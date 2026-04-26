La plaza de Cáceres con siete apartamentos turísticos donde aparcar cuesta 15 céntimos el minuto

Bajando la calle de La Piedad desde la cacereña plaza de Italia, el paseante desemboca en la calle del maestro Ángel Rodríguez. Durante buena parte del siglo XX, aprender a leer y escribir en España tuvo un nombre propio vinculado a Cáceres. El pedagogo Ángel Rodríguez Álvarez, natural de la localidad cacereña de Serradilla, fue el creador del método ‘Rayas’, una herramienta educativa que marcó a generaciones enteras dentro y fuera del país.

A lo largo de siete décadas, entre 1905 y 1975, se distribuyeron más de 50 millones de ejemplares de este sistema de enseñanza, que no solo se utilizó en España, sino que también llegó a países de Hispanoamérica, además de extenderse por Europa e incluso Australia. La edición corrió a cargo de Agustín Sánchez Rodrigo, también vinculado a Serradilla. Rodríguez Álvarez desarrolló gran parte de su trayectoria en Cáceres, donde ejerció como director del colegio El Madruelo, un edificio que fue derribado en 2022 y cuyo solar se destinará a un museo que albergará la mayor colección de instrumentos del país, que hasta ahora había sido privada y pertenece a la familia Folch-Rusiñol a través de la Fundación La Fontana. También contendrá una muestra de cerámica española y los trámites para su construcción avanzan.

La figura de Ángel Rodríguez dejó una huella profunda en la ciudad, donde falleció en 1962 a los 85 años. El reconocimiento a su labor llegó incluso antes de su muerte. En 1954 recibió un homenaje en su propia aula y, apenas un año después, su nombre quedó inmortalizado en el callejero cacereño, como reflejo del impacto de un método que enseñó a leer a millones de personas. La vía que recorremos tiene unas vistas espectaculares a la ciudad monumental, desde donde se atisban, majestuosos, el Palacio de Moctezuma y la Iglesia de la Preciosa Sangre, torres, cúpulas y almenas que hacen de este lugar uno de los mejores miradores de la capital.

Helecho Nephrolepis Exaltata a las puertas del apartamento turístico Galarza Deluxe. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

La calle tiene hueco para el primer apartamento turístico del barrio: Galarza Deluxe en el número 3. Entre flores, macetas y el canto de los pájaros del despertar de la primavera cacereña, se abren los Apartamentos Turísticos Salor: el apartamento Mirto, el apartamento Espliego y el apartamento Lavanda. En total: cuatro en la calle del maestro de las Rayas que enlaza directamente con la calle Parras y la plaza del obispo Galarza.

Monseñor

Pedro García de Galarza nació en Bonilla de Huete, provincia de Cuenca, en el año 1538 y falleció en Coria en 1604. Cursó estudios en el Colegio de San Antonio de Portaceli de Sigüenza y estuvo de colegial en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Salamanca. En esta ciudad desempeñó las tareas de catedrático de Artes, puesto que dejó en 1567 al ser nombrado canónigo magistral en Murcia hasta que en 1579, a propuesta del rey Felipe II pasó a ser Obispo de Coria hasta su muerte.

Según explica Santos Benítez Floriano, cronista oficial de Cáceres, García de Galarza "era una persona con una gran preparación humanística, todo un ilustrado en la época, que destacó por su mecenazgo artístico y por sus grandes dotes para el gobierno". Su episcopado, añade, se fundamentó en la aplicación de las normas emanadas del Concilio de Trento y a pesar de contar con la oposición de las Órdenes Religiosas, fundó en Coria un Convento de Monjas y en la villa de Cáceres construyó un Seminario al que se opuso el cabildo catedralicio de Coria que pretendieron que se instalara en la cabecera de la diócesis.

"Dado que el Concejo Cacereño apoyó con grandes sumas de dinero, el proyecto se realizó en el ejido cacereño en un lugar llamado de las Parras. Realizó también las obras de reforma y ampliación del palacio episcopal cacereño". En 1579, siguiendo a Rubio Rojas, intentó reducir a clausura a las monjas de dos conventos cacereños, uno de ellos era el de San Pablo, haciendo extensible la idea a todos los de la diócesis, encontrándose con graves problemas, sobre todo por parte de las Comendadoras de Alcántara que argumentaban las normas que se señalaban en sus estatutos.

Destacó asímismo como un gran hombre de Estado, fue amigo personal y consejero del rey Felipe II, a quien asesoró y ayudó en muchas misiones diplomáticas, sobre todo en la aspiración del Rey de incorporar a Portugal a la Corona Española. Parece ser que al regreso de Portugal el monarca estuvo alojado en casa del Obispo en 1583. Un blasón en la fachada del palacio Episcopal de Cáceres recuerda a este prelado que ayudó mucho a Cáceres, aunque "cuando murió -añade Benítez Floriano- quiso ser enterrado en la catedral de Coria, en un espectacular mausoleo con una estatua del obispo realizada en alabastro en actitud orante, donde descansa para toda la eternidad uno de los mayores benefactores que tuvo la villa".

Mapa internacional

Y no solo el blasón recuerda a Galarza, también la plaza que lleva su nombre, que desemboca en las calles San José y Alzapiernas, y donde está la Tapería La Garza, que hace un juego de palabras con el apellido de monseñor y donde en la actualidad sirven riquísimas mini hamburguesas, pinchitos de langostino, mini bocatas de calamares, morcillas de Burgos, croquetas y patatas bravas. La Garza se levanta sobre un edificio diseñado en 2015 por los arquitectos Pablo Cruz y Adela Rueda, donde también opera otro apartamento turístico: Casa Galarza (y ya van cinco en el mismo área).

Fotogalería | La plaza de Obispo Galarza de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Al lado, más apartamentos turísticos de la cadena Salor: Cantueso y Jara, lo que suman en global siete establecimientos dedicados a un sector que, a tenor de la cifra, es uno de los de mayor auge de la economía cacereña. Al lado, el local de jamones y embutidos Franju que terminó cerrando, y el cartel de Maextre Ibéricos cuyos productos proceden de cerdos 100% ibéricos que crecen en la Dehesa de Extremadura en un estado de semilibertad. Pertenecen a la estirpe lampiño, con la propia línea genética que trabaja la empresa para así asegurarse al 100% de la homogeneidad de sus productos. Se trasladaron a Pintores y en el local está ahora Avanzamos Ebikes, empresa dedicada el alquiler de e-mtb y guías de ruta en la naturaleza, lo que sigue demostrando que el turismo es una fuente de negocio imparable. Buena muestra de ello es la cantidad de turistas que van y vienen, excursiones enteras, alemanes, ingleses, andaluces... un mapa peninsular e internacional que hacen de Cáceres una de los destinos premium del momento.

Urvipexsa

En la plaza también está la sede de Urvipexsa, empresa pública de vivienda y suelo de la Junta de Extremadura. Impulsa la promoción, construcción y gestión de vivienda protegida en toda Extremadura, así como el desarrollo y la ordenación de suelo destinado a uso residencial. Además, colaboran con los ayuntamientos cuando detectan necesidades de casas en sus municipios y estudian la viabilidad de nuevas promociones, proponen nsoluciones y acompañan a las administraciones locales en el proceso. Igualmente garantizan que los procesos de adjudicación de viviendas protegidas se realicen con los principios de igualdad, transparencia y objetividad, ofreciendo información clara y acompañamiento a las personas interesadas. Además de construir nuevas viviendas, impulsan actuaciones de rehabilitación y mejora del entorno urbano.

Al lado de su sede se divisan las traseras del Palacio García Pelayo y su imponente claraboya construido en 1915 y cuya entrada principal se sitúa en la Plaza de la Concepción aunque tiene su entrada por la calle Zurbarán número 11. Seguramente se trata de uno de los edificios más notables que se puedan encontrar en Cáceres. El palacio es de estilo Neoversallesco con elementos Modernistas como los miradores o las puertas. La construcción del edificio se extendió entre 1912 y 1915, y es obra de Francés Galerón. Si bien es cierto que las hermosas puertas -que están pidiendo a gritos su recuperación- fueron hechas por Francisco Acedo, que introdujo en Cáceres novedades artisticas y cuya obra evolucionó del Modernismo inicial al Art-Deco. El palacio tiene cuatro plantas (incluido sótano), con dos plantas principales, una de invierno (la segunda) y otra de verano (la primera). Destaca la fachada, la escalera central de mármol y la claraboya (todos ellos elementos protegidos).

El palacio está puesto a la venta desde 2017 por un valor de 1,2 millones de euros. De hecho, en el balcón principal de la fachada sigue colocado un desgastado cartel de Progemisa. Tiene una superficie de casi 1.300 metros cuadrados. En 2016 sus instalaciones sirvieron para la realización del casting de "Still Star Crossed". El edificio es propiedad de Progemisa, que en 2007 ofreció el inmueble al Ayuntamiento como sede para Cáceres 2016. Un año antes Progemisa compró el palacio a sus últimos herederos propietarios, la familia López Montenegro.

El párking

La plaza es, tal como queda patente, un nodo del turismo cacereño. Por eso, el edificio que la caracteriza es el Párking de Obispo Galarza, inagurado en 2002 y que dispone de 450 estacionamientos. Su parte lateral, la de la calle San José, es punto de salida y entrada de autobuses que llegan cargados de turistas y en su terraza está El Mirador de Galarza, restaurante que abrió en 2006 y que desde el principio estuvo enfocado a las carnes a la parrilla. El origen sus productos siempre ha sido la máxima prioridad convirtiéndolo así en uno de los lugares de referencia de carnes en Cáceres y sobre todo del cerdo Ibérico.

El Mirador de Galarza cuenta con una exclusiva y amplia Terraza-Mirador con las mejores vistas panóramicas a la Ciudad Monumental. En un ambiente muy agradable y acogedor el cliente podrá degustar la mejor gastronomía extremeña con vistas inigualables al Conjunto Histórico de la Ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. Su concepto se basa en Extremadura y como protagonistas el cerdo de bellota 100% Ibérico y el buey de raza Retinta criados por la familia del restaurante. Para ello utilizan el carbón de encina y la parrilla para darle una impronta propia.

El jamón es bandera y proviene de las subrazas Ibéricas 'lampiño' y 'entrepelao'. Con una curación minima de 40 meses, consiguen una calidad excelente en cada plato. La trazabilidad y la calidad del producto es una prioridad, por eso el control de sus carnes empieza casi siempre en el campo. Crian a los cerdos y a los bueyes en las dehesas extremeñas y en libertad, para poder transmitir el sabor de la tierra en sus platos. Además de estos productos, procuran que el resto de provedores tengan un origen sostenible. Desde los huevos hasta los quesos y terminando con las hortalizas.

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Y todo ello sobre un párking con precios asequibles, reflejados en estas tarifas: 15 céntimos por minuto, 13,50 el máximo diario, 0,30 los vehículos eléctricos, 53,30 al mes el abono de 24 horas, 32,80 al mes el abono de mañana, 36,50 al mes el abono nocturno, 32,80 al mes el abono de comercio y 27,80 al mes el abono de moto 24 horas.