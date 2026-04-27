Francisco, ¿santo súbito?

El pasado 21 de abril, se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Después de doce años y casi un mes de pontificado, murió el papa argentino, que quedará en la historia como un papa a imitar, o como el pontífice por el que algunos rezaban casi a diario para que se muriera. Vamos con él.

Nada mas ser elegido ya empezó a marcar distancias, se pone un nombre que nadie había elegido hasta entonces: Francisco, el santo que se hacía llamar "el loco de Dios" (que no, que este nombre no lo ha inventado Cercas); aparece en la ventana vaticana con una apariencia poco convencional, y a los que le escuchaban les dice que recen por él porque es un pecador (no pescador, sino pecador). Vivirá en Santa Marta, una residencia sacerdotal de Roma, y de allí irá el Vaticano, que, por otra parte, está muy cerca. A mas de uno, todas estas cosas juntas seguro que empezaron a "mosquearle".

Todavía recuerdo la anécdota de aquel niño que se acerca para hacerle una pregunta, en una de sus muchas audiencias, pero no puede hacerla porque está muy nervioso, le pide que se acerque y que se lo digo al oído, el niño se lo dice y vuelve emocionado a su sitio, el papa (con el permiso del niño) descubre que le preguntó si su padre que era ateo, y que había fallecido hacía poco, estaba en el cielo. ¿Os imagináis la respuesta del Papa?, buscad en internet el video y os sorprenderá.

Uno de los que mas le conocen dice que a "Francisco no le gustaba viajar, pero la peregrinación por el mundo se convirtió en una clave para interpretar su pontificado... siempre fue donde había una herida abierta": Lampedusa, Cuba, Corea, Sarajevo, Auschwitz, Belén, Irak, Canadá, Abu Dabi, Mongolia...

Francisco abrió las puertas de la Iglesia de par en par, presentó una Iglesia inclusiva. En el encuentro con los jóvenes el Lisboa, dejó otra de sus frases famosas, "todos, todos, todos", indicando que la misericordia de Dios no admite excepciones. En castellano, no es lo mismo "todos, todos, todos" que "muchos, muchos, muchos".

Su Iglesia fue siempre una Iglesia en salida. "Tuvo una visión mas apostólica que pastoral. Sabía que su misión no era pastorear el rebaño, esquilar ovejas y peinarlas, sino ir en busca de la perdida. No miraba la realidad desde el balcón".

No sé, no sé, hace poco leía un artículo en un periódico digital, con nombre de animal de campanario, que decía que Francisco era posiblemente el peor papa de los últimos mil años de historia de la Iglesia. "No lea usted esas cosas", me dicen. Pero digo yo "es lo que hay".

¡Mucho ánimo para todos!