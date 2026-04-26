Javier Negrete en la Feria del Libro de Cáceres: "Escribir es hacer creíble lo que no forma parte de nuestra experiencia"

La Feria del Libro de Cáceres vivió este domingo una jornada marcada por la diversidad de propuestas y la participación de autores de distintos géneros, consolidando el Paseo de Cánovas como uno de los principales puntos de encuentro cultural de la ciudad.

Negrete abre la jornada con Roma como escenario

La mañana comenzó con la presentación de 'Sertorio. El elegido de la diosa blanca', del escritor Javier Negrete, quien ofreció al público una recreación del mundo romano a través de la figura de Quinto Sertorio, en un relato atravesado por conflictos políticos y personales.

El autor compartió algunas claves de su proceso creativo y su relación con la lectura. Negrete explicó que mantiene un profundo respeto por los libros en papel, evitando doblar páginas y utilizando post-it para marcar fragmentos, mientras que en formato digital opta por el subrayado.

El escritor también se refirió a la dificultad de hacer creíble tanto lo histórico como lo fantástico, defendiendo la importancia de construir relatos "sensoriales y visuales" que acerquen al lector a realidades alejadas de su experiencia. Asimismo, señaló que le gustaría vivir algunas de las escenas de sus novelas ambientadas en la antigua Roma, y apuntó que obras como 'Sertorio' o 'El espartano' podrían adaptarse al formato televisivo.

De los Santos reivindica la cultura y el papel de las mujeres

A continuación, fue el turno de Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, que presentó su obra 'El Evangelio según Caravaggio'. El autor reflexionó sobre su relación con la literatura, definiéndose como "un lector sin medida" y destacando el papel fundamental que han tenido en su vida Federico García Lorca y el teatro.

De los Santos subrayó que en su obra está siempre presente su "amor absoluto a las mujeres", con especial reconocimiento al papel de las madres. Además, defendió la importancia de la cultura en la sociedad a quien le atribuyó una dimensión salvadora. "Sin ella los pueblos son peores, ya que es la que construye las sociedades", afirmó.

El escritor abordó también el componente autobiográfico de su literatura, explicando que su primera novela surge de la necesidad de contar la historia de su madre. A partir de este preámbulo más personal reivindica la biografía de toda una generación de mujeres que, pese a haber sido educadas sin libertad durante la dictadura, "fueron capaces de consolidar la democracia de la que dispone la sociedad actualmente y que es tan importante".

El respaldo institucional de María Guardiola

El acto contó además con la introducción de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien puso en valor la cultura como elemento de identidad, reflexión y compromiso. La dirigente destacó la figura de De los Santos como una persona "generosa, valiente e inquieta", y subrayó el papel de la literatura como "herramienta para mirar la realidad desde nuevas perspectivas".

Guardiola incidió también en la aspiración de Cáceres a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, recordando que la ciudad ha demostrado a lo largo de su historia que la cultura es "identidad, proyecto y futuro".

La intervención sirvió como antesala de un diálogo centrado en arte, literatura y pensamiento contemporáneo, en el marco de una feria que continúa consolidándose como uno de los principales referentes culturales de la región.

Actividades para todos los públicos

La programación continuó con el cuentacuentos 'La guardiana de los libros', una propuesta participativa dirigida a todos los públicos que permite a los asistentes formar parte del proceso creativo de una historia, reforzando valores como la imaginación, la creatividad y el fomento de la lectura.

La jornada culminó con la presentación de 'Árido. Poemas klandestinos', de Karl Ösh, una obra que aborda los efectos de la pasión, la pérdida y el amor desde una perspectiva íntima y reflexiva.

Un recorrido por el patrimonio cacereño

La programación seguirá este lunes con nuevas actividades en el Paseo de Cánovas. La mañana arrancará con un taller infantil titulado 'La niña y el pájaro', una propuesta dirigida al alumnado de Primaria que buscará fomentar la creatividad a través de la imaginación y la expresión artística, utilizando elementos inspirados en la naturaleza y la música como hilo conductor.

Ya por la tarde, la programación dará protagonismo a la narrativa vinculada al territorio con la presentación de 'Las historias de Cáceres al detalle', de Rubén Núñez Quesada. La obra propone un recorrido diferente por la ciudad monumental, en el que fachadas, escudos y rincones se convierten en narradores de episodios históricos poco conocidos, combinando divulgación y rigor.

María Guardiola respalda la aspiración de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en la Feria del Libro / Jorge Valiente

A continuación, el público podrá asistir a la presentación de 'Biografía de una culpa', de Pepa Gómez Bustamante, una obra que aborda desde una perspectiva introspectiva cuestiones como la memoria, los miedos o las emociones que permanecen ocultas, dando voz a los conflictos internos del ser humano.

El cierre entre relatos y versos

La jornada continuará con la propuesta narrativa de Antonio Castro, que presentará 'Una novela corta, nueve relatos largos y un cuento absurdo'. El libro construye un mosaico de historias donde se entrelazan relaciones, experiencias cotidianas y momentos de tensión emocional, con un estilo que combina realismo e ironía.

El cierre de la jornada llegará con la poesía de Javier Pérez Walias, que presentará 'Que se detengan en ti mis ojos para siempre'. El autor, con una consolidada trayectoria, ofrecerá un poemario centrado en la fragilidad, la pérdida y la búsqueda de sentido, en un diálogo constante entre emoción y lenguaje.

Con cada jornada, la Feria del Libro de Cáceres vuelve a demostrar que no es solo un espacio para presentar obras, sino un lugar donde las historias encuentran a sus lectores y la ciudad se reconoce en la palabra. Entre páginas, voces y encuentros, el Paseo de Cánovas se convierte estos días en un escenario vivo donde la cultura respira, se comparte y deja huella más allá de los libros.