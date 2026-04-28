Acto abierto
La Guardia Civil acerca su labor a los jóvenes con una exhibición en Cáceres
La Guardia Civil acerca su labor a los escolares en Cáceres para reforzar la prevención de riesgos y la seguridad en los centros educativos
La Guardia Civil ha celebrado este martes, 28 de abril, una exhibición de medios en la Comandancia de Cáceres con el objetivo de acercar su trabajo a los más jóvenes y reforzar la prevención en materia de seguridad. La actividad, dirigida a centros educativos, se ha enmarcado en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
La jornada ha permitido a los escolares conocer de primera mano el funcionamiento de distintas unidades del cuerpo, en una iniciativa que ha buscado fortalecer la coordinación entre la comunidad educativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según se recoge en la información facilitada por la propia Guardia Civil, este programa pretende dotar a los jóvenes de herramientas para detectar y prevenir situaciones de riesgo que puedan afectar a su seguridad.
Recorrido por unidades especializadas
Durante la exhibición, los asistentes han podido recorrer diferentes espacios y conocer el trabajo de unidades como Tráfico, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), Seguridad Ciudadana o la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic). También han estado presentes el laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) y el servicio cinológico.
Uno de los principales atractivos ha sido la presencia del Servicio Aéreo, con un helicóptero, así como del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex), que han mostrado parte de sus medios y procedimientos ante los estudiantes.
Acceso organizado y carácter formativo
La entrada de los centros educativos se ha realizado de forma escalonada para evitar aglomeraciones, y cada grupo ha estado acompañado en todo momento por un agente encargado de guiar el recorrido. El profesorado, por su parte, ha velado por el correcto desarrollo de la actividad y el cumplimiento de las indicaciones.
Más allá de la exhibición, la iniciativa ha tenido un marcado carácter formativo. Entre los contenidos abordados se encuentran cuestiones como el acoso y ciberacoso escolar, el uso seguro de internet y las redes sociales, el consumo de sustancias y las adicciones, la prevención de delitos sexuales o la protección del medio ambiente, entre otros aspectos clave para la seguridad de los jóvenes.
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