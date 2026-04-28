Agenda cultural
Jaime Moreno, de Rebrotes, habla del nacimiento del proyecto y su conexión con el público en su primera gira
El proyecto musical, nacido a finales del año pasado, se caracteriza por un rock orgánico y directo que ya ha conquistado al público en Madrid y que próximamente pasará por el festival Extremúsika
Con motivo de la llegada de Rebrotes a Cáceres, donde ofrecerán su primer concierto en Extremadura acompañados por Iñaki 'Uoho' y algunos de sus históricos compañeros de Extremoduro, hemos hablado con Jaime Moreno, voz principal y guitarra de la banda. Junto a Miguel Colino, Jaime Tejedor, José Ignacio Cantera e Íñigo López, el grupo está dando forma a un proyecto de rock orgánico y directo que ya ha pasado por Madrid y que continúa su primera gira. En esta entrevista, Jaime nos cuenta cómo nació Rebrotes, cómo está siendo la respuesta del público en estos primeros conciertos y qué ciudades visitarán en las próximas fechas.
"Será nuestra primera vez en Extremadura, ya que el grupo nació hace poco, a finales del año pasado. Aunque cada uno de nosotros ha estado allí anteriormente con otros proyectos, con 'Rebrotes' es la primera vez que vamos como banda, y lo cierto es que tenemos muchas ganas".
Un proyecto forjado con calma y complicidad
Se conocieron a través de amigos en común y, a partir de ahí, el vínculo se fue consolidando con el paso del tiempo. Durante años compartieron una admiración mutua por sus trayectorias musicales, algo que terminó siendo el punto de partida para que acabaran coincidiendo y dando forma al proyecto. "La admiración era, sobre todo, mía hacia los proyectos musicales de los chicos. A partir de 2024 empecé a ponerme en contacto con Iñaki, nos intercambiábamos correos, música, ideas y canciones. Poco a poco fuimos construyendo una relación artística que nos llevó a componer muchos temas juntos y a compenetrarnos de una forma muy natural. Con el tiempo, reunimos suficientes canciones como para dar forma a un disco, que grabamos en casa de Iñaki, de manera pausada y cuidada, a fuego lento. Así es como ha nacido todo, y estamos muy orgullosos de ello", afirma Jaime.
Del estudio a los escenarios
Asimismo, todos los temas pertenecen al rock español, un género en torno al cual han girado siempre las trayectorias musicales de los integrantes de la banda. "En cuanto al disco, empezamos a componer las primeras canciones en 2024 y fue durante el verano pasado cuando decidimos dar el paso y poner orden a todo ese material. Aproximadamente en mayo iniciamos la grabación, lo hemos hecho por fases, pero siempre manteniendo como punto de referencia esa especie de cuartel general en la casa de Iñaki, donde está el estudio. Allí es donde realmente nos hemos centrado, componiendo, escribiendo y dando forma a los arreglos hasta construir el proyecto tal y como lo imaginábamos. El disco vio la luz a principios de este año y la acogida está siendo muy bonita, porque está conectando con la gente. Ya hemos ofrecido cuatro conciertos y la experiencia está siendo muy intensa y emocionante. Además, acabamos de arrancar la gira, que nos llevará por toda España, hace poco más de un mes pasamos por Madrid y este jueves estaremos en Extremadura. La idea es seguir en la carretera durante todo el año".
Por último, el músico subraya su deseo de que el público sienta la curiosidad de adentrarse en la obra y desmenuzarla con calma. Destaca que se trata de un disco elaborado a fuego lento, lleno de matices, en el que se ha priorizado la paciencia en todo el proceso creativo. En esa misma línea, espera que los oyentes también se acerquen sin prisas, permitiéndose descubrir nuevos detalles en cada escucha.
- Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres
- La plaza de Cáceres con siete apartamentos turísticos donde aparcar cuesta 15 céntimos el minuto
- Bajo la sombra de la Sierra de Montánchez: el encanto natural de este pueblo de Cáceres
- La alta demanda de vivienda asequible en Cáceres impulsa la construcción de 200 pisos públicos