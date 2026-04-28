Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres

Un hombre de 46 años ha resultado herido crítico este martes en un posible accidente laboral en la calle Esquiladores de Cáceres. El suceso se ha producido a media mañana y ha obligado a movilizar a varios recursos de emergencia, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

La llamada al 112 se ha recibido a las 10.52 horas, alertando de que una persona se había caído desde altura manejando un toro. A partir de ese aviso, el centro coordinador ha activado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una patrulla de la Policía Nacional y una dotación de bomberos. También se ha dado aviso a la Dirección General de Trabajo, al estar pendiente de determinarse si el suceso tiene carácter laboral.

Traslado al Hospital Universitario

El herido ha sufrido un trauma craneal severo y ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Cáceres, según recoge la reseña oficial del incidente.

El 112 ha indicado que se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo mientras se esclarecen las circunstancias en las que se ha producido la caída.

Según informan los bomberos del Sepei de Cáceres, el suceso se ha producido en una empresa de paquetería de la calle Esquiladores. El herido es un operario que estaba trabajando con un toro mecánico cargando paquetería. En un momento dado, ha subido con el vehículo en una rampa para proceder a cargar un camión y una rueda se habría salido del vial, provocando una caída lateral a distinto nivel.

Cuando los bomberos han llegado, ya le estaban atendiendo los servicios sanitarios. Pese a que se encuentra en estado crítico, según el parte del SES, el hombre respondía a las preguntas que le hacían los médicos, aunque se equivocaba en algunos datos. El trabajo del Sepei ha consistido en asegurar la zona.

Siniestralidad laboral

La siniestralidad laboral ha encendido todas las alarmas en Extremadura. Seis personas han fallecido en accidentes de trabajo en los dos primeros meses de 2026, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron cuatro víctimas mortales. El dato llega después de un 2025 en el que 14 trabajadores perdieron la vida y la región contabilizó 23.338 accidentes laborales, una media de 64 cada día.

En enero y febrero de 2026 se han registrado 1.748 accidentes con baja, siete más que en el mismo periodo del año anterior, según informó este lunes UGT. Aunque la siniestralidad global se mantiene relativamente estable, advierten de un empeoramiento de la gravedad, con más víctimas mortales y un aumento del 27,7% en los accidentes in itinere.