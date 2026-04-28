Denuncian una oleada de robos de catalizadores en garajes y calles de Cáceres

Una oleada de robos de catalizadores está afectando en las últimas semanas a distintos puntos de Cáceres, según han señalado fuentes policiales a el Periódico Extremadura, que advierten de un incremento de denuncias por este tipo de sustracciones. Los hechos se han registrado principalmente en la barriada de Nuevo Cáceres, así como en garajes próximos a la comisaría de la Policía Nacional.

Las mismas fuentes apuntan a que los autores actúan con rapidez, generalmente en vehículos estacionados durante la noche o en zonas con menor vigilancia, para sustraer el catalizador, una pieza del sistema de escape que contiene metales valiosos como el paladio, platino o rodio, lo que la convierte en un objetivo habitual en el mercado ilegal.

Aumento de denuncias y zonas afectadas

En las últimas semanas se han presentado numerosas denuncias relacionadas con este tipo de robos. Los afectados han alertado de daños importantes en sus vehículos, ya que la extracción del catalizador implica cortes en el sistema de escape y puede dejar el coche inutilizado.

Las zonas más afectadas incluyen, además de Nuevo Cáceres, Casa Plata y El Junquillo, y también se han registrado casos en garajes.

Falta de efectivos

Fuentes policiales consultadas señalan que la situación se ve agravada por la escasez de agentes en la calle, ya que una parte relevante de la plantilla está destinada a custodias de presos, lo que limita la capacidad de prevención y vigilancia.

Asimismo, estas fuentes critican la falta de medidas organizativas para hacer frente al problema, lo que, a su juicio, repercute directamente en la seguridad ciudadana.