Búsqueda canina o rápel desde un helicóptero: la Guardia Civil abre sus puertas a 700 escolares cacereños en toda una exhibición de medios

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha abierto este martes sus puertas a la comunidad educativa en una jornada divulgativa en la que han participado alrededor de 700 escolares procedentes de 13 centros educativos de la provincia de Cáceres: desde el CEIP San José de Calasanz de Riolobos hasta el CEIP Nuestra Señora de la O de Navas del Madroño.

La iniciativa, desarrollada entre las 10.00 y las 13.00 horas, se enmarca en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, impulsado por el Ministerio del Interior.

El objetivo de la actividad ha sido acercar la labor diaria del instituto armado a los más jóvenes, mostrar los medios humanos y materiales con los que trabaja y reforzar la confianza entre los escolares y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El portavoz de la Comandancia cacereña, Israel Bolaños, explicó que este tipo de acciones buscan “que nos conozcan un poco más de cerca, que conozcan los recursos humanos y materiales con los que contamos para llevar a cabo nuestra actuación diaria en beneficio de la ciudadanía”.

Recorrido por unidades especializadas

Durante la mañana, los alumnos fueron distribuidos en grupos para recorrer distintos espacios expositivos instalados en las dependencias de la Comandancia. En cada uno de ellos, agentes especializados ofrecieron explicaciones adaptadas a la edad de los visitantes sobre sus funciones, equipamiento y actuaciones habituales.

Entre los recursos desplegados destacaron unidades llegadas desde distintos puntos del país, como el Servicio Aéreo, que desplazó un helicóptero desde Torrejón de Ardoz (Madrid); el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), con base en Arenas de San Pedro (Ávila); y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedente de Badajoz.

Exibición de la Guardia Civil de Cáceres ante 700 escolares. / Pablo Parra

También participaron especialidades de la propia Comandancia de Cáceres, entre ellas la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Tráfico, Criminalística, el Equipo PEGASO de drones y el Equipo Cinológico con perros adiestrados.

Exhibiciones dinámicas y simulacros

La jornada culminó con una exhibición conjunta en el patio central de la Comandancia, donde todos los centros educativos asistieron a diversas demostraciones operativas que despertaron gran expectación entre los asistentes.

Los escolares pudieron presenciar maniobras de rápel desde un helicóptero a cargo del GREIM, ejercicios de búsqueda de personas realizados por el Servicio Cinológico y una simulación de intervención de la USECIC en una vía pública, en la que se recreó el rescate de una persona supuestamente secuestrada y la posterior detención de los implicados.

Maniobras en el helicóptero. / Pablo Parra

El portavoz subrayó que la exhibición “ha sido la delicia para los escolares”, que siguieron con entusiasmo cada una de las actuaciones. No es para menos, no todos los días ve uno a una persona bajar haciendo rápel de un helicóptero a escasos metros.

Cercanía con el entorno escolar

Desde la Guardia Civil insisten en que esta jornada forma parte de una estrategia más amplia de prevención y proximidad con los centros educativos. Bolaños recordó que agentes del cuerpo imparten con frecuencia charlas en colegios e institutos y mantienen contacto directo con docentes y alumnado.

“Nuestra pretensión es acercar la Guardia Civil a la ciudadanía, especialmente en el entorno escolar, para que sepan que tienen a un agente al que pueden dirigirse ante cualquier cuestión de seguridad que les pueda afectar”, señaló. Mostrar al cuerpo como un aliado y no como una amenaza.

Con iniciativas como esta, la Comandancia de Cáceres busca reforzar valores de convivencia, respeto y seguridad entre los más jóvenes, al tiempo que muestra de forma cercana el trabajo diario de quienes velan por la protección ciudadana.