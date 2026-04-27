Los grandes locales del centro de Cáceres pierden su atractivo por el incremento del alquiler y la potencia del centro comercial

Los grandes locales comerciales de una de las principales arterias de la ciudad de Cáceres como es la avenida de España ya no son tan rentables como hace varios años. Varias empresas han intentado instalarse en esta zona, pero no han conseguido el rédito esperado y, actualmente, algunos de los establecimientos más espaciosos con los que cuenta el paseo de Cánovas han perdido en buena parte su atractivo. Los motivos son el aumento del peso de las compras en el centro comercial Ruta de la Plata (a lo que se puede sumar el futuro parque comercial de Bogaris o la construcción definitiva de Cáceres Way) y el precio de alquiler de las tiendas en el centro de la ciudad.

Establecimientos que históricamente han funcionado bien comenzaron a perder clientes hace décadas. La descentralización del comercio en Cáceres, a lo que hay que sumar que la gente que viene de otros municipios a comprar a la ciudad apenas busca ya los locales céntricas y se suelen ir al centro comercial, ha complicado la permanencia de los negocios en esta zona.

Cuatro casos

Hay cuatro ejemplos que son más que evidentes de este progresivo deterioro que ha sufrido el entorno de la Cruz de Cáceres: Tiendas Rojo en Antonio Hurtado y Punt Roma, Stradivarius y Jambor en la avenida de España. Cuatro históricos que, además de funcionar, hacían que el resto de establecimientos de la zona también lo hiciesen porque atraían a mucha gente debido a la calidad de sus productos.

El primero de esos ejemplos fue uno de los más traumáticos en la historia reciente del comercio local. Tiendas Rojo se despidió de Cáceres a comienzos de 2025 y cerró sus dos establecimientos de la calle Pintores y Antonio Hurtado. 57 años habían pasado desde su apertura en Llopis Iborra a cargo de Pepe Rojo y su mujer, Vicenta Medina. Al principio era de perfumería, textil y lencería y se mantuvo fiel al comercio cacereño hasta el día de su muerte. Del emporio que tuvo por toda la provincia, cuando cerró solo quedaban las dos tiendas de la capital.

En enero de 2022, tres años antes, había bajado la persiana el Stradivarius de la Cruz. Inditex aterrizó en la céntrica plaza en el año 2011 para volver a darle vida al local de 800 metros cuadrados que tuvo el BBVA, pero que en origen fue el Parador del Carmen. La llegada de la marca internacional volvió a dar brío comercial al centro de la ciudad. Este estableciminto ha tenido algún uso puntual porque la inmobiliaria que lo tiene en alquiler lo ha cedido de forma temporal para campañas benéficas. Por ejemplo, este pasado invierno se lo cedió a Cruz Roja para que preparase los regalos de unas 150 familias necesitadas.

Otro negocio familiar

Otro negocio familiar que se despidió hace apenas dos años fue la joyería Jambor. Llevaba en la confluencia de la avenida de España con la calle Rodríguez Moñino desde 1960. Más de 60 años de trayectoria en las que han vendido las primeras marcas de relojería y regalos como Rolex, Oris, Tudor, Swarovski o Michael Kors. Jambor era «una joyería que brilla con elegancia y estilo, ya que destaca por su exquisita variedad de servicios y una pasión por la joyería». Su enorme local lleva desde entonces vacío y con el cartel de ‘Se alquila’ parapetado en sus cristaleras.

Y la más reciente es la del Punt Roma de la avenida de España. El pasado 25 de marzo bajó la persiana y dejó a tres dependientas en la calle para centrar todos sus esfuerzos en la tienda del centro comercial Ruta de la Plata. Punt Roma llegó a Cáceres por primera vez hace ya 20 años. Desembarcó en el palacete de la calle San Antón y permaneció allí durante varios años, pero hace unos 14 se trasladó hasta la avenida de España, donde ha resistido a estos últimos años. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para los clientes habituales de la céntrica tienda, que han expresado sus quejas por el cierre.

Así, la avenida de España, durante años uno de los grandes escaparates comerciales de Cáceres, afronta hoy una transformación silenciosa pero profunda. El goteo de cierres en algunos de sus locales más emblemáticos no solo refleja la marcha de firmas históricas, sino también el cambio de hábitos de consumo y el desplazamiento del pulso comercial hacia otras zonas de la ciudad. Donde antes había tránsito, bolsas y escaparates con tirón, ahora crecen los carteles de ‘Se alquila’ en una de las imágenes más evidentes de cómo el centro ha ido perdiendo terreno en la nueva geografía comercial cacereña.