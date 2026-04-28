Cáceres se consolida como referente en investigación energética con un nuevo impulso de 53 millones de euros al CIIAE

El proyecto del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) de Cáceres ha dado un nuevo paso administrativo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la segunda adenda al convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ciemat, la Junta de Extremadura y Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. El documento, firmado el pasado 30 de marzo y publicado este lunes 27 de abril, ha actualizado las obligaciones de las partes y el anexo técnico y económico de una actuación llamada a situar a la ciudad en el mapa de la investigación energética europea.

La principal cifra que deja el documento es el presupuesto global previsto con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 52,929 millones de euros. De esa cantidad, 24,954 millones se destinan a la construcción del centro y 27,975 millones al equipamiento científico y tecnológico. Dentro del primer bloque, la mayor partida corresponde a las edificaciones, con 21,707 millones, mientras que el equipamiento concentra 27,725 millones.

En la finca El Cuartillo

El BOE confirma que el CIIAE se ubicará en el término municipal de Cáceres, en la finca conocida como El Cuartillo, cedida por la Diputación para el proyecto. Los terrenos tienen una extensión de 11,66 hectáreas y están clasificados como suelo urbano de uso dotacional público compatible. El documento destaca además su proximidad a la Universidad de Extremadura, al Parque Científico y Tecnológico, al Hospital Universitario de Cáceres y al Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.

Las imágenes de la visita de la consejera Mercedes Vaquera a las obras del CIIAE / Jorge Valiente

La adenda subraya que la parcela cuenta con comunicaciones por vías de alta capacidad y con servicios urbanos a pie de parcela, como dotación eléctrica, suministro de agua y gas natural, punto de vertido de residuales y red de telecomunicaciones. La intervención contempla urbanizar y construir exclusivamente la superficie necesaria para las actuaciones previstas, hasta 60.000 metros cuadrados de una parcela total de 116.638 metros cuadrados.

Laboratorios, planta piloto e incubadora

El centro estará compuesto por tres grandes piezas: un edificio principal, una incubadora tecnológica de empresas y una planta piloto con infraestructura científica y técnica. El edificio principal tendrá unos 7.000 metros cuadrados construidos y acogerá laboratorios, departamentos de investigación, despachos, aularios, servicios científico-técnicos, administración y espacios de trabajo para alrededor de 100 investigadores y personal administrativo en una primera fase, con posibilidad de duplicar esa cifra con el paso del tiempo y la captación de proyectos.

La planta piloto contará con una superficie mínima construida de 2.000 metros cuadrados y una explanada anexa de al menos 1.000 metros cuadrados para instalaciones a la intemperie. Estará orientada al ensayo de nuevas tecnologías de gestión energética, almacenamiento energético y reciclado de baterías, además de talleres, almacenes y dependencias para el personal científico-técnico.

Así será el CIIAE. / E. P.

La incubadora tecnológica, por su parte, tendrá unos 1.200 metros cuadrados construidos y se concibe como un espacio para empresas de base tecnológica vinculadas al almacenamiento energético y la gestionabilidad de las energías renovables. Dispondrá de laboratorios independientes, oficinas nido, almacenes técnicos, salas de reuniones y zona administrativa.

Hidrógeno verde, baterías y reciclaje

El anexo publicado en el BOE detalla una amplia relación de equipamiento científico, con hasta 95 referencias. Entre ellas figuran plantas piloto para hidrógeno y tecnologías power-to-X, reciclado de sistemas de almacenamiento energético, almacenamiento térmico, bancos de ensayo para baterías de flujo y microredes, además de equipos avanzados de caracterización de materiales, simulación, análisis térmico, microscopía, prototipos de electrolizadores y sistemas vinculados a la producción y compresión de hidrógeno.

Galería | Así van las obras del nuevo complejo energético de Cáceres /

El objetivo del CIIAE es contribuir a resolver retos científicos y tecnológicos relacionados con la producción, almacenamiento y distribución de energía verde. La adenda señala de forma expresa su papel en aplicaciones industriales del hidrógeno, producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno verde, baterías, almacenamiento térmico, reciclaje y desarrollo de nuevas soluciones energéticas.

Plazo hasta junio de 2026

La segunda adenda también introduce una obligación clave para Fundecyt-PCTEX: presentar antes del 30 de junio de 2026 una memoria final de ejecución del proyecto de construcción y equipamiento del centro, acompañada de las certificaciones de obras y suministros realizados. Esa documentación servirá como acreditación del cumplimiento del objetivo recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Periódico Extremadura

El texto publicado recuerda que el hito europeo asociado al centro, inicialmente situado en el cuarto trimestre de 2023, ha sido desplazado al segundo trimestre de 2026. Además, establece posibles reintegros de fondos en caso de que no se realicen las inversiones previstas, no se alcancen los objetivos o se produzcan irregularidades que impidan el retorno de fondos europeos al Tesoro. En ese escenario, la Junta de Extremadura figura como responsable solidaria de dichos reintegros.

Con esta publicación, el proyecto del CIIAE vuelve a quedar negro sobre blanco en el BOE y refuerza el vínculo de Cáceres con una infraestructura científica llamada a operar como centro de referencia en almacenamiento energético, hidrógeno verde y tecnologías asociadas a la transición energética.