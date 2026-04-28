Cáceres activa la reforma que cambiará por completo la avenida Virgen de la Montaña

Cáceres activa una de las reformas urbanas más relevantes previstas para los próximos años en el centro de la ciudad. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la remodelación integral de la avenida Virgen de la Montaña, una actuación incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) "Cáceres, la ciudad que queremos" y cofinanciada por la Unión Europea a través de fondos Feder. El contrato tiene un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de mayo, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La intervención supondrá un cambio completo en la configuración actual de la avenida. El proyecto plantea una nueva definición de carriles de circulación, sentidos, aparcamientos, zonas de carga y descarga, ubicación de contenedores, espacios estanciales, zonas peatonales y renovación de los servicios municipales. El objetivo, según recoge la memoria técnica, es "poner en valor el espacio urbano" y mejorar el funcionamiento general de una vía que hoy presenta problemas de accesibilidad, acerados estrechos, pavimentos deteriorados y riesgo en algunos pasos de peatones.

Carlos Gil

Arranca de esta forma el principio del fin de la avenida Virgen de la Montaña tal y como ha sido conocida hasta hoy. Una de las pretensiones con las que el alcalde, Rafa Mateos, llegó al cargo era esta remodelación íntegra. Va a suponer el final del paseo central (bulevar) y su ampliación hacia la acera del CEIP Prácticas, una de las cuestiones más criticadas por los ciudadanos cacereños. Si todo va según lo previsto, la obra podría estar concluida a comienzos de 2028.

Menos coche y más espacio peatonal

La reforma reducirá el protagonismo del vehículo privado. El proyecto propone una sección de "acera-plaza", con más espacio para el peatón y una disminución del número de plazas de aparcamiento. En la actualidad, la avenida cuenta con unas 132 plazas, entre zona azul, gratuitas, carga y descarga y espacios reservados. La actuación pasará los aparcamientos a línea y reordenará los usos de la calle.

Así será Virgen de la Montaña. / Jorge Valiente

Uno de los puntos más destacados será la ampliación de las aceras. En el margen de los pares, el acerado alcanzará los 14 metros, lo que permitirá crear zonas estanciales y ubicar terrazas con más seguridad. En el lado de los impares, la acera será de unos 4 metros. La memoria también destaca que esta ampliación mejorará la seguridad en el acceso al CEIP Prácticas, especialmente en las entradas y salidas del alumnado.

León Leal, peatonal

La actuación también incluye la peatonalización de la calle León Leal, desde el cruce con la avenida Virgen de la Montaña hasta la calle Virgen del Pilar. Además, se eliminarán giros frente a la Subdelegación del Gobierno y en la intersección con León Leal y Periodista Sánchez Asensio para dar continuidad al itinerario peatonal.

El proyecto contempla además la creación de ciclocarriles para bicicletas y vehículos de movilidad personal, con nuevos aparcabicis en el cruce con León Leal y en el cruce con la avenida de España. También se mantendrán los contenedores actuales, aunque serán reubicados a ambos lados de la avenida.

Redes nuevas, farolas y más verde

La obra no será solo estética. La reforma incluye la renovación completa de la red de saneamiento, que actualmente discurre por el bulevar central, mediante una nueva red doble, una por cada lado de la calle. También se renovará la red de abastecimiento con tuberías de fundición dúctil, nuevas válvulas, hidrantes, bocas de riego y acometidas.

El alumbrado público también cambiará, con la instalación de 28 nuevas farolas tipo Korda y la adaptación del cuadro general de mando y protección. A ello se sumará una nueva red de riego, el refuerzo de la señalización horizontal y vertical y nuevos semáforos con pulsadores para invidentes activados por bluetooth o mando a distancia.

La reforma incrementará ligeramente la superficie verde de la avenida, que pasará de 800,73 a 891,09 metros cuadrados. También se instalarán jardineras, alcorques con vegetación, drenaje sostenible y sensores ambientales para controlar en tiempo real la temperatura, la humedad y la calidad del aire.

La avenida Virgen de la Montaña encara así una transformación profunda, con menos espacio para el coche, más superficie peatonal, nuevos servicios bajo tierra y una imagen urbana renovada en una de las vías más reconocibles del centro de Cáceres.