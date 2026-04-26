Fernando Jiménez Berrocal, cronista oficial: "Hay un catovismo con caspa y otro sin caspa porque Cáceres es una ciudad heterogénea y mestiza"

Fernando Jiménez Berrocal habla con la serenidad de quien ha pasado media vida escuchando a Cáceres y ordenando su memoria. Licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura y cronista oficial de la ciudad, repasa en esta entrevista, realizada en el Hotel Alcántara, la huella de la movida, el valor de los archivos, el peso de los afectos y esa mezcla de tradición y modernidad que, a su juicio, sigue definiendo el alma cacereña. También hay en sus palabras una reivindicación íntima de los orígenes, del amor duradero y de la cultura entendida no como adorno, sino como una forma de estar en el mundo. Su relato dibuja, al mismo tiempo, el retrato de una ciudad y el de un hombre que nunca ha dejado de mirar al horizonte.

-Fernando de San Fernando, ¿le gusta la feria?

-Me ha gustado siempre la feria, últimamente voy menos, pero la he disfrutado.

-Usted fue un moderno, ¿qué es ser moderno?

-No sé si fui un moderno, quiero pensar que he sido una persona de mi tiempo. Ser moderno es mirar el horizonte.

Fotogalería | Entrevista frente a frente con Fernando Jiménez Berrocal en Cáceres /

-Y ahora está jubilado. ¡Qué suerte!, dirán algunos.

-Me lo he currado, ¿no?. Han sido 40 años de trabajo, pero no estoy jubilado del todo, siempre tengo cosas que hacer y tengo ilusiones y creo que todavía me quedan muchas cosas que realizar.

-Vio nacer El Rita, La Machacona, florecer, la movida... ¿Cómo es posible que todo aquello haya derivado en la nada?

-No ha derivado en la nada; ha quedado ahí un pozo cultural importante en la ciudad que se manifiesta en artistas, en ediciones de libros, en locales donde todavía se hace música en directo, donde los artistas en ciernes pueden exponer. No pienso que haya quedado en nada.

-Y con esa trayectoria ha llegado a ser cronista oficial de la ciudad de Cáceres.

-Soy cronista oficial de la ciudad de Cáceres (que además es un nombramiento vitalicio) pero he sido funcionario, he sido director del Archivo Histórico Municipal. Desde finales del siglo XIX el cargo de director de archivero municipal iba unido también al de cronista oficial de la ciudad.

-¿Es Cáceres tan casposa como la pintan?

-Hay de todo. Hay un catovismo sin caspa y un catovismo con caspa, porque Cáceres es una ciudad heterogénea; siempre ha sido muy mestiza. En ese sentido, creo que conviven Womad con la Semana Santa y es una convivencia armónica.

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-Ahora se cumplen 100 años de la apertura del Gran Teatro.

-El Gran Teatro forma parte de la matriz cultural de Cáceres. Que una ciudad pueda celebrar el centenario de un teatro es importante y dice mucho de esa ciudad y de cómo esa ciudad ha entendido la cultura y cómo ese edificio ha dado un servicio importante a la sociedad a lo largo de un siglo.

Las redes

-En los tiempos en los que todo se dirime en las redes, usted que ha tenido tanto legajo en sus manos, ¿servirán para algo los legajos visto lo visto?

-Creo que sí. Las fuentes documentales impresas van a seguir siendo la base del conocimiento del pasado. No sé si todas estas nubes llenas de datos van a tener el mismo recorrido que, por ejemplo, los legajos del siglo XIII o del siglo XIV que aún se conservan en el archivo histórico municipal.

-¿Qué es tener a tu lado a un buen amor?

-Tener a tu lado a un buen o gran amor es algo importantísimo, sobre todo cuando hay una necesidad del uno del otro. El convivir, el tener un proyecto de vida permanente... Llevo con la misma pareja casi 50 años. Eso me ha hecho mejor persona y, seguramente, no cometer algunos errores. Para mí son mi vida: mi mujer, mis hijos, son el escudo que tengo para vivir.

-Carlos Gardel, del que su madre fue admiradora fiel, decía: "Siempre se vuelve al primer amor, la vieja calle, donde me cobijo tuya es su vida, tuyo es su querer".

-No hay que renunciar nunca a los orígenes, a las raíces de donde venimos, quiénes somos, quiénes eran nuestros mayores. Soy hijo de una mujer de Alcuéscar y de un murciano que hicieron su vida y quisieron que sus hijos fuesen personas relacionadas con la cultura, con el conocimiento; y se sacrificaron para que fuesen a la universidad, para que tuviesen un futuro. Esos son mis orígenes y no pienso renunciar nunca a ellos.