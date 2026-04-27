La plaza de Santa María de Cáceres acoge una recogida de productos para los bebés

El miércoles del novenario de la Virgen de la Montaña es la fecha de la presentación a la patrona de Cáceres de los niños nacidos en el último año. Es un acto distinto a los demás, más cercano y tierno, más entrañable. Mientras esta ceremonia se celebre en el interior de la concatedral, en el exterior de la iglesia, en la plaza de Santa María, se desarrollará otra actividad que también tiene a los más pequeños como los protagonistas.

Este miércoles 29 de abril y el jueves 30, en el exterior del templo cacereño, tendrá lugar durante todo el día, desde las 10.00 a las 21.00 horas, una recogida de alimentos. Es una campaña solidaria con Red Madre Extremadura que está organizada por la Cofradía de la Virgen de la Montaña. El objetivo es la recogida de potitos de cualquier tipo, toallitas para bebé, productos de baño, leche y cereales para bebés de 0 a 6 meses, además de pañales, que es opcional para quien quiera y pueda comprarlos.

Campaña de recogida de juguetes para Red Madre organizada por el Cáceres. / EL PERIÓDICO

«Cada día que pasa tenemos una demanda mayor», según explica Petronila ‘Pilar’ Barroso, que es la presidenta de Red Madre. Es la primera campaña con la cofradía, pero se han hecho otras parecidas con el Banco de Alimentos o el Cáceres de Baloncesto. En la actualidad, Red Madre atiende a 48 madres en Cáceres, «el 75% son migrantes, que han llegado a la ciudad en una situación de necesidad y sin contar con una cobertura de ayuda de las instituciones porque si no estás regularizada, no puedes tener esa ayuda». «Hay mujeres que llegan solas a nuestro país, madres que se encuentran sin apoyos y que necesitan ayuda para ella y su hijo», detalla Barroso.

Red Madre es una asociación sin ánimo de lucro que centra su acción en la atención a mujeres durante el embarazo y con posterioridad hasta que el niño llega a los 18 meses, una ayuda que, según cada caso, se puede prolongar hasta que el bebé cumpla dos años. Las mujeres que llegan a la asociación son derivadas por Cáritas y por los servicios sociales del ayuntamiento, también colaboran con Accem, organización no gubernamental que trabaja en la protección y acogida de refugiados.

Sede en Cáceres

Red Madre tiene su sede en Cáceres en la calle islas Filipinas y trabaja con voluntarios, son una veintena en la ciudad. La financiación sale de los socios, de donaciones de particulares, de las fundaciones Valhondo y La Caixa y en 2024 también entró entre los colectivos a los que el ayuntamiento aporta una subvención.

La asociación se encarga de la recogida, con donaciones y campañas, no solo de alimentos y ropa, sino también de otros enseres necesarios para madres sin recursos como carros de niño, bañeras y cunas. También cuentan con la colaboración de asociaciones como el Banco de Alimentos o de colectivos empresariales como la Fundación Cooprado, que, además, ha participado con Red Madre en la celebración de cursos para favorecer la integración laboral de las mujeres. La campaña de recogida de esta semana se completa con otras como las que se hacen en centros escolares.