Cáceres regresa a la pequeña pantalla y exhibe su destreza gastronómica en 'De Tapas por España'

Cáceres volvió a colarse en la pequeña pantalla a través de su cocina. El programa ‘De Tapas por España’, presentado por Adrienne Chaballe, ha dedicado uno de sus episodios a recorrer la gastronomía local, con un protagonismo claro para los productos más reconocibles de la tierra y para la mezcla de culturas que ha marcado su identidad culinaria. Este domingo, la ciudad se lució a última hora de la tarde en el programa emitido en La 2 de RTVE.

El programa fue un recorrido por algunos de los platos más representativos, con las migas extremeñas como uno de los grandes símbolos. Así se lo mostró Laura Blanco, propietaria del Restaurante Miga de la plaza Mayor. "Esto sabe a Cáceres 100%", afirma durante la degustación de una receta que se presenta como ejemplo de cocina humilde y tradicional, elaborada con pan, pimentón de la Vera y productos básicos que forman parte del día a día de la región.

El programa sitúa además la experiencia en el enclave singular de La Cacharrería, ubicado en un antiguo palacio del casco histórico, reconvertido en restaurante, donde se combinan patrimonio y gastronomía. Desde allí se plantea un viaje culinario que mezcla tradición y reinterpretación, con platos que incorporan influencias árabes y judías junto al producto de kilómetro cero. El encargado de mostrar estos platos es Juan Arroyo, uno de los propietarios, que hace unos años también abrió Lavieja en la calle Roso de Luna.

Uno de los ejemplos es el carré de cordero o las elaboraciones con tomate de Miajadas, descrito como "muy sabroso y carnoso", capaz de aportar identidad propia a los platos. También aparecen recetas que cruzan fronteras, como propuestas inspiradas en la cocina portuguesa de La Raya.

El peso del cerdo y la tradición

La cocina cacereña se muestra en el programa con un claro protagonismo del cerdo, presente en elaboraciones como oreja, morro o potajes tradicionales. "El cerdo es lo más importante que nos da la tierra", señala Mari Luz Martín, del restaurante Homarus, que también aparece durante el programa. Junto a ella, aparece Eleuterio Sánchez, jefe de cocina. Especial atención recibe la patatera, uno de los embutidos más característicos de Extremadura, presentada en distintas versiones, desde paté hasta croquetas. El espacio también repasa su origen histórico, vinculado a la comunidad judía que adaptaba recetas para simular el consumo de cerdo.

Producto local y sabor auténtico

El programa pone el acento en el producto de proximidad como base de la cocina cacereña. Desde el jamón ibérico, ligado a la dehesa y a la cría en libertad, hasta quesos como la torta o platos de caza, la propuesta insiste en el valor del territorio. Incluso se abre espacio para productos menos conocidos, como la trucha de los ríos cercanos, que sorprende por su calidad y delicadeza, o platos tradicionales como la ensalada de perdiz o los potajes con garbanzos y espinacas. Víctor Sevilla, jefe de cocina de 'El Figón' de Eustaquio, mostró su buen hacer con la chanfaina extremeña.

No pudo faltar en el programa la presencia de Toño Pérez, chef de Atrio, el restaurante Tres Estrellas Michelín de la parte antigua de la ciudad. Mostró a Adrianne el valor de las recetas tradicionales y del "cuchareo" como parte esencial de la identidad gastronómica con un potaje con oreja de cerdo y espinacas.

Con esta aparición en televisión, Cáceres refuerza su imagen como destino gastronómico, apoyado en una cocina que combina raíces, producto local y creatividad, y que sigue encontrando en la tradición su principal seña de identidad.