres dormitorios y nueve de dos. Los bloques se han planteado con amplias terrazas, zonas ajardinadas y criterios de sostenibilidad que incluyen aislamiento térmico, instalaciones eficientes y diseño adaptado para personas con movilidad reducida. La promoción contempla 68 plazas de aparcamiento en dos sótanos y 57 trasteros. Se espera que los edificios dispongan de sistemas de ahorro energético y un diseño bioclimático orientado a reducir consumos, lo que les permitirá alinearse con los estándares actuales de eficiencia energética. Los precios oscilan entre los 110.000 y los 139.000 euros, muy por debajo de la oferta de obra nueva privada.

Urvipexsa está realizando encuestas personalizadas para conocer las necesidades reales de los solicitantes. Para acceder a una vivienda protegida deben cumplirse dos criterios principales: no tener otra vivienda en propiedad e ingresos anuales del núcleo familiar entre 8.400 y 37.800 euros, con la intención de elevar el umbral superior hasta 42.000.

Selección

Entre los aspirantes se realizará una selección según los requisitos establecidos en las bases y, posteriormente, un sorteo público entre quienes cumplan con toda la documentación. Habrá lista principal y lista de reserva para cubrir posibles renuncias.

El impacto ya se nota en promociones privadas situadas en áreas como Mejostilla, R66 o Casa Plata, donde algunos promotores han empezado a ofrecer rebajas puntuales, ampliación de equipamientos o mejoras energéticas para competir con el atractivo de la vivienda protegida. En otros casos, las comercializadoras han optado por flexibilizar los plazos de pago o facilitar reservas con condiciones menos exigentes.

El sector reconoce que la llegada de las viviendas públicas obliga a «repensar» estrategias comerciales. Aunque la demanda general en Cáceres sigue siendo elevada, el mercado se está volviendo más selectivo y sensible al precio. Mientras tanto, la ciudad observa cómo la vivienda pública, además de atender una necesidad social, se convierte en un factor clave para moderar un mercado privado que en el último año había alcanzado niveles de tensión inéditos.