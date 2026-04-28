Una gran tromba de agua sorprende a Cáceres con 10,2 litros por metro cuadrado y los bomberos atienden diez inundaciones

La espectacular tromba de agua que ha caído este martes en Cáceres ha dejado imágenes llamativas en plena ciudad. La jornada venía marcada por el buen tiempo y algunos vecinos caminaban incluso en pantalón corto cuando el cielo ha descargado de golpe una enorme cantidad de lluvia. La sorpresa ha obligado a muchas personas a salir corriendo para buscar refugio en portales, soportales y establecimientos cercanos.

El episodio ha sido breve, pero intenso, y ha provocado también trabajo para los bomberos del Sepei. Debido a la gran cantidad de agua acumulada en muy poco tiempo, los efectivos han tenido que realizar diez intervenciones entre Cáceres y Malpartida de Cáceres. "La suciedad que hay en las alcantarillas hace que no traguen", ha señalado el jefe de guardia.

Galería | La tromba de agua en Cáceres /

Los datos que ofrece la Aemet también son impactantes: en apenas unos minutos el cielo ha descargado sobre Cáceres 10,2 litros por metro cuadrado.

Agua en viviendas y un gimnasio inundado

La situación más llamativa se ha producido en Malpartida de Cáceres, donde el agua se ha adentrado en varias viviendas y ha provocado el susto de sus inquilinos. No ha habido que lamentar daños personales, pero sí momentos de preocupación por la rapidez con la que ha entrado el agua en algunos inmuebles.

También se han visto escenas poco habituales en un gimnasio de la localidad, que ha quedado inundado tras la tromba. Las personas que se encontraban dentro han tenido que emplearse con cubos para sacar el agua acumulada y tratar de recuperar la normalidad cuanto antes.

Balsas de agua en Cáceres

En la capital cacereña, la mayoría de las intervenciones se han producido por balsas de agua en distintos puntos de la ciudad. Los avisos se han concentrado especialmente en tres zonas: Camino Llano, el polígono industrial Las Capellanías y el entorno de los Obispos.

Por suerte, las incidencias no han sido de gravedad, aunque la tromba ha vuelto a evidenciar los problemas que se generan cuando una gran cantidad de lluvia cae en muy poco tiempo. La descarga ha dejado una tarde de carreras, calles anegadas y escenas de sorpresa en una ciudad que, apenas unos minutos antes, seguía instalada en una sensación casi primaveral.