Más de 2.000 kilómetros en 100 etapas: la aventura de Manuel Calderón y su Vuelta a Extremadura llegan a Cáceres

Bajo un cielo cambiante y con más de mil kilómetros ya a sus espaldas, Manuel Calderón avanza paso a paso por los caminos de Extremadura. No hay prisa en su marcha, pero sí un objetivo claro: completar 2.300 kilómetros en 100 etapas para conseguir diseñar "el primer GR que recorra completamente una región española de manera circular".

El proyecto comenzó el pasado 1 de marzo en el puente romano de Mérida y, si todo sigue según lo previsto, concluirá el 11 de junio en el mismo punto de partida. Entre medias, una muy larga travesía que no solo busca el reto personal, sino también dejar una huella duradera en el territorio y que ha llegado a Cáceres.

La iniciativa, que bien podría recordar a 'La vuelta al mundo en ochenta días', combina, según relata, varias dimensiones. Por un lado, el turismo sostenible: “Voy utilizando caminos que ya existen, no habría que hacer grandes infraestructuras”. Por otro, el desarrollo rural, ya que el recorrido conecta zonas poco transitadas, llevando potencialmente visitantes a lugares donde el turismo no suele llegar. Y, además, la puesta en valor del patrimonio: desde enclaves reconocidos como Cáceres hasta pequeños pueblos “perdidos en la periferia de la región”.

Recorrido de 'Sendero Extremadura'. / Manuel Calderón

No es la primera vez que Calderón, natural de Villanueva de la Serena, se enfrenta a un desafío de este calibre. Hace cuatro años completó la vuelta a España a pie, un viaje de siete meses y cerca de 5.000 kilómetros que, reconoce, marcó un antes y un después. “Ahí fue cuando me dijeron que estaba loco”, recuerda con una sonrisa. Hoy, sin embargo, este nuevo proyecto se presenta como una evolución natural de aquella experiencia.

Su preparación dista de los métodos tradicionales del deporte de alto rendimiento. Durante meses previos caminó entre 15 y 18 kilómetros diarios, pero ahora confía en el propio camino como entrenamiento. “Es un ejercicio natural. Venimos del nomadismo. Cada día es como un entrenamiento”, afirma. De hecho, asegura no haber sufrido lesiones reseñables, pese a la exigencia del recorrido.

Rumbo al norte de la provincia

Este lunes, Calderón afronta la etapa 56, entre Cáceres y Casar de Cáceres. A la capital de provincia llegó desde Malpartida de Cáceres, cruzando un entorno como son Los Barruecos. Por delante, un itinerario que le llevará a cruzar el Tajo por el puente romano de Alcántara y adentrarse en comarcas como Sierra de Gata, Las Hurdes o el Valle del Ambroz, antes de descender hacia Monfragüe, Campo Arañuelo y Las Villuercas.

Pero más allá de los paisajes, el proyecto tiene un fuerte componente humano. A lo largo del trayecto, el caminante está acompañado por personas de todo tipo: vecinos, escolares, deportistas e incluso colectivos con diversidad funcional. “El camino es un ente con vida propia al que me tengo que adaptar”, reflexiona. En una de las últimas etapas, una veintena de personas se sumaron a la marcha, entre ellas tres jóvenes con una enfermedad rara que movilizaron a más participantes a través de redes sociales.

Esa dimensión social tendrá continuidad cuando termine el recorrido. Calderón ya planea una segunda fase con charlas y una exposición itinerante de las fotografías tomadas durante el viaje. El proyecto culminará con la publicación de un libro-guía que recogerá tanto el trazado como las historias humanas encontradas en el camino. “Es como hacer un mapa humano de Extremadura”, resume. Su recorrido se puede ir siguiendo tanto en su página web, www.manuelcalderon.es, como en sus redes sociales.

La naturaleza, inevitable compañera de viaje, también marca el ritmo. La lluvia, lejos de ser un obstáculo, se convierte en aliada. “Lo más desagradable es el viento”, admite, aunque asume las inclemencias como parte de la experiencia. “Tenemos que adaptarnos a lo que nos ofrece la vida, no controlarlo todo”.

Recibido por el Ayuntamiento y diputación

En su paso por la capital cacereña, Calderón fue recibido en los soportales del ayuntamiento por Emilio Borrega, primer teniente alcalde, y la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, quien destacó el valor del proyecto. “Es una forma de demostrar lo que promueve el deporte, la sostenibilidad y la visibilidad que genera”, señaló. Para el consistorio, su visita suponía una oportunidad de apoyar una iniciativa que, en palabras de la edil, contribuye a “hacer de Extremadura un sitio más bonito y con una calidad mejor”.

Noelia Rodríguez, Manuel Calderón y Emilio Borrega. / Pablo Parra

Rodríguez subrayó además la importancia de dar reconocimiento institucional a este tipo de retos. “Nos pareció muy importante que aquí se le diese visibilidad a lo que está haciendo y apoyarle”.

También fue recibido en el palacio provincial por la Diputación de Cáceres. Allí, fue el diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos, Javier Díaz Cieza, quien reflejó el apoyo de la diputación provincial a una iniciativa como la suya.

Mientras tanto, Manuel Calderón sigue caminando, cámara en mano, sin pensar más allá de la siguiente etapa. “Ahora mismo lo único que tengo por delante es llegar a Casar de Cáceres”, dice. Mañana, como en el resto del viaje, será otro día. Otro tramo. Otra historia que sumar a este ambicioso mapa humano que se dibuja, paso a paso, sobre los senderos de Extremadura. Porque el camino, como diría Machado, se hace al andar.