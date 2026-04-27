Gastronomía
Nuevo evento gastronómico en el parque Padre Pacífico de Cáceres: el Festival Mundial de Foodtrucks
El evento, que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en el parque Padre Pacífico, ofrecerá gastronomía de diversos países, música en directo y actividades familiares
Cáceres amplía su agenda de eventos de primavera con la llegada del Festival Mundial de Foodtrucks, una propuesta que se celebrará del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo en el parque Padre Pacífico y que reunirá gastronomía internacional, música en directo y actividades para todos los públicos.
El evento, que se presenta bajo el lema de “sabores del mundo, música y buen ambiente”, contará con una amplia oferta de comida callejera procedente de diferentes países, además de una programación musical que se repartirá a lo largo de las cuatro jornadas. A ello se sumarán espectáculos infantiles y un espacio pensado para el ocio familiar, en línea con el formato que este tipo de festivales ha consolidado en otras ciudades.
Cuatro días de música y ambiente festivo
La programación arrancará el jueves 30 de abril con un show de guerreras K-pop a partir de las 19.30 horas, seguido de un tributo a ABBA a las 21.00 horas.
El viernes 1 de mayo comenzará a las 14.00 horas con la actuación de Rosas y Espinas (danza invisible, Luz Casal y La Guardia), seguida del show de Luli Pampín a las 19.15 horas. La jornada continuará con tributos a Triana (20.45 horas) y Héroes del Silencio (22.00 horas).
El sábado 2 de mayo incluirá actividades infantiles desde primera hora de la tarde, como pintacaras y globoflexia (13.15 horas), además de un tributo a Fito & Fitipaldis (14.00 horas) y la actuación de El Quinto Elemento (15.30 horas). Por la noche, el protagonismo será para la música con DJ Mendru (19.45 horas), una fiesta ochentera (20.45 horas) y un tributo a El Canto del Loco (22.30 horas).
El domingo 3 de mayo cerrará el festival con propuestas familiares como La Granja de Zenón (13.15 horas) y un tributo a The Beatles a las 14.00 horas.
Gastronomía internacional y ocio familiar
Más allá de la música, el festival girará en torno a la oferta gastronómica de los food trucks, con propuestas de distintos países que permitirán a los asistentes degustar platos variados en un mismo espacio. La organización también ha anunciado la presencia de zonas de barra, ambientación temática y actividades dirigidas al público infantil.
Con este formato, Cáceres vuelve a apostar por eventos que combinan ocio, cultura y gastronomía en espacios abiertos, especialmente en un puente festivo que tradicionalmente concentra un importante movimiento de visitantes y actividad en la ciudad.
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