La patrona de Cáceres luce su manto número 55, una pieza donada en 1963

La Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, vistió este domingo el manto número 55 de su colección, una pieza confeccionada en raso blanco con lirios bordados en oro que forma parte del rico patrimonio textil de la imagen. El manto fue donado por Doña Joaquina Martín, viuda de Mesones, en la festividad de la Inmaculada de 1963, y fue elaborado por religiosas enclaustradas del propio Santuario de la Montaña, lo que le confiere un valor añadido tanto desde el punto de vista artesanal como devocional.

La presencia de este manto se enmarca dentro de una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad durante la estancia de la Virgen en Cáceres: el cambio diario de vestiduras. Como es habitual, será esta noche cuando la camarera de la Virgen, Julita Herrera, realice el relevo del manto en la intimidad del templo, un gesto discreto pero cargado de simbolismo que marca el ritmo de estas jornadas de culto y cercanía con la patrona.

Un ajuar con historia y significado

El conjunto de mantos de la Virgen de la Montaña constituye uno de los elementos más destacados de su ajuar. A lo largo de los años, esta colección ha ido creciendo gracias a las donaciones de fieles, familias y colectivos que han querido expresar así su devoción. Cada pieza responde a una historia concreta, ya sea como acción de gracias, promesa cumplida o recuerdo a personas cercanas, lo que convierte este patrimonio en un reflejo de la memoria colectiva de la ciudad.

El Periódico Extremadura

El proceso de donación sigue un procedimiento tradicional. En primer lugar, los donantes encargan la confección del manto, que puede realizarse en talleres especializados o, como en este caso, por comunidades religiosas. Los materiales y bordados suelen elegirse con especial cuidado, incorporando elementos simbólicos y técnicas artesanales. Una vez finalizado, el manto es entregado a la cofradía y posteriormente bendecido, momento a partir del cual pasa a formar parte del ajuar de la Virgen y puede ser utilizado en distintas ocasiones.

Un símbolo de identidad cacereña

Más allá de su dimensión religiosa, la Virgen de la Montaña es un elemento central de la identidad de Cáceres. Su imagen está profundamente vinculada a la vida de la ciudad y a sus tradiciones, especialmente durante el periodo en el que permanece en el casco urbano tras su bajada desde el santuario. En esos días, la patrona se convierte en punto de encuentro para vecinos y visitantes, generando un ambiente de participación que trasciende lo estrictamente litúrgico.

El cuidado de su imagen, visible en detalles como la rotación de mantos, forma parte de esa relación cercana entre la Virgen y la ciudadanía. Cada jornada ofrece una nueva oportunidad para redescubrirla, reforzando el vínculo emocional que une a los cacereños con su patrona.

La tradición de adivinar el manto

Alrededor de estos cambios de vestidura ha surgido una de las costumbres más singulares de la ciudad: la de intentar adivinar qué manto lucirá la Virgen al día siguiente. Esta práctica se ha ido consolidando con el tiempo como una expresión de la devoción popular, favorecida por la amplia colección de mantos y su rotación frecuente.

Según la creencia extendida entre los fieles, acertar el manto trae suerte, lo que ha convertido este gesto en un pequeño ritual cotidiano durante estos días. Cada noche, tras el cambio realizado en privado, la expectativa se renueva, y al amanecer los cacereños descubren la vestimenta elegida poniendo a prueba su suerte y manteniendo viva una tradición en la que fe, ilusión y participación ciudadana se entrelazan en torno a la Virgen de la Montaña.