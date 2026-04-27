La tienda de moda masculina Celopman cierra sus puertas en el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres

La tienda de moda para hombre Celopman ha bajado la persiana en el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres tras varios años de actividad en uno de los establecimientos del recinto. El local se encontraba en una de las zonas de mayor paso del centro comercial, en la primera galería al acceder por la puerta principal, entre el Zara de hombre y Pull&Bear.

El cierre ya es visible para los clientes que estos días recorren el centro comercial cacereño. Todo lo relacionado con la marca ha sido retirado de los escaparates y del interior del establecimiento, donde apenas permanece ya el logo del Ruta de la Plata colocado en una de las cristaleras. La imagen del local contrasta ahora con la actividad habitual del recinto.

Una marca española de moda masculina

Celopman es una firma española de moda masculina fundada en Sevilla en 1998. La marca está especializada en ropa y accesorios para hombre, con propuestas de estilo actual, casual y formal. Su catálogo se ha orientado durante estos años a prendas versátiles para el día a día, combinando diseños propios, precios accesibles y una imagen enfocada al público masculino.

La compañía cuenta con más de 50 tiendas en España y ha construido su presencia comercial a través de establecimientos repartidos por distintos puntos del país. En Cáceres, su salida del Ruta de la Plata deja libre un local situado en una ubicación estratégica dentro del principal centro comercial de la ciudad.

Movimiento en el comercio del Ruta de la Plata

El cierre de Celopman se suma a los movimientos habituales que experimentan los grandes espacios comerciales, donde las marcas adaptan su presencia física a sus estrategias de venta, a la evolución del consumo y al comportamiento de los clientes. En este caso, el establecimiento cacereño ya ha quedado sin imagen corporativa de la firma y pendiente de un nuevo uso dentro del centro comercial. Ahora, el local queda libre y comienza la pugna de las empresas por hacerse con este establecimiento.

La marcha de la tienda supone la pérdida de una de las opciones especializadas en moda masculina dentro del Ruta de la Plata, aunque el recinto mantiene una amplia oferta comercial en torno a la moda, la restauración, el ocio y los servicios.