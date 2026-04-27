Seun Kuti, heredero del creador del afrobeat, lidera el cartel del Womad Cáceres 2026

Seun Kuti, hijo del legendario creador del afrobeat Fela Kuti, es uno de los principales reclamos del WOMAD Cáceres 2026 al frente de la histórica banda Egypt 80. Considerado uno de los continuadores más sólidos del legado musical y político de su padre, el artista nigeriano combina ritmos de afrobeat con un marcado discurso social y político.

Desde muy joven se incorporó a la formación fundada por Fela Kuti, asumiendo con los años su liderazgo y proyectando el sonido hacia nuevas audiencias internacionales sin perder su esencia reivindicativa. Su directo, intenso y cargado de energía, lo ha consolidado como una de las voces más relevantes de la música africana contemporánea.

Cartel de Womad Cáceres 2026. / EP

Bandas destacadas

El multiétnico festival WOMAD Cáceres, que en 2025 reunió a más de 20 grupos de 15 países y estuvo encabezado por la cantante y activista africana Angélique Kidjo, ha dado a conocer el cartel de su XXXIII edición, que se celebrará del 7 al 10 de mayo en la ciudad monumental, y que reunirá en 2026 a artistas procedentes de países como Brasil, EEUU y Nigeria convirtiendo a la capital cacereña en una auténtica “ONU cultural” y con el hijo de Fela Kuti como cabeza de cartel: el nigeriano Seun Kuti.

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, quien ha adelantado el cartel en un acto celebrado en el Gran Teatro de Cáceres, y que incluye nombres como: el brasileño Zé Ibarra, el ‘shamstep’ de la banda (a medio camino entre Palestina y Jordania) 47Soul, y la cumbia y la chicha de los peruanos Bareto.

También se subirá al escenario de Womad Cáceres la neoyorquina Sorvina con su puente musical entre el jazz rap, el neo-soul, el gospel y el hip hop; el nigeriano Seun Kuti (heredero del legado de Fela Kuti) dará rienda suelta al afrobeat con la banda Egypt 80, que cerrarán los conciertos del festival de 2026; y los africanos BIM fusionarán rock, rap y raíces vudú, tras pasar por escenarios míticos como el Carnegie Hall.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)