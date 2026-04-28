Un altercado en un salón de apuestas de Cáceres termina en juicio por lesiones a un agente

Un altercado en un salón de apuestas de Cáceres ha terminado en la apertura de juicio oral contra un acusado por unos hechos que, según la Fiscalía Provincial, derivaron en lesiones a un agente del Cuerpo Nacional de Policía durante una intervención que se remonta a la madrugada del 9 de febrero de 2024.

El juicio está fijado para mayo en la Audiencia Provincial de Cáceres.

Intervención policial

Según el escrito del Ministerio Público, el incidente se produjo en torno a las 00:30 horas cuando el acusado acudió a un establecimiento de juegos y apuestas de la ciudad junto a un acompañante e intentó acceder al local. Una empleada les denegó la entrada al no portar uno de ellos documentación identificativa y en aplicación del derecho de admisión.

La situación derivó en una discusión en la puerta del local, lo que motivó la intervención de agentes de la Policía Nacional, que informaron a los implicados de que no podían acceder sin DNI. Tras una primera actuación, los agentes abandonaron el lugar al considerar que la situación se había calmado.

Sin embargo, según la acusación, los policías tuvieron que regresar poco después tras una nueva llamada de la empleada, que alertó de que ambos hombres estaban dando patadas a la puerta del establecimiento en un intento de acceder de nuevo.

En ese segundo aviso, los agentes volvieron a interaccionar con los implicados, que mantenían una actitud, según el relato fiscal, "agresiva y de resistencia a las indicaciones policiales". En ese contexto, uno de los funcionarios procedió a realizar un cacheo de seguridad al acusado.

Forcejeo y caída

El Ministerio Fiscal sostiene que el hombre se giró e intentó impedir la actuación policial, llegando a empujar o agarrar al agente, lo que provocó que ambos cayeran al suelo, quedando el acusado sobre el policía y continuando con patadas y movimientos hasta su reducción.

Como consecuencia de estos hechos, el agente sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda y una contusión en la cadera derecha, lesiones que requirieron asistencia médica y un periodo de curación de dos días, con tratamiento de vendaje, antiinflamatorios y reposo.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de resistencia a agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones, por lo que solicita una pena de siete meses de prisión y multa, además de una indemnización de 80 euros para el agente.

El caso ha sido remitido al Juzgado de lo Penal de Cáceres, tras la solicitud de apertura de juicio oral, donde también se prevé la declaración de los agentes intervinientes, testigos y la incorporación de una prueba pericial médica.