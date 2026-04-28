Andrés Neuman narra en Cáceres la aventura "quijotesca" de María Moliner en su nueva novela 'Hasta que empiece a brillar'

El escritor Andrés Neuman ha pasado este martes por la Feria del Libro de Cáceres con dos obras bajo el brazo y una misma mirada de fondo: la literatura como forma de resistencia, memoria y compañía. En el stand de El Periódico Extremadura, el autor ha hablado de Vengo de ver, su nuevo libro de poemas, y de Hasta que empiece a brillar, una novela inspirada en la vida de María Moliner, la bibliotecaria y lexicógrafa que levantó casi en soledad uno de los diccionarios fundamentales de la lengua española.

Neuman ha explicado que su relación con la lectura no nació como un flechazo instantáneo, sino como una pasión que se renueva con el tiempo. "Ha sido un enamoramiento no a primera vista, sino a pista permanente", ha señalado el escritor, que ha defendido que cada nuevo libro elegido contiene siempre la esperanza de confirmar de nuevo esa pasión lectora.

Entre sus lecturas recientes, ha destacado Orbital, de la escritora británica Samantha Harvey, una novela sobre la tripulación de una nave que orbita alrededor de la Tierra. Pero si mira hacia sus primeros descubrimientos literarios, Neuman ha situado en un lugar central la poesía de César Vallejo, una lectura que, según ha explicado, le impresionó en la adolescencia o primera juventud y le sigue acompañando hasta ahora.

Entre la furia y la fiesta

Uno de los libros que el autor ha llevado a Cáceres ha sido Vengo de ver, un poemario cuyo título remite, en palabras del propio Neuman, a un lugar intenso que se parece bastante al mundo actual. El escritor ha descrito la obra como un libro dividido en dos movimientos: "Furia y Fiesta".

La primera parte funciona como "una especie de inventario de inquietudes, violencias, sensaciones como de preextinción con las que vivimos cada día". La segunda, en cambio, abre una zona de afirmación vital. Fiesta es, según ha explicado, "una reafirmación del deseo y la necesidad del amor, de la ternura, de la compañía", una forma de decir "amamos pese a todo".

Esa tensión entre el desasosiego del presente y la necesidad de no renunciar al afecto atraviesa la propuesta poética de Neuman, que ha situado el libro en un tiempo marcado por la incertidumbre, pero también por la búsqueda de refugios compartidos.

La aventura de María Moliner

El otro título presentado por Neuman ha sido Hasta que empiece a brillar, una novela inspirada en María Moliner, autora del Diccionario de uso del español. El escritor ha recordado que Moliner no solo escribió prácticamente sola un diccionario de 80.000 palabras y 3.000 páginas en pleno franquismo, sino que lo hizo empezando a los 50 años.

Para Neuman, la figura de Moliner desborda el propio diccionario. Ha subrayado su papel como una de las bibliotecarias más importantes del siglo XX en España, su trabajo en la creación de alrededor de 150 bibliotecas rurales durante la etapa de las Misiones Pedagógicas, su condición pionera como profesora en la Universidad de Murcia y su trayectoria en un país lleno de obstáculos para las mujeres.

El autor ha definido la creación del diccionario como una "aventura disparatada y quijotesca". Precisamente ese recorrido vital, marcado por adversidades, intuiciones y empeño, es el que ha querido narrar en la novela: cómo fue posible que una mujer como María Moliner concibiera un proyecto de esa magnitud y lograra llevarlo a cabo.

La historia tiene incluso un detalle casi literario: Moliner escribió aquel diccionario desde la calle Don Quijote número 1, una dirección que para Neuman resume bien el carácter de una empresa levantada contra las dificultades y a favor de las palabras.

Este miércoles...

En la jornada de este miércoles, Julio César Galán presentará 'Poesía especular', Carmen Hernández Zurbano hará lo propio con 'El baile de la Naranja' y Concepción Andrada presentará 'Escribir la herencia'.