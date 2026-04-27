Nuevo evento gastronómico en el parque Padre Pacífico de Cáceres: el Festival Mundial de Foodtrucks

Cáceres amplía su agenda de eventos de primavera con la llegada del Festival Mundial de Foodtrucks, una propuesta que se celebrará del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo en el parque Padre Pacífico y que reunirá gastronomía internacional, música en directo y actividades para todos los públicos.

El evento, que se presenta bajo el lema de “sabores del mundo, música y buen ambiente”, contará con una amplia oferta de comida callejera procedente de diferentes países, además de una programación musical que se repartirá a lo largo de las cuatro jornadas. A ello se sumarán espectáculos infantiles y un espacio pensado para el ocio familiar, en línea con el formato que este tipo de festivales ha consolidado en otras ciudades.

Cuatro días de música y ambiente festivo

La programación arrancará el jueves 30 de abril con un show de guerreras K-pop a partir de las 19.30 horas, seguido de un tributo a ABBA a las 21.00 horas.

El viernes 1 de mayo comenzará a las 14.00 horas con la actuación de Rosas y Espinas (danza invisible, Luz Casal y La Guardia), seguida del show de Luli Pampín a las 19.15 horas. La jornada continuará con tributos a Triana (20.45 horas) y Héroes del Silencio (22.00 horas).

El sábado 2 de mayo incluirá actividades infantiles desde primera hora de la tarde, como pintacaras y globoflexia (13.15 horas), además de un tributo a Fito & Fitipaldis (14.00 horas) y la actuación de El Quinto Elemento (15.30 horas). Por la noche, el protagonismo será para la música con DJ Mendru (19.45 horas), una fiesta ochentera (20.45 horas) y un tributo a El Canto del Loco (22.30 horas).

El domingo 3 de mayo cerrará el festival con propuestas familiares como La Granja de Zenón (13.15 horas) y un tributo a The Beatles a las 14.00 horas.

Gastronomía internacional y ocio familiar

Más allá de la música, el festival girará en torno a la oferta gastronómica de los food trucks, con propuestas de distintos países que permitirán a los asistentes degustar platos variados en un mismo espacio. La organización también ha anunciado la presencia de zonas de barra, ambientación temática y actividades dirigidas al público infantil.

Con este formato, Cáceres vuelve a apostar por eventos que combinan ocio, cultura y gastronomía en espacios abiertos, especialmente en un puente festivo que tradicionalmente concentra un importante movimiento de visitantes y actividad en la ciudad.