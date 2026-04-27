Vicente Vega, abogado en Cáceres: "La Guardia Civil ha avanzado en derechos, pero todavía queda recorrido"

Con más de tres décadas de ejercicio, Vicente Vega Martín ha construido una trayectoria estrechamente ligada a la defensa jurídica de miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Desde su despacho ha visto cambiar la justicia, la profesión y, sobre todo, el perfil del cliente, cada vez más informado y exigente. En esta entrevista reflexiona sobre una materia poco conocida como el derecho militar, el funcionamiento de los juzgados de Cáceres y el peso humano que dejan algunos procedimientos.

Trayectoria

Pregunta: ¿Cómo ha sido su evolución a nivel profesional hasta el día de hoy?

Respuesta: Desde que me colegié tuve claro que el área militar iba a ser clave en el despacho. Hace 30 años, compañeros de mi padre, todos guardias civiles, empezaron a acudir en busca de asesoramiento sobre una materia muy desconocida. A partir de ahí, ampliamos la actividad a la defensa de miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, y después a la población civil en ámbitos como el derecho de familia, accidentes de tráfico, asuntos penales...

P: ¿Qué supone ejercer en una ciudad como Cáceres, donde la cercanía con el cliente y el conocimiento del entorno tienen un gran peso?

R: Le voy a revelar un secreto: yo jamás he trabajado con redes sociales, salvo WhatsApp. La placa del despacho en la vía pública se instaló tras más de diez años en la ciudad. Nunca he querido ser conocido ni expandir mi imagen profesional en redes. Para mí, ha sido fundamental la clientela que ha acudido por recomendaciones de terceras personas. Sin ellos, este despacho no existiría.

P: ¿Qué ha cambiado más en todo este tiempo: la justicia, la profesión o el cliente?

R: La transformación de la justicia es evidente, pero lo que más ha cambiado es el cliente. El nivel de conocimiento actual no tiene nada que ver con el de hace años, como consecuencia de la era digital. Hoyllegan mucho más preparados, documentados y tienen acceso a todo tipo de contenidos.

El abogado cacereño acumula más de tres décadas de trayectoria profesional. / Carlos Gil

La justicia en Cáceres

P: ¿Cómo valora el funcionamiento de la Administración de Justicia en Cáceres?

R: Bajo mi humilde opinión, es de las mejores de España. He litigado por casi todo el territorio nacional y cuando sales fuera te das cuenta de lo afortunados que somos. Tenemos una plantilla de jueces, fiscales, letrados y personal muy cualificados, con una preparación y un rigor excelentes. También los compañeros de profesión son serios y con un compromiso ético intachable.

P: ¿Y en cuanto a la agilidad de los procedimientos?

R: Los juzgados de Cáceres suelen ser bastante ágiles. Me he encontrado con muchos órganos saturados en otras provincias, pero aquí se actúa con bastante celeridad. Puede haber saturación en casos concretos, pero los plazos suelen ser razonables.

Derecho militar

P: Su trayectoria ha estado muy ligada a la defensa jurídica de miembros de la Guardia Civil. ¿Qué problemáticas son más habituales?

R: En el ámbito externo, agresiones, desobediencia y amenazas en el ejercicio de sus funciones. Ahí ejercemos la acusación particular. En el interno, la relación con la Administración y, en especial, la dignificación de sus derechos. En los últimos 30 años ha habido avances importantes, pero aún queda camino por recorrer.

P: ¿Qué particularidades tiene el derecho militar?

R: Es un sistema jurídico completamente distinto. Regula las relaciones con el Estado y el funcionamiento de las instituciones militares. Los guardias civiles y los militares tienen su propio código penal, tribunales específicos y una ley procesal propia. Además, el régimen disciplinario es especialmente severo.

P: Tras defender a dos guardias civiles que fueron absueltos en 2014 de la acusación por apropiación de dinero de multas, usted habló del final de «una pesadilla». ¿Qué desgaste conlleva un proceso así?

R: Ese fue un juicio con tribunal del jurado. Los dos compañeros fueron apartados del servicio y llegaron a pensar que su carrera había terminado. Afortunadamente, se logró la absolución y regresaron a sus puestos, pero el daño moral sufrido durante años no se repara nunca.

P: Cuando un procedimiento se basa en versiones enfrentadas, ¿dónde se juega realmente la estrategia desde la defensa?

R: Es fundamental ofrecer una alternativa lógica y razonable frente a la acusación. En caso de duda, el tribunal debe absolver.

P: Más recientemente, ha representado a tres guardias civiles en un caso que terminó con una condena por denuncia falsa y una indemnización por daños morales. ¿Qué valor tiene ese reconocimiento judicial del perjuicio causado?

R: Es capital. Siempre que hay una denuncia manifiestamente falsa, solicito que se actúe contra el denunciante. No solo se ataca la honorabilidad de la persona denunciada, sino también el buen funcionamiento de la justicia. Además, es un aviso de que en derecho no todo vale.

Accidentes de tráfico

P: También ha llevado numerosos asuntos relacionados con accidentes de tráfico. ¿Qué errores cometen con más frecuencia las víctimas?

R: Son varios. No contar con asesoramiento desde el principio, declararse responsables sin serlo, no acudir a un centro médico en las primeras 72 horas o no rellenar el parte amistoso ni avisar a las fuerzas de seguridad. El atestado policial es determinante.

P: ¿La gente sabe realmente qué puede reclamar tras un siniestro?

R: No siempre. Por eso es clave el asesoramiento jurídico desde el inicio. Si hay daños personales, secuelas o daños materiales, es clave contar con un informe médico y, si no hay acuerdo con la aseguradora, acudir a la vía judicial.

El letrado está especializado en la defensa de guardias civiles y militares. / Carlos Gil

P: Usted representó a la familia de la joven fallecida en el atropello mortal de 2016 en la avenida de Hispanidad, ¿qué complejidad tuvo aquel caso?

R: El componente humano lo eclipsa todo. Hablamos de una familia rota. El informe pericial de la Guardia Civil fue contundente al determinar el exceso de velocidad y finalmente hubo condena.

P: ¿Qué peso tienen el atestado, los peritos y los testigos?

R: Son pruebas fundamentales. El atestado tiene gran valor por su objetividad. Los testigos también son relevantes, aunque al final todo debe ser valorado por el juez.

Lado humano

P: Para terminar, ¿qué tienen en común los casos que más huella dejan en un abogado?

R: Sin duda, la carga emocional. Los que más marcan son los divorcios contenciosos, accidentes graves, delitos sexuales o casos de violencia de género.