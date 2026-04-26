Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres

A la entrada de su establecimiento llama la atención la presencia de un banco. No forma parte del mobiliario imprescindible, pero dice mucho del lugar. Ahí los clientes esperan su turno, charlan y, a menudo, alargan la visita. Porque en la tienda de Manolo Zancada la compra rara vez se reduce a un simple trámite: suele ir acompañada de buen trato y cercanía. Desde hace 18 años, este cacereño levanta cada día la persiana de la charcutería que lleva su nombre, situada en la calle Arturo Aranguren. "Como yo suelo decir, ya he cumplido la mayoría de edad aquí" bromea. Aunque su relación con el oficio viene de lejos.

Antes de emprender por su cuenta, recuerda que comenzó en Camino Llano como empleado de una empresa cárnica que gestionaba charcuterías dentro de los supermercados Día. El cierre de aquellas concesiones le obligó a reinventarse. Primero pasó a dirigir la sección junto a un compañero, esta vez en el local que la cadena tenía en Gómez Becerra. Pero esa etapa tampoco tuvo continuidad y decidió iniciar su primera (y única) aventura en solitario. "Buscaba un punto céntrico, a mitad de camino entre los dos sitios donde había trabajado, y acabé instalándome aquí, donde hasta ahora me ha ido bastante bien", reconoce.

La apuesta salió bien desde el principio. La fidelidad de quienes ya le conocían le permitió arrancar con una base sólida. "Cuando empecé, la gente se sorprendió porque venían muchos clientes que tenía de años atrás". Casi dos décadas después, admite que las cosas han cambiado mucho. Hay clientes que se mudaron, otros que dejaron de pasar con la misma frecuencia y otros que, sencillamente, ya no están. "Es lo que tiene el paso del tiempo", resume con una serenidad que encaja con su manera de entender el oficio.

Más que clientes

Su tienda no funciona solo como un punto de venta. También es un pequeño espacio de conversación cotidiana, uno de esos comercios locales que todavía conserva su pulso más humano. La escena se repite con naturalidad: alguien realiza su pedido habitual, otro espera su turno sentado en el banco, un vecino entra solo para saludar. En negocios así, el valor no se mide únicamente por la caja del día, sino por el vínculo con las personas.

Mientras atiende, Manolo bromea, escucha y conversa. "Unos te cuentan sus cosas, tú les cuentas las tuyas… y con los años se genera una confianza que hace que algunos, más que clientes, ya sean amigos", cuenta. Esa relación, forjada a lo largo del tiempo, ha convertido a esta charcutería en algo más que un negocio especializado en ibéricos, embutidos y otros productos de alimentación. En sus estanterías también hay espacio para una variedad de dulces que completan una oferta marcada por el producto local.

El abastecimiento combina la llegada diaria de algunos productos, como los quesos frescos, con pedidos semanales que permiten mantener surtida la tienda. La organización es sencilla, aunque exige constancia: "Cada semana realizo el pedido, se guarda en las cámaras y lo voy sacando conforme se va vendiendo", explica.

Zancada habla de su entorno con sentido de pertenencia. Se mueve en la lógica del pequeño comercio que se apoya mutuamente y que todavía entiende la calle como una red de relaciones más que como una simple suma de negocios independientes. "Al final, esto funciona como una cadena: yo compro en la frutería de enfrente, en la tienda de congelados o en el supermercado de al lado. Nos ayudamos unos a otros", destaca.

La charcutería Manolo, un comercio de proximidad ubicado en Arturo Aranguren. / Jorge Valiente

Ese ecosistema cotidiano explica también parte de su arraigo en la zona. "Me conoce muchísima gente y, por suerte, me llevo bien con todo el mundo", afirma. En su caso, esa manera de estar detrás del mostrador no responde a una estrategia ni suena a eslogan: forma parte de una rutina asumida durante años y convertida ya en una seña de identidad.

La clave del éxito

Cuando se le pregunta por la fórmula para que los clientes sigan entrando por la puerta después de tantos años, su respuesta es sencilla: "Va en el carácter de cada persona. Uno tiene que comportarse igual en la calle que como es en casa, aunque no todo el mundo vale para estar de cara al público". Para Manolo, la clave está en la naturalidad y la sinceridad. "Creo que con eso vale para triunfar", apunta.

Su jornada de trabajo, además, la ha sostenido prácticamente en solitario. "Antes tenía a una persona que me ayudaba en diciembre, el mes de mayor actividad, pero el resto del tiempo siempre me he apañado solo". Aun así, no transmite cansancio ni desencanto. Al contrario, da la impresión de que el oficio sigue llevándolo con una mezcla de costumbre y vocación. "Cuando te gusta lo que haces, el día a día se hace más ameno y se lleva bien", asegura el comerciante.

Horizonte cercano

A punto de cumplir cuatro décadas ejerciendo el oficio, Manolo Zancada no disimula que el horizonte empieza a medirse ya en clave de jubilación. "El futuro es pasar otros siete años y medio aquí, y entonces llegará el momento de jubilarse", dice con la calma de quien sabe que ha mantenido durante mucho tiempo una forma de vida exigente, marcada por horarios largos y presencia constante.

Hasta entonces, seguirá al frente de un establecimiento que también funciona como un pequeño observatorio del barrio. Por su mostrador han pasado generaciones de clientes y, con ellos, fragmentos de vida cotidiana. En tiempos de prisas y relaciones cada vez más impersonales, negocios así recuerdan que el comercio de proximidad no solo vende producto: también conserva confianza, memoria y trato humano.