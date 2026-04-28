Jaime Moreno, de Rebrotes, habla del nacimiento del proyecto y su conexión con el público en su primera gira

Con motivo de la llegada de Rebrotes a Cáceres, donde ofrecerán su primer concierto en Extremadura acompañados por Iñaki 'Uoho' y algunos de sus históricos compañeros de Extremoduro, hemos hablado con Jaime Moreno, voz principal y guitarra de la banda. Junto a Miguel Colino, Jaime Tejedor, José Ignacio Cantera e Íñigo López, el grupo está dando forma a un proyecto de rock orgánico y directo que ya ha pasado por Madrid y que continúa su primera gira. En esta entrevista, Jaime nos cuenta cómo nació Rebrotes, cómo está siendo la respuesta del público en estos primeros conciertos y qué ciudades visitarán en las próximas fechas.

"Será nuestra primera vez en Extremadura, ya que el grupo nació hace poco, a finales del año pasado. Aunque cada uno de nosotros ha estado allí anteriormente con otros proyectos, con 'Rebrotes' es la primera vez que vamos como banda, y lo cierto es que tenemos muchas ganas".

Un proyecto forjado con calma y complicidad

Se conocieron a través de amigos en común y, a partir de ahí, el vínculo se fue consolidando con el paso del tiempo. Durante años compartieron una admiración mutua por sus trayectorias musicales, algo que terminó siendo el punto de partida para que acabaran coincidiendo y dando forma al proyecto. "La admiración era, sobre todo, mía hacia los proyectos musicales de los chicos. A partir de 2024 empecé a ponerme en contacto con Iñaki, nos intercambiábamos correos, música, ideas y canciones. Poco a poco fuimos construyendo una relación artística que nos llevó a componer muchos temas juntos y a compenetrarnos de una forma muy natural. Con el tiempo, reunimos suficientes canciones como para dar forma a un disco, que grabamos en casa de Iñaki, de manera pausada y cuidada, a fuego lento. Así es como ha nacido todo, y estamos muy orgullosos de ello", afirma Jaime.

Del estudio a los escenarios

Asimismo, todos los temas pertenecen al rock español, un género en torno al cual han girado siempre las trayectorias musicales de los integrantes de la banda. "En cuanto al disco, empezamos a componer las primeras canciones en 2024 y fue durante el verano pasado cuando decidimos dar el paso y poner orden a todo ese material. Aproximadamente en mayo iniciamos la grabación, lo hemos hecho por fases, pero siempre manteniendo como punto de referencia esa especie de cuartel general en la casa de Iñaki, donde está el estudio. Allí es donde realmente nos hemos centrado, componiendo, escribiendo y dando forma a los arreglos hasta construir el proyecto tal y como lo imaginábamos. El disco vio la luz a principios de este año y la acogida está siendo muy bonita, porque está conectando con la gente. Ya hemos ofrecido cuatro conciertos y la experiencia está siendo muy intensa y emocionante. Además, acabamos de arrancar la gira, que nos llevará por toda España, hace poco más de un mes pasamos por Madrid y este jueves estaremos en Extremadura. La idea es seguir en la carretera durante todo el año".

Por último, el músico subraya su deseo de que el público sienta la curiosidad de adentrarse en la obra y desmenuzarla con calma. Destaca que se trata de un disco elaborado a fuego lento, lleno de matices, en el que se ha priorizado la paciencia en todo el proceso creativo. En esa misma línea, espera que los oyentes también se acerquen sin prisas, permitiéndose descubrir nuevos detalles en cada escucha.