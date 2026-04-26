El 'boom' de la inteligencia artificial marca el futuro industrial de Cáceres

Extremadura se ha convertido en el principal polo inversor de grandes proyectos de centros de datos en España, uno de los sectores llamados a marcar el desarrollo económico de los próximos años. Así lo recoge el último informe de la agencia DoubleTrade, que cifra en 4.927 millones de euros la inversión nacional movilizada en este tipo de infraestructuras durante 2025, un 119% más que hace dos años. Impulsado por el auge de la inteligencia artificial y por la creciente necesidad de almacenar y procesar datos, este empuje está redibujando el mapa tecnológico del país y sitúa a la región como uno de los territorios más atractivos por su posición estratégica, la disponibilidad de suelo, el acceso a energías renovables y unos costes competitivos.

El informe apunta además a la consolidación de un modelo más industrializado, en el que los centros de datos dejan de concebirse como instalaciones aisladas para integrarse en entornos más complejos, donde convergen energía, infraestructuras y planificación territorial. En esa lógica se inscriben proyectos de gran envergadura como Nostrum Evergreen, en Badajoz, con una inversión prevista de 1.900 millones de euros sobre una parcela de 220.000 metros cuadrados, o el campus ecoindustrial CCGreen, en Cáceres, diseñado para albergar cargas intensivas de inteligencia artificial y computación avanzada con una partida inicial de unos 1.300 millones. Ambos muestran hasta qué punto Extremadura ha empezado a ganar presencia en la nueva economía digital.

No quedar atrás

Este nuevo escenario dibuja una oportunidad histórica para el territorio, pero también deja en el aire una pregunta incómoda a escala local: qué papel va a jugar Cáceres en este cambio de ciclo. Esa inquietud ha empezado a aflorar ya en el tejido empresarial. La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Las Capellanías (Apilca) subrayó en un comunicado emitido el pasado lunes que la capital cacereña "no puede quedar al margen" de uno de los procesos económicos con mayor capacidad de arrastre de los próximos años.

La advertencia va más allá de la implantación puntual de grandes proyectos. La patronal del polígono sostiene que este tipo de inversiones no solo generan empleo cualificado y estable, sino que también actúan como polo de atracción para nuevas empresas, favorecen la innovación y refuerzan la posición de los territorios dentro de la economía digital global. Añaden, además, que la competencia entre las diferentes regiones es cada vez más intensa. De ahí que los empresarios hayan empezado a alertar del riesgo de que Cáceres pueda quedarse rezagada si no se adoptan las decisiones adecuadas en el momento preciso.

La baza de CCGreen

En ese debate, el futuro centro de datos CCGreen aparece como una pieza estratégica. La agrupación lo interpreta como una oportunidad de primer orden para la ciudad y como una posible palanca de modernización para todo el entorno industrial de Las Capellanías. El proyecto, promovido por Nostrum Group (antes Ingenostrum), ha comenzado ya su fase de desbroce y cuenta además con la declaración de Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia) por parte de la Junta de Extremadura. Sobre el papel, reúne algunos de los elementos que mejor encajan con la nueva ola inversora ligada a la inteligencia artificial y a la computación avanzada.

Sin embargo, los empresarios insisten en que el alcance real de esa iniciativa dependerá de que vaya acompañada de mejoras estructurales largamente reclamadas. A su juicio, el polígono arrastra desde hace años carencias que pueden frenar ese efecto tractor: infraestructuras envejecidas, problemas de conectividad y un entorno industrial que aún no está preparado para el salto económico y tecnológico que se plantea. A ello se suman la lentitud administrativa, la escasez de mano de obra especializada y la necesidad de agilizar licencias y desbloquear la ampliación de suelo urbanizable en el sector de Capellanías II, donde el ayuntamiento ya ha logrado hacerse con el 85% de los terrenos.

Una de las calles del polígono industrial de Las Capellanías. / Carlos Gil

Un millón sobre la mesa

Desde esa perspectiva, el valor de CCGreen no se mide solo por su volumen económico, sino por su capacidad para activar una modernización más amplia del principal espacio empresarial de la ciudad. En ese marco se sitúa también la respuesta del ayuntamiento.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, anunció a finales de marzo la consignación de un millón de euros para 2026 con el fin de actuar en Las Capellanías, mejorar sus infraestructuras y favorecer la implantación y el crecimiento de empresas. "Se trata de empezar a dar respuesta a déficits estructurales acumulados durante años, entre ellos problemas de saneamiento, red eléctrica y ordenación industrial", explicó entonces el portavoz municipal, Ángel Orgaz.

Desde Apilca, no obstante, se considera que ese paso solo tendrá verdadero alcance si forma parte de una estrategia más ambiciosa y coordinada. En esa línea, la presidenta de la asociación, Emilia Casado, ha avanzado que en los próximos días mantendrán una reunión con el equipo de Gobierno para concretar el destino de esa partida. El objetivo es que esas mejoras no se limiten a una intervención puntual, sino que formen parte de una respuesta más amplia ante el nuevo escenario que se abre.