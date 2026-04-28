El PSOE acusa al Ayuntamiento de Cáceres de frenar el desarrollo industrial por errores en trámites con el Ministerio de Transportes

El PSOE acusa al Ayuntamiento de Cáceres de bloquear el futuro industrial de la ciudad por no haber cumplido correctamente con los trámites exigidos por el Ministerio de Transportes para autorizar la conexión del nuevo suelo industrial de Capellanías con las carreteras nacionales. La denuncia la han realizado el diputado nacional César Ramos y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández, en una comparecencia centrada en las inversiones e infraestructuras pendientes en la capital cacereña.

Ramos ha asegurado que el alcalde de Cáceres ha intentado responsabilizar al Ministerio de Transportes de los retrasos en el desarrollo industrial, pero ha sostenido que el problema está en la gestión municipal. Según ha explicado, en octubre de 2025 se celebró una reunión en Madrid entre el Ayuntamiento y el Ministerio, "gracias a gestiones del PSOE", para aclarar qué documentación era necesaria para autorizar la conexión del futuro polígono a las carreteras nacionales.

Un instante del desayuno informativo organizado por el PSOE. / Carlos Gil

El diputado ha señalado que el Ministerio pidió entonces un estudio de tráfico, pero ha afirmado que el ayuntamiento lo remitió "seis meses después" y, además, de forma incompleta. "El único responsable a día de hoy de que no haya desarrollo industrial en la ciudad es el Ayuntamiento de Cáceres", ha defendido Ramos.

La terminal intermodal, fuera del estudio

Uno de los puntos más criticados de la comparecencia ha sido la ausencia de la futura terminal intermodal en la documentación remitida. Ramos ha indicado que esa infraestructura no aparece en el estudio de tráfico enviado al Ministerio, pese a que sería uno de los elementos con mayor movimiento de camiones dentro del futuro desarrollo industrial.

A su juicio, esta omisión puede comprometer futuras autorizaciones. El diputado ha advertido de que, si la terminal intermodal no figura en los documentos previos, el ayuntamiento y la Junta podrían encontrarse con problemas para desarrollarla más adelante porque no se habría comunicado conforme exige la normativa.

Belén Fernández ha reforzado esta crítica y ha añadido que "no se trataría de un único error". La portavoz socialista ha afirmado que la documentación relativa a la primera ampliación de Capellanías "se envió mal" porque no incluía la ubicación de la terminal intermodal, mientras que en una segunda documentación vinculada a otra ampliación del suelo industrial "ni siquiera se envía el estudio de tráfico". Por eso ha exigido al gobierno local que cumpla con los trámites que le ha pedido el Gobierno de España.

Críticas al retraso del suelo industrial

Fernández también ha vinculado los retrasos del desarrollo industrial con la decisión del actual gobierno municipal de desechar el estudio que, según ha indicado, "había quedado avanzado durante la legislatura anterior". La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha sostenido que el cambio de gobierno provocó que se iniciara el trabajo en un nuevo sector.

En ese punto, ha reiterado que "ese nuevo ámbito incluye suelos relacionados con la familia del concejal de Urbanismo (Tirso Leal)". Según ha explicado, el 85% de los terrenos estaría ya resuelto mediante permutas, mientras que el 15% restante seguiría pendiente de acuerdo en el precio de adquisición por expropiación. Fernández ha afirmado que "ese porcentaje corresponde a terrenos de la familia del edil".

La portavoz socialista ha considerado "llamativa" esta situación y ha advertido de que el paso del tiempo puede revalorizar los suelos pendientes. Por ese motivo, ha pedido explicaciones sobre por qué, tres años después del inicio de la legislatura, Cáceres sigue sin disponer de nuevo suelo industrial listo para atraer empresas.

Capacidad eléctrica desde Arenales

El PSOE también ha querido responder a las dudas sobre la capacidad eléctrica de Cáceres para acoger grandes industrias. César Ramos ha defendido que la subestación de Los Arenales cuenta en la planificación eléctrica con un punto de alto consumo para el desarrollo industrial de la ciudad a partir de 2027.

Según ha sostenido, esa disponibilidad permitiría comprometer la llegada de grandes proyectos si el ayuntamiento avanzara en la urbanización de los terrenos. Ramos ha citado como ejemplos una gigafactoría de baterías, una fábrica de diamantes artificiales o instalaciones industriales de gran consumo energético.

El diputado ha rechazado que la red eléctrica sea un obstáculo para el crecimiento industrial de Cáceres y ha acusado al PP de utilizar ese argumento para "esconder su incompetencia". También ha defendido que el Gobierno de España ha impulsado medidas para evitar la especulación con los puntos de acceso a la red, de forma que los derechos puedan caducar si los proyectos no se materializan en un plazo razonable.

Reivindicación de inversiones del Gobierno

La comparecencia ha servido también para que el PSOE reivindique otras inversiones del Gobierno de España en Cáceres y su entorno. Ramos ha citado el Centro de Investigación de Almacenamiento Energético, al que ha atribuido una financiación estatal de 75 millones de euros, y ha recordado que cuenta ya con más de un centenar de investigadores de 26 nacionalidades.

Galería | Así van las obras de la variante de Malpartida de Cáceres /

También ha mencionado las obras de la autovía Cáceres-Badajoz, la variante de Malpartida de Cáceres, el Museo de Cáceres y la nueva depuradora de El Marco como ejemplos de actuaciones impulsadas por el Ejecutivo central. En el caso de la variante de Malpartida, ha señalado que la obra avanza a buen ritmo y que la previsión es que esté terminada el próximo año, aunque ha evitado concretar una fecha exacta.

Ramos ha defendido que el PSOE ha trabajado para que Cáceres reciba inversiones y ha pedido al ayuntamiento y a la Junta que dejen de buscar excusas. "Esta ciudad no puede esperar", ha afirmado, antes de reclamar al gobierno local que complete cuanto antes los trámites administrativos que, según el PSOE, están retrasando el desarrollo industrial de Cáceres.