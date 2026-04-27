Televisión
Duelo cacereño en 'Cifras y Letras' con Rafa retando a Fátima, la gran sensación del programa
La concursante Fátima, que ya demostró su habilidad en Telemadrid, se queda a tan solo cuatro palabras de conseguir el bote acumulado en 'Cifras y Letras'
El programa ‘Cifras y Letras’, emitido en La 2 y conducido por Aitor Albizua, ha tenido este lunes acento cacereño en la primera entrega de la semana. La presencia de Rafa, un concursante procedente de la ciudad, ha coincidido además con el gran momento de la actual protagonista del concurso, Fátima, que también tiene sus orígenes en la provincia.
Fátima González Díaz, madrileña de nacimiento y gallega de adopción, se ha consolidado como la gran sensación del formato. El presentador ha revelado hoy que la concursante también es de la provincia. Este lunes ha vuelto a alcanzar la final y se ha quedado a tan solo cuatro palabras de hacerse con el bote, que ya supera los 200.000 euros. Ya ha acumulado 5.900 euros en premios.
Duelo con sello cacereño
El rival de la jornada ha sido Rafa, que se ha presentado como analista informático y aficionado a la geografía y la mitología. Durante el programa ha plantado cara en las distintas pruebas, manteniendo el pulso hasta los compases finales. Aunque no ha logrado imponerse, sí ha destacado en una de las pruebas clave, resolviendo el cálculo con precisión, lo que le ha permitido mantenerse en la competición hasta el último tramo.
Una concursante en racha
El paso de Fátima por el programa sigue creciendo entrega tras entrega. Su regularidad le ha permitido encadenar finales y acercarse progresivamente a un bote que ya se sitúa por encima de los 200.000 euros, una cifra que añade presión y expectación a cada emisión.
Pese a que es un rostro nuevo en RTVE, Fátima es una vieja conocida del formato. Ya demostró su agilidad mental en la versión que emitió Telemadrid hace unos años, donde logró una cifra de 11.400 euros.
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