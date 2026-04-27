Extremúsika desvela sus horarios para un fin de semana de vértigo en Cáceres: Sanguijuelas del Guadiana, en la madrugada del sábado al domingo a las 00.30 horas

Extremúsika ha dado a conocer el cuadrante completo de horarios de su edición de 2026, que se celebrará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo en el Recinto Hípico de Cáceres. El festival volverá a reunir durante tres jornadas una programación amplia y diversa, repartida entre los escenarios Don Porky, Sra. Cigüeña y Mr. Bellota, con propuestas de rock, punk, metal, rap, música urbana, fusión y electrónica.

La organización ha presentado ya el calendario completo de actuaciones, con arranques previstos cada día a las 17.00 horas y cierres que se prolongarán hasta bien entrada la madrugada. El festival ha advertido, no obstante, de que los horarios pueden sufrir modificaciones por cuestiones de logística o imprevistos de última hora.

Jueves 30 de abril

En el escenario Don Porky actuarán Raul Cabray la Sukyband a las 17.00 horas, Gato Ventura a las 18.30, Pedro Pastor a las 20.45, Angelus Apátrida a las 23.15 y Envidia Kotxina a la 01.45.

Fotogalería | Así se vive la segunda jornada de Extremúsika en Cáceres / José Luis Barrantes

En el escenario Sra. Cigüeña, la jornada comenzará con Dianna Keys a las 17.45 horas. Después llegarán Rebrote (Uoho) a las 19.30, Reincidentes a las 22.00, Sons of Aguirre & Scila a las 00.30 y Afonica Naranjo a las 03.00.

El escenario Mr. Bellota arrancará con Macon a las 17.00 horas, Zetazen a las 18.00, K1za a las 19.30, Nikone a las 21.00, Fernandocosta a las 22.30, Serko a las 00.00, Blake a la 01.30, Xavibo a las 02.45 y The Whistlers a las 04.00.

Viernes 1 de mayo

El viernes, el escenario Don Porky abrirá con Wistimber a las 17.00 horas. Le seguirán Me Fritos & The Gimme Cheetos a las 18.30, El Último ke Zierre a las 20.45, Hamlet a las 23.15 y Kaos Etiliko a la 01.45.

Fotogalería | Así se vive la segunda jornada de Extremúsika en Cáceres / José Luis Barrantes

En el escenario Sra. Cigüeña actuarán Zalake a las 17.45 horas, Boikot a las 19.30, Los de Marras a las 22.00, Narco a las 00.30 e Itaca Band a las 03.00.

El escenario Mr. Bellota contará con Longitudinal a las 17.00 horas, Daniflariro a las 18.00, LaBlackie a las 19.30, Jp Fernández a las 21.00, Lucho RK a las 22.30, Kaydy Cain a las 00.00, Santa Salut a la 01.30, Faenna a las 02.45 y Gomad! & Monster a las 04.00.

Sábado 2 de mayo

La última jornada comenzará en el escenario Don Porky con Inkandescencia a las 17.00 horas. Después actuarán El Reno Renardo a las 18.30, Poncho K a las 20.45, La Fuga a las 23.15, Los Locos a la 01.45 y Jason Cenador a las 04.15.

En el escenario Sra. Cigüeña, el sábado pasarán Forraje a las 17.45 horas, Segismundo Toxicómano a las 19.30, Def Con Dos a las 22.00, Sanguijuelas del Guadiana a las 00.30 y Balkan Bomba a las 03.00.

Rocío Muñoz

Por último, el escenario Mr. Bellota tendrá a Luis Kill a las 17.00 horas, Devo KCRS a las 18.00, Yassir a las 19.00, Metrika a las 20.00, Dollar Selmouni a las 21.30, Lorna a las 23.00, La Pantera a las 00.30, Mvrk a las 02.00, Kabasaki a las 03.15 y Michael Krn & Alex Sánchez a las 04.30.

Con este calendario, Extremúsika encara su regreso al Recinto Hípico de Cáceres con una programación que cubrirá tres días completos de conciertos y que volverá a situar a la ciudad en el mapa de los grandes festivales de primavera.