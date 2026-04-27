Alerta en empresas de Cáceres por la estafa de la "donación millonaria": ofrecen 7,5 millones

Empresas de Cáceres han comenzado a recibir correos electrónicos fraudulentos que utilizan como gancho una supuesta donación millonaria. El mensaje, firmado por una mujer que se presenta como 'Sra. Grace Lawrence', asegura que quiere entregar 7,5 millones de dólares tras la muerte de su marido y debido a una grave enfermedad.

El correo pide al destinatario que acepte la donación y que escriba a una dirección de Outlook para recibir más detalles. Sin embargo, se trata de una modalidad clásica de estafa: los ciberdelincuentes prometen una gran suma de dinero para provocar una respuesta rápida y, después, solicitar datos personales, documentación, pagos por adelantado o información bancaria.

El mensaje contiene varias señales habituales de fraude. Entre ellas, una oferta económica desproporcionada, una historia personal dramática, urgencia para contactar, errores de redacción y una dirección de correo genérica que no pertenece a ninguna entidad oficial. También llama la atención que el mensaje hable de ayudar a "orfanatos, ventanas y personas desamparadas", una expresión incoherente que apunta a una traducción automática o descuidada.

El email que están recibiendo algunas compañías / El Periódico

Los expertos en ciberseguridad recomiendan no responder a este tipo de correos, no abrir enlaces ni adjuntos, no facilitar información personal o bancaria y bloquear al remitente. INCIBE recuerda que los fraudes por correo electrónico pueden reportarse a través de sus canales oficiales y que la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 orienta a ciudadanos y empresas ante dudas sobre posibles estafas digitales.

Avisar a plantilla

En el caso de las empresas, la recomendación es avisar internamente a la plantilla, especialmente a los departamentos de administración, contabilidad y gerencia, que suelen ser objetivos habituales de este tipo de engaños. Si alguien ha respondido al correo o ha enviado documentación, conviene recopilar pruebas, cambiar contraseñas si fuera necesario y comunicarlo cuanto antes a los servicios de ciberseguridad o a las autoridades.

La llamada "estafa de la donación millonaria" pertenece a la familia de los fraudes de pago anticipado: primero se promete una gran cantidad de dinero y, más adelante, se pide a la víctima que abone tasas, gastos notariales, comisiones o trámites falsos para poder recibirla. El objetivo final es obtener dinero o datos sensibles.