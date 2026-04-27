La Feria del Libro de Cáceres conquista a sus lectoras: "Venir es una tradición anual"

La Feria del Libro de Cáceres está viviendo estos días una acogida especialmente positiva, convirtiéndose una vez más en un punto de encuentro entre lectores, curiosos y amantes de la cultura. Aprovechando este ambiente animado y participativo, hemos salido a pie de calle para recoger las impresiones de varias cacereñas que paseaban por la zona, con el objetivo de conocer sus hábitos de lectura, sus preferencias entre el formato físico y digital, y las recomendaciones literarias que consideran imprescindibles.

Carla, una joven entusiasta de la lectura, asegura que le encanta acudir a la feria siempre que tiene ocasión. En cuanto a sus gustos literarios, destaca especialmente las obras de Sanguino, ya que según explica, combinan historia y ficción de una forma muy atractiva, aunque también valora a autores menos conocidos. Sobre el formato de lectura, no se decanta por uno solo: "Creo que ambos tienen un diferente tipo de valor. Aunque hay que cuidar el ecosistema y todo eso, no puedo negar que me gustan los libros de tapa dura, me declaro culpable". Como recomendación, apuesta por libros centrados en el crecimiento personal y la autoestima.

Entre clásicos y suspense

Por otro lado, Carmen y Juanola, dos vecinas que paseaban por Cánovas, confiesan que asistir a la feria es casi una tradición anual que cumplen con entusiasmo. Carmen comenta que actualmente está leyendo una novela de Agatha Christie, género por el que siente verdadera pasión. Juanola comparte ese gusto por la intriga y el suspense, y aunque no recuerda el autor, menciona una obra titulada La chica sola, que describe como una lectura absorbente dentro de este estilo: "Es de las que a mí me gustan, de intriga, de suspense… es un género que he descubierto recientemente y me encanta".

En cuanto a sus preferencias de formato, Carmen se mantiene fiel al libro en papel. Cuenta que, desde que su hijo Jorge era pequeño, acuden cada año a la feria y siempre compran algún ejemplar, muchos de ellos infantiles con relieves o figuras. Para ella, es una tradición familiar consolidada. Juanola, en cambio, ha optado por el formato digital por una cuestión práctica, la falta de espacio en casa. Aun así, ambas coinciden en la importancia de la lectura y en la huella que dejan ciertos libros. Carmen recomienda sin dudarlo Don Quijote de la Mancha, un clásico que considera imprescindible pese a su extensión.

Falta de tiempo

Por último, Rosa María, que paseaba tranquilamente con su perro, refleja una realidad cada vez más común, la falta de tiempo para leer. "De momento no estoy leyendo ninguno, no me da tiempo ahora", comenta. Sin embargo, recuerda que cuando leía con más frecuencia siempre optaba por el formato en papel. Estos testimonios muestran la diversidad de hábitos y preferencias entre las lectoras cacereñas, así como el papel fundamental que sigue desempeñando la Feria del Libro como espacio de encuentro, tradición y fomento de la lectura.