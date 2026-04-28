La Asociación de Jóvenes Cofrades de Cáceres estrena su propia procesión con la Cruz de Mayo: esta es su fecha y recorrido

La ciudad de Cáceres se prepara para acoger una de sus citas más destacadas del calendario primaveral: la Procesión de la Cruz de Mayo, organizada por la Asociación Jóvenes Cofrades de Cáceres. El evento tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo, con la salida prevista a las 18.45 horas desde los Hermanos de la Cruz Blanca, en la calle Manga.

El recorrido, cuidadosamente trazado por el centro, permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de un itinerario que atraviesa algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. La procesión pasará por la plaza de los Golfines de Abajo, plaza de Santa María, calle Tiendas y plaza del Socorro, continuando por Arco de España y plaza Mayor. Posteriormente, discurrirá por Pintores y San Juan —donde se prevé su paso en torno a las nueve—, para seguir por la Corredera de San Juan, Gran Vía, una segunda entrada en plaza Mayor, el Arco de la Estrella y nuevamente la plaza de Santa María, antes de regresar al punto de origen.

Recorrido de la procesión de la Cruz de Mayo. / Cedida

Uno de los aspectos más destacados de la jornada será el acompañamiento musical, que correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Santísima Trinidad de Palencia, una formación reconocida por su intensidad interpretativa y su presencia en destacadas celebraciones religiosas a nivel nacional.

La Procesión de la Santa Cruz se enmarca dentro de las celebraciones de la Cruz de Mayo, una tradición profundamente arraigada que combina fervor religioso, patrimonio cultural y participación ciudadana. Desde la organización se espera una notable afluencia de público, tanto local como turístico, teniendo en cuenta el puente y consolidando así este evento como una cita imprescindible en la agenda cultural de Cáceres.

Asociación

Es la primera vez que la asociación organiza su propia salida procesional, creándose una nueva tradición que se suma a las ya arraigadas como actividades, conferencias y varias obras sociales como el de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, el Banco de Alimentos de Cáceres, dinamización de residencias de ancianos en Navidad o, tras la Dana de Valencia, un viaje para ayudar.

Esta pasada Semana Santa recuperaron uno de sus proyectos más especiales: el espacio para personas con movilidad reducida en San Juan. Tras 4 años sin hacerlo, retomaron la iniciativa tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo, garantizando así a cerca de medio centenar de personas poder disfrutar de algunas de las procesiones más arraigadas de la Pasión local.