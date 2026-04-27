Obras en la Fuente Luminosa obligan a modificar la circulación en el centro de Cáceres

Los conductores que transitan a diario por el centro de Cáceres se han encontrado este lunes con un nuevo corte de tráfico en la zona de la Fuente Luminosa. La actuación está relacionada con los trabajos para concluir el cierre de la zanja abierta hace unos meses dentro de la reforma de la red de saneamiento.

La intervención ha obligado a modificar la circulación desde primera hora de la mañana en uno de los puntos más sensibles del tráfico urbano de la ciudad. Los operarios de la empresa Santano han cortado el carril de la Fuente Luminosa más cercano al paseo de Cánovas y han prohibido el paso desde la avenida Clara Campoamor hasta la avenida Virgen de la Montaña.

Reordenación del tráfico

Además del corte principal, ha sido necesario reordenar el carril izquierdo de los impares de la avenida de España justo antes de llegar a la intersección. La medida ha condicionado el paso de vehículos en el entorno de Cánovas, una zona de tránsito constante durante toda la jornada y especialmente sensible en las horas de mayor circulación.

La presencia de maquinaria, camiones y señalización provisional ha marcado la imagen de la Fuente Luminosa desde primera hora. La actuación ha provocado que los conductores tengan que extremar la precaución al acceder a la glorieta desde Virgen de la Montaña y buscar alternativas en función del sentido de circulación.

Una docena de operarios en la zona

En la zona trabajan alrededor de una docena de operarios con tres máquinas y dos camiones para culminar la reparación a la mayor brevedad posible. Por el momento, no se ha especificado el tiempo exacto que necesitarán los trabajos ni cuándo podrá recuperarse la circulación habitual en este punto.

La actuación forma parte de los remates pendientes tras la reforma de la red de saneamiento en este entorno del centro de Cáceres. El objetivo ahora es cerrar definitivamente la zanja y devolver la normalidad al tráfico en uno de los accesos más utilizados para entrar y salir del eje de la avenida de España.

Hace menos de un año ya fue necesaria la reordenación en el centro de la ciudad a causa de las obras. Entre los días 14 y 28 de julio del año pasado se cortó el tráfico comprendido entre los dos carriles de la avenida Clara Campoamor hasta la Fuente Luminosa. Además, hace unas semanas también hubo máquinas trabajando en la zona para suavizar algunos baches pronunciados en la calle.