Cáceres aspira a convertir su aniversario de Patrimonio de la Humanidad en un motor económico y de proyección urbana

Cáceres cumple este año cuatro décadas como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y la efeméride ha pasado de ser una fecha simbólica a convertirse en uno de los principales ejes de la agenda cultural y turística de 2026. La declaración de la Unesco, concedida el 26 de noviembre de 1986, sigue siendo la gran carta de presentación exterior de la ciudad, y el aniversario abre ahora una oportunidad para comprobar cómo ese reconocimiento puede seguir funcionando como motor de promoción, actividad económica y proyección urbana.

Aquel reconocimiento cambió la forma en que la capital cacereña empezó a mirarse y a mostrarse fuera. La situó en un mapa internacional de prestigio y convirtió la ciudad monumental en su principal icono turístico. Desde entonces, el casco antiguo ha funcionado como una marca de identidad propia, asociada a la conservación, la autenticidad y la fuerza visual de un conjunto urbano que conserva buena parte de su capacidad de asombro.

Más que una postal

La plaza Mayor, el arco de la Estrella, Santa María, San Jorge, los palacios, iglesias, edificios nobles y las calles empedradas de intramuros forman parte del recorrido esencial de quienes llegan por primera vez. Es la imagen más reconocible de la ciudad y la base sobre la que se ha construido buena parte de su atractivo turístico.

Cuarenta años después, ese valor sigue siendo el punto de partida, aunque el mensaje que se quiere proyectar aspira a ir más allá de la estampa medieval. Muchos de esos espacios forman hoy parte de la vida cotidiana de la ciudad, con hoteles, restaurantes, fundaciones privadas, instituciones públicas y actividad cultural. Esa convivencia entre legado histórico y uso contemporáneo permite presentar Cáceres como un conjunto vivo, no como una pieza detenida en el tiempo.

En ese relato más amplio también ocupan un lugar destacado el Museo de Cáceres, el Helga de Alvear o Atrio, así como los rodajes de producciones audiovisuales, los grandes eventos deportivos y festivales consolidados como Womad. Todos ellos amplían la imagen de la ciudad más allá de la visita monumental y suman arte, gastronomía, cultura y experiencias capaces de ofrecer al visitante motivos no solo para venir, sino también para quedarse más tiempo y regresar en otro momento del año.

Un año de promoción

El Ayuntamiento de Cáceres ha planteado la conmemoración como una agenda que se extenderá a lo largo de todo el 2026, con el objetivo de que este 40 aniversario no quede reducido a una fecha concreta y funcione como hilo conductor de propuestas singulares y acciones promocionales dentro y fuera de la ciudad. La estrategia implica a distintas áreas municipales, desde turismo, patrimonio histórico y cultura hasta deportes, juventud, festejos o participación ciudadana, y refuerza la idea de un aniversario de mayor alcance, vinculado al patrimonio, pero también a la cultura, el ocio, la promoción turística y la actividad diaria.

La campaña comenzó a tomar forma a inicios de año en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde el equipo de Gobierno reivindicó el conjunto monumental cacereño como uno de los mejor conservados de Europa y defendió la combinación entre tradición y modernidad como una de las señas de identidad de la ciudad. Ese mensaje volvió a trasladarse a comienzos de marzo, también en Madrid, durante la presentación de la estrategia turística en el Club Financiero Génova, ante representantes del sector turístico regional y nacional y medios especializados. Allí se avanzaron algunas líneas de la programación especial, con grandes eventos culturales, espectáculos, actividades divulgativas y propuestas como vuelos en globo para contemplar la ciudad desde el aire.

La efeméride también ha empezado a ganar presencia en el paisaje urbano. La Concejalía de Turismo ha incorporado recientemente la imagen del 40 aniversario a distintos soportes visuales repartidos por la ciudad, con actuaciones en la pasarela peatonal de la rotonda de la estación de Renfe y en la de acceso al hotel V Centenario, dos puntos de paso habitual y de primera impresión para muchos visitantes.

Lonas que lucen en Cáceres por los 40 años como Patrimonio de la Humanidad. / El Periódico

A finales de marzo, Cáceres acogió además la Asamblea General del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, una cita que reforzó su papel institucional dentro de la red de municipios españoles reconocidos por la Unesco. La reunión sirvió también para escenificar el respaldo a la candidatura cacereña a Capital Europea de la Cultura en 2031 y para aprobar el presupuesto del grupo para 2026, que incluye medidas como la ampliación de las jornadas de 'Las Noches del Patrimonio'.

Nombres propios

Pese a que el ayuntamiento no ha dado a conocer la programación al detalle, ya se han ido desvelando algunas fechas y nombres propios. Entre ellas está el festival 'Monumental Cáceres', que reunirá durante el mes de septiembre a Raphael, Pablo López, Vanesa Martín, Rosario Flores y la propuesta de La Flamenca. El ciclo se plantea como uno de los grandes eventos del año y como una iniciativa de gran formato para el cierre del verano. Todas las actuaciones tendrán lugar en la plaza de toros, salvo la última, que se trasladará a la plaza Mayor con un concierto gratuito de Rosario Flores abierto a la ciudadanía.

Propuestas como esta muestran la intención de convertir el aniversario en algo más que una celebración patrimonial. El reto, en el fondo, es transformar el atractivo monumental de Cáceres en estancias más largas, mayor consumo local y una presencia turística menos dependiente de fechas concretas. La Unesco abrió una puerta hace cuarenta años; ahora la ciudad busca seguir ensanchando ese camino.